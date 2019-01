Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din China și din Statele Unite vor incepe discuții la nivel ministerial in Beijing, in perioada 7-8 ianuarie, despre disputa comerciale dintre cele doua state, in speranța de a ajunge la un acord in timpul armistițiului de 90 de zile stabilit de președinții Donald Trump și Xi Jinping.Citește…

- Mai mult de 1.100 de telegrame diplomatice au fost furnizate cotidianului american de firma de securitate Area 1 dupa descoperirea atacurilor informatice, scrie NYT, mentionand ca expertii Area 1 sunt de parere ca hackerii lucrau pentru armata chineza. Printre aceste telegrame figureaza note ale…

- China si Statele Unite au convenit sa opreasca noile tarife comerciale, ambele natiuni angajandu-se in noi negocieri comerciale in urma carora se spera ca in decurs de 90 de zile sa se ajunga la o intelegere, a precizat Casa Alba sambata, la finalul intalnirii dintre presedintele SUA, Donald Trump,…

- Summitul celor mai mari economii ale lumii, membre in G20, va incepe vineri pe fondul razboiului comercial dintre Statele Unite si China, care a tensionat pietele mondiale, si al conflictelor geopolitice provocate deseori de presedintele american Donald Trump la intalnirile internationale, relateaza…

- Administrația de la Beijing spera ca discuțiile dintre președintele chinez Xi Jinping și omologul sau american Donald Trump din cadrul summitului G20 vor avea un rezultat pozitiv, au transmis reprezentanții Ministerului de Finanțe din China, citați de Reuters, potrivit Mediafax.Donald Trump…

- Administratia de la Beijing spera ca discutiile dintre presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau american Donald Trump din cadrul summitului G20 vor avea un rezultat pozitiv, au transmis reprezentantii Ministerului de Finante din China, citati de Reuters.

- Omologii lor chinezi, Yang Jiechi (externe) si Wei Fenghe (aparare), vor fi prezenti la aceste discutii, a anuntat Departamentul de Stat al SUA intr-un comunicat. Aceasta intalnire, care intervine dupa o perioada de puternice tensiuni politice intre cele doua mari puteri, este urmarea celei…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a declarat vineri ca dorește o abordare mai dura a Administrației Trump in ceea ce privește relațiile cu China, menționand ca „acțiunile Chinei trebuie ajustate”, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.Conform declarațiilor…