- Mihai Teja, antrenorul care i-a luat locul lui Dica pe banca FCSB-ului, a dezvaluit duminica dimineața trei dintre antrenorii romani de la care se inspira. "Am lucrat 7 ani cu Mircea Rednic. Am lucrat, de asemenea, cu Gica Hagi, cu Mihai Stoichița, am invațat lucruri foarte bune de la ei", a marturisit…

- Politisti romani vor participa, timp de 3 luni, alaturi de cei bulgari, la activitati de siguranta publica in statiunea Bansko din Bulgaria, informeaza un comunicat al IGPR transmis luni AGERPRES. Conform sursei citate, in perioada 15 decembrie 2018 - 15 martie 2019, sase politisti romani,…

- Procesul a 10 proxeneti romani s-a deschis miercuri la Tribunalul corectional din orasul francez Nimes (sud), inculpatii fiind acuzati de exploatarea a cel putin 17 prostituate, potrivit canalului public de televiziune France 3. Inculpatii erau implicati intr-o retea de proxenetism care se intindea…

- Sarbatoarea nationala a scos din case multi romani, care s au bucurat de diverse evenimente realizate in cinstea Marii Uniri. Scolile romanesti s au intrecut in actiuni, iar celelalte institutii au marcat faimosul eveniment cat mai original."Ne este clar ca suntem romani, ca suntem mandri de aceasta…

- Documente secrete din anii 1950 facute publice de Agentia Centrala de Informatii a SUA dezvaluie raporturile mai putin stiute ale regimului comunist cu bisericile si preotii acelor vremuri. Sute de oameni au luat atunci calea inchisorilor, dupa ce au refuzat sa colaboreze cu comunistii.

- Alexandru Vișinescu a murit la 93 de ani, transmite Digi24 . Torționarul condamnat la 20 de ani de inchisoare, pentru crime impotriva umanitații, comise in timpul comunismului, fusese operat luna trecuta. Conform Digi24, in mod oficial, acesta suferise un accident in penitenciar, deși ar fi existat…

- Nenumarate note informative si rapoarte desecretizate de Agentia Nationala de Informatii a Statelor Unite ale Americii ofereau detalii despre cum era privit Nicolae Ceausescu de serviciul secret american, in anii de glorie ai liderului comunist.

- Trei romani au fost spulberați intenționat de o mașina in Austria, in fața unei discoteci. Șoferul era furios dupa o disputa cu cei trei și a vrut sa se razbune, spun martorii. Austriacul a fugit de la locul incidentului, scrie observator.tv.Scena dramatica s-a consumat in fața discotecii…