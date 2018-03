Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei modificari ale legilor Justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) - vor intra luni in plenul Senatului pentru votul…

- Cele trei legi ale Justiției( Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii ) - vor intra in plenul Senatului pentru votul final.

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa discute miercuri raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare. Pe ordinea de zi a…

- Conform amendamentului, care modifica Legea 317/2004, informatiile care privesc statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara, organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, cooperarea institutionala intre instante si Parchete, pe de o parte, si orice alta autoritate…

- In forma analizata de CCR, alineatul 7 al articolului 7 din Legea 303/2004 prevedea ca „informatiile care privesc statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara, organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, cooperarea institutionala intre instante si parchete,…

- Raportul cu motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost finalizat si a fost "transmis decidentilor", anunta CSM.

- „Prin prezenta, grupul parlamentar PNL va solicita sa cereti un punct de vedere din partea Comisiei pentru Democratie de Drept (Comisia de la Venetia) cu privire la modificarile propuse privind legea nr. 303/2004, legea 304/2004 si legea 317/2004", se arata in scrisoarea liberalilor. PNL ii…

- Aviz negativ pentru proiectul de lege prin care procurorii sefi de parchete sunt numiti de Senat , inițiat de deputatul PSD Catalin Radulescu. Votul a fost dat, marți, in comisia de munca din camera Deputaților. Proiectul a primit insa un aviz favorabil de la comisia pentru drepturile omului. Senatul…

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…

- Oamenii și-au dat intalnire cu jumatate de ora inainte de timpul stabilit in Piața Victoriei, zona zero a protestelor organizate pana acum in capitala Banatului. Timișoara a intrat in acest sfarșit de saptamana sub cod galben de ger, cu temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua.…

- Procurori din cadrul DNA contesta raportul prezentat de Tudorel Toader și sar in apararea Laurei Codruța Kovesi. Procurorii spun ca au solicitat CSM sa constate ca afirmațiile facute de ministrul Justiției sunt nefondate și extrem de periculoase. Magistrații mai spun și ca DNA a fost constant atacata…

- Procurorii DNA fac scut in jurul șefei lor, sunt in dezacord cu propunerea ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi și cer Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) apararea reputației profesionale a tuturor procurorilor din cadrul DNA, urmare pleiadei de materiale denigratoare și…

- Tariceanu, despre scandalul de la DNA: Nu-mi imaginez ca in CSM nu se cunosteau aceste lucruri Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut miercuri ca exista anumite deficiente care tin de Parlament in structurile din sistemul judiciar, dar ca o parte dintre probleme tin de Consiliul Superior…

- Lazar, dupa scandalul DNA: Nu functionarea defectuoasa a justitiei e problema, ci tentativa de stopare a luptei anticoruptie Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, transmite, intr-un mesaj, ca dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, in mod deosebit a Ministerului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). ‘Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004 privind organizarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

- Curtea Constitutionala s-a pronuntat marti asupra sesizarilor la legile privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce saptamana trecuta a luat o decizie cu privire la Organizarea judiciara, precizand ca "unele dispozitii sunt

- Uniunea Salvați Romania a a depus, luni, la Curtea Constituționala sesizarile in privința proiectelor de modificare a legilor justiției, care, potrivit reprezentanților Uniunii, submineaza independența magistraților din Romania. Sesizarile USR au fost semnate de toți cei 27 de deputați ai partidului,…

- Senatorul UDMR Mures Csaszar Karoly, membru al Comisiei Juridice a Senatului, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca prin modificarea celor trei legi privind justitia din Romania nu se aduce atingere statului de drept, neexistand niciun articol care sa prevada politizarea justitiei,…

- PNL a sesizat CCR in privinta modificarilor la Legea privind organizarea si functionarea CSM PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior…