Stiri pe aceeasi tema

- Visezi la rochia alba de mireasa și la prințul alaturi de care sa traiești o dragoste ca-n basme? Fie ca il ai deja, fie ca urmeaza sa-l intalnești, astrele iți spun ce șanse ai sa te casatorești in 2019, in funcție de zodia in care te-ai nascut.

- Anul 2019 aduce suprize mari in dragoste pentru trei dintre zodii care se vor indragosti cu adevarat. Horoscopul a rezervat Leilor șansa de a-și gasi sufletul pereche, ei fiind cei mai norocoși in amor in perioada urmatoare. Ele sunt cele trei zodii norocoase in dragoste in 2019.

- Horoscop marți, 8 ianuarie. In timp ce unele zodii au parte de o surpriza neplacuta ori de o revedere emoționanta, altele au ocazia sa iși ceara iertare pentru ceva ori sa faca mișcare. Nativii unei zodii sunt privilegiați astazi, avand noroc atat in dragoste, cat și in plan financiar.

- 2019 aduce surprize uimitoare pentru mai mulți nativi, care se pot considera aleșii astrelor in anul care tocmai a inceput. Horoscopul pe 2019 le aduce bani, dragoste și succes pe plan profesional. Care sunt cele mai norocoase zodii, dar și cum le merge celorlalți nativi a dezvaluit astrologul Mariana…

- Horoscopul lui 2019 aduce noi oportunitați din punct de vedere astral, astfel ca, in funcție de zodia in care te-ai nascut, ai putea avea mare noroc in dragoste, la bani sau in cariera. Exista, insa, și nativi ceva mai ghinioniști in luna ianuarie, asta pentru ca inca suporta consecințele faptelor de…

- Pentru fiecare zodie vor exista schimbari serioase, dar firesre, unele vieti vor fi afectate mai mult decat altele. 2019 este un an al schimbarilor pentru toate semnele zodiacale. Cand vine vorba de dragoste, cu totii ne dorim sa intalnim acea persoana speciala cu care sa ne petrecem tot restul vietii.…

- Horoscop toamna-iarna MINERVA 2018. Afla ce iti prezic astrele, potrivit astroloului Minerva, pentru 3 zodii din zodiac. Ei sunt nativii care vor avea parte de surprize in dragoste. Horoscop dragoste toamna-iarna 2018.