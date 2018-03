Stiri pe aceeasi tema

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a primit marti 190 de voturi "pentru”, 98 de voturi "impotriva” si doua abtineri. De asemenea, legea 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata cu 183 de voturi “pentru”, 91 de voturi "impotriva” si o abtinere, iar legea…

- Parlamentarii Uniunii Salvați Romania vor depune noi sesizari la Curtea Constituționala pe cele trei legi ale Justiției și reclama „abuzuri” din partea majoritații PSD-ALDE la votul de marți din plenul Camerei Deputaților. Deputații USR susțin ca rapoartele supuse votului ar fi fost redactate inainte…

- Legile justitiei trec de Camera Deputatilor Legile justitiei, modificate dupa deciziile Curtii Constitutionale, au trecut astazi de votul Camerei Deputatilor. Majoritatea PSD-ALDE a sustinut modificarile, opozita a votat împotriva. Actul normativ urmeaza sa ajunga la Senat, care este…

- Intr-o singura dimineata, plenul Camerei Deputatilor a reusit sa voteze toate modificarile aduse celor trei Legi ale Justitiei, in pofida protestului Uniunii Salvati Romania, ai carei deputati au purtat tricouri insciptionate cu mesajul #FaraPenali. Astfel, Legea pentru modificarea Legii 304/2004…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache - fost ministru al Justitiei, a votat marti dimineata ultimele modificari la articolele declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala. Imediat dupa finalizare, rapoartele, scrise in mai putin…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru Legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat marti, la dezbaterile din plenul Camerei Deputatilor, ca modificarile facute la Legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 si solicitate de Curtea Constitutionala sunt in concordanta cu recomandarile Comisiei…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a incheiat marti amendamentele aduse articolelor declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala din cele trei legi ale justitiei - Legea 303, Legea 304 si Legea 317 din 2004 modificate si adoptate…

- Comisia speciala care a modificat legile justitiei a dat marti raport de admitere pentru Legea 303/2004 privind statutul magistratilor si Legea 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Printre cele mai importante modificari la cele doua legi se afla eliminarea presedintelui Romaniei din numirea…

- Comisia speciala care modifica cele trei legi ale justitiei, condusa de Florin Iordache, a reluat dezbaterile, marti dimineata. UPDATE 11.09: Comisia speciala care a modificat legile justitiei a dat marti raport de admitere pentru legea 303/2004 privind statutul magistratilor si legea 317/2004 privind…

- Presedintii, vicepresedintii si presedintii de sectie ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de Sectia pentru judecatori a CSM dintre judecatorii care au functionat la aceasta instanta cel putin doi ani, a decis marti Comisia speciala parlamentara pentru Legile Justitiei, care a corelat…

- Comisia speciala care modifica legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a dat marti raport de admitere pe legea 303/2004 privind statutul magistratilor, astfel incat prevederea care il elimina pe presedintele Romaniei din numirea conducerii ICCJ a fost corelata cu legea 317/2004…

- Comisia speciala care modifica legile Justiției, condusa de social-democratul Florin Iordache, a corelat, marți, legea 303/2004 privind statutul magistratilor cu legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin care CSM primește atribuțiile de numire și revocare a conducerii Inaltei…

- Comisia speciala care modifica cele trei legi ale justitiei, condusa de Florin Iordache, a reluat dezbaterile, marti dimineata. Luni, comisia a votat ca presedintele Romaniei sa fie exclus din procedura de numire a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), astfel ca atributiile de revocare…

- Președintele nu mai numește conducerea ICCJ. Comisia Iordache a schimbat prevederile Statutului Magistraților, marți dimineața. Luni, Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Legile justitiei dezbatute in comisia condusa de deputatul Florin Iordache Deputatul PSD, Florin Iordache. Foto: Arhiva. Comisia parlamentara speciala condusa de deputatul PSD, Florin Iordache, urmeaza sa reia, în aceasta dimineata, dezbaterile la …

- Legile justiției, modificate parțial pentru a corespunde cerințelor CCR Florin Iordache, presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei foto: arhiva Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a votat, astazi, o parte dintre modificarile cerute de Curtea Constitutionala…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis, luni, la dezbaterile asupra modificarilor Legii 317/2004 in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Romaniei fiind…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis, luni, la dezbaterile asupra modificarilor Legii 317 2004 in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Romaniei fiind eliminat…

- Articolul la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii prevede ca CSM primeste atributii de numire si revocare a conducerii ICCJ, iar presedintele Romaniei este eliminat din procedura si se va corela cu Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, unde se va propune eliminarea…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei a votat luni ca presedintele Romaniei sa fie exclus din procedura de numire a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), astfel ca atributiile de revocare si numire a acesteia ii revine Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).…

