Toate cele 120 de companii chestionate in sondajul AmCham s-au aratat prudente in privința planurilor investiționale pentru 2019, pe care le-au condiționat de stabilitatea politica, investițiile in infrastructura și de creșterea performanței in administrația publica. Exista insa și aspecte pozitive ale activitații lor in Romania. Principalele trei masuri care trebuie adoptate pentru a imbunatati mediul de afaceri din Romania sunt, conform analizei realizata de Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania), accesarea fondurilor europene (in viziune a 55% dintre respondenti) si investitiile…