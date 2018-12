Narcis Ștefan Neaga, directorul general al CNAIR, a enumerat motivele pentru care Romania nu are autostrazi nici in ziua de azi. Unul din motivele pentru care nu avem autostrazi este lipsa profesioniștilor. Neaga a explicat ca in ciuda faptului ca salariile sunt bune, este greu sa angajeze oameni profesioniști. A doua cauza este legislația. Neaga a povestit ca in luna mai 2018, atunci cand a preluat postul, a gasit proceduri de evaluare a ofertelor cu termene care depașeau 9 luni, un lucru inacceptabil. Directorul CNAIR a spus ca impreuna cu ministrul Transporturilor, a facut un nou regulament…