Cele şase luni care vor schimba faţa UE Alegerea eurodeputatilor, începuta joi în Regatul Unit si în Olanda, primele dintre cele 28 de state membre ale UE care voteaza, este preludiul unei înnoiri complete a institutiilor europene pâna la sfârsitul anului 2019, potrivit La Libre, citat de Rador.



Iata principalele etape:



- 23 - 26 mai -

Înnoirea celor 751 de membri ai Parlamentului European a început joi prin alegerile organizate în Regatul Unit si în Olanda. Vineri voteaza Irlanda si Republica Ceha, tari în care alegatorii au doua zile (pâna sâmbata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