- Comisia speciala parlamentara pentru Legile justitiei a dezbatut si votat, luni, modificarile cerute de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Membrii comisiei au adoptat modificarile aduse acestui act normativ cu 11 voturi „pentru” si 6 „impotriva”.…

- Fostul ministru al Justiței, Robert Cazanciuc, impreuna cu președintele Comisiei speciale pentru legile Justiției, Florin Iordache, au discutat cu liderul PSD, Liviu Dragnea, la Parlament, despre calendarul de modificare a Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004…

- Liviu Dragnea i-a convocat, joi, pe foștii miniștri de Justiție, Florin Iordache și Robert Cazanciuc, pentru o ședința de urgența, in care vor vorbi despre legile Justiției. Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului, condusa de Florin Iordache, și-a reluat ieri activitatea.…

- Comisia speciala parlamentara pe justitie condusa de deputatul PSD Florin Iordache lucreaza miercuri la articolele declarate neconstitutionale din cele trei legi ale justitiei, adoptate la sfarsitului anului trecut, ca urmare a sesizarilor PNL si ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie admise de Curtea…

- Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul Justitiei a precizat, pentru Agerpres, privitor la misiunea de evaluare a Mecanismului de Control si Verificare, ca joi, la sediul MJ, vor avea loc mai multe intalniri vizand analiza recomandarilor si Codul penal si Codul de procedura…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "(...) O tema prezenta in agenda mea este organizarea sedintei solemne a Senatului si Camerei Deputatilor pentru marcarea…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a trimis presedintelui o scrisoare prin care solicita sa initieze demersuri prin care sa obtina un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 - privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca o comisie parlamentara nu poate sa exercite competentele unei structuri din cadrul puterii executive, intrucat astfel s-ar incalca Legea fundamentala, potrivit motivarii deciziei prin care au fost admise unele obiectii de neconstitutionalitate privind…

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor a fost una dintre cele mai citate și citite legi, zilele acestea, avand in vedere situația produsa de propunerea de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție. O varianta-bomba a fost…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit intr-un interviu acordat miercuri in Parlamentul European despre avizul solicitat de catre Inalta Curte de Casație și Justiție, Comisiei de la Veneția pe cele trei legi ale justiției modificate in Parlament. „Sunt membru al Comisiei de la Veneția de 4 ani,…

- STIRIPESURSE.RO anunța in exclusivitate, in urma cu trei saptamani, ca Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat un aviz al Comisiei de la Veneția pe cele trei legi ale justiției modificate in Parlament. Forul european a raspuns ca ICCJ nu este abilitata sa solicite un asemenea aviz. Informația…

- Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, reacționeaza la cele doua decizii prin care Curtea Constituționala a stabilit ca unele articole din proiectele care modifica Legea 303/2004 și Legea 304/2004 sunt neconstituționale.„Din punctul meu de vedere, deciziile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Partidul National Liberal a apreciat marti, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind proiectul de modificare a Legii 304/2004, ca decizia de fond asupra sesizarilor de neconstitutionalitate ar fi trebuit luata ulterior unui punct de vedere exprimat de Comisia de la…

- Partidul National Liberal a apreciat marti, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind proiectul de modificare a Legii 304/2004, ca decizia de fond asupra sesizarilor de neconstitutionalitate ar fi trebuit luata ulterior unui punct de vedere exprimat de Comisia de la…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia. Si Uniunea Salvati Romania (USR) a transmis marti un mesaj prin care…

- PNL: E regretabil ca magistratii CCR au respins solicitarea de a sesiza Comisia de la Venetia Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia. O prima initiativa din pachetul de modificari a legilor…

- Comisia de la Veneția a respins solicitarea Inaltei Curți de a verifica adecvarea noilor norme din Justiție la cele europene. Precum și la legea Fundamentala a Romaniei. Comisia de la Veneția a refuzat pur și simplu examinarea cererii. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Inalta Curte de Casație…

- Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Organul consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experți independenți in domeniul…

- . Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Raspunsul Comisiei de la Veneția nu a fost cel așteptat de magistrații Curții Supreme.…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, joi, propunerile legislative pentru modificarea legilor Justitiei inaintate de mai multi deputati la initiativa lui Catalin Radulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. * Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actul normativ prevede ca introducerea…

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- PNL a sesizat CCR in privinta modificarilor la Legea privind organizarea si functionarea CSM PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior…