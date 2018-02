Cele patru propuneri cu privire la denumirea FRI Macedonia

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au protestat, marti, in Skopje impotriva schimbarii numelui Macedoniei, in contextul in care premierul Zoran Zaev a propus patru variante pentru redenumirea Macedoniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat marti Reuters. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia', Grecia sustinand ca folosirea acestuia de…

- De ani de zile, Rusia a cautat sa castige influenta in Europa de Sud-Est, folosindu-se de Serbia pentru a crea un zona prietenoasa pe un continent ostil. Uniunea Europeana, in sfarsit, reactioneaza. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se angajeaza intr-un turneu in sapte natiuni din…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis duminica tarilor din vestul Balcanilor ca aderarea la Uniunea Europeana va fi posibila pentru oricare din ele in 2025, relateaza Reuters. In timpul etapei in Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut marti o aparitie surpriza in primul rand al unei defilari de la Saptamana Modei de la Londra, urmarind o prezentare a designerului Richard Quinn, relateaza Reuters si Press Association. Regina in varsta de 91 de ani, imbracata intr-un costum…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat miercuri propunerile sale in perspectiva organizarii alegerilor europarlamentare din 2019, sustinand sistemul 'capilor de lista' pentru desemnarea sefului executivului comunitar, transmit AFP si Reuters. ''Procedura…

- Fondatorul WikiLeaks Julian Assange, refugiat de sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat marti ca are la dispozitie un termen de 90 de zile pentru a contesta decizia justitiei britanice de a mentine mandatul de arestare emis pe numele sau, informeaza Reuters. Judecatoarea Emma Arbuthnot…

- Justitia britanica a respins, marti, o noua cerere de ridicare a mandatului de arestare a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat de sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, transmit Reuters si AFP. Tribunalul din districtul londonez Westminster, care se ocupa de acest dosar, a estimat…

- Guvernul federal american se afla, vineri, in „shutdown”, pentru a doua oara in trei saptamani, dupa ce Congresul nu a putut sa adopte prin vot, la timp, un compromis bugetar, scrie Reuters.

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, miercuri, brigada de pompieri, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.

- Un tribunal scotian a respins marti un demers juridic de a cere Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa se pronunte asupra posibilitatii ca Marea Britanie sa stopeze in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana daca doreste acest lucru, informeaza Reuters. Cazul a fost inaintat…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters. …

- Bulgaria este pe ultimul loc in randul statelor membre UE cu privire la idicele privind suprematia legii, elaborat de organizatia neguvernamentala "Proiect mondial pentru justitie", in al carui consiliu de administratie este fostul presedinte al Bulgariei, Petar Stoianov. Bulgaria se claseaza pe locul…

- Grecia va reusi o "iesire curata" din memorandumurile de imprumut, adica fara a contracta o linie preventiva de credit, este de parere ministrul grec de finante, Euclid Tsakalotos, potrivit Rador, care citeaza Reuters. Ministrul grec de finante a subliniat ca in lunile urmatoare, tara va elabora propriul…

- Parlamentari conservatori britanici iau in calcul inlocuirea Theresei May de la conducerea formatiunii sale politice, implicit si din fruntea guvernului de la Londra, daca Partidul Conservator inregistreaza rezultate nesatisfacatoare la alegerile locale din luna mai, relateaza vineri cotidianul The…

- Premierul macedonean, Zoran Zaev, a anuntat miercuri, la finalul intrevederilor de la Davos (Elvetia) cu omologul sau elen, Alexis Tsipras, ca a acceptat sa schimbe numele Aeroportului International din Skopje "Alexandru cel Mare" asa cum cere Grecia, relateaza AFP. "Guvernul nostru va…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air este interesata de achizitionarea Alitalia, dar numai pentru rutele pe distante scurte si medii, a afirmat directorul general Jozsef Varadi, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite Reuters. Wizz Air, cel mai mare operator aerian…

- Presedintele armean Serge Sarksian l-a propus vineri pe ambasadorul Armeniei la Londra, Armen Sarkisian, drept posibil succesor al sau in contextul desfasurarii in martie a alegerilor prezidentiale, transmite Reuters. Functia de presedinte al Armeniei va pierde dupa scrutinul din martie multe dintre…

- La scurt timp dupa investirea presedintelui american, Theresa May s-a grabit sa ajunga la Washington, sperand sa consolideze relatiile dintre cele doua tari in vederea Brexitului. Anularea vizitei lui Donald Trump la Londra complica sarcina guvernului britanic, care spera in semnarea rapida a unui parteneriat…

- Ryanair a contactat administratorul austriac al liniei aeriene de vacanta Niki, aflata in insolventa, pentru a-si exprima interesul cu privire la achizitionarea unor asset-uri de la acesta, potrivit Reuters. Administratorul german al Niki a transmis ca doreste sa vanda linia aeriana catre…

- Barbatul care in martie anul trecut a ucis cu o masina patru persoane pe podul Westminster din Londra si a injunghiat mortal un politist in fata parlamentului britanic, dupa care a fost lichidat de fortele de ordine, isi administrase steroizi anabolizanti in orele sau zilele dinaintea atacului, a…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Un purtator de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii Theresa May, a declarat, joi, ca Guvernul de la Londra nu va organiza un nou referendum pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cotatia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile Exchange a ajuns miercuri la cel mai ridicat nivel din 2014, pe fondul majorarii cererii si al reducerii productiei anuntata recent de Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Bulgaria a recunoscut statul cu capitala la Skopje drept Macedonia, dar a optat ca pe durata presedintiei bulgare a UE, pana la sfarsitul lunii iunie, sa utilizeze denumirea temporara de "FRI Macedonia", sub care a fost recunoscut oficial statul de catre UE. (in lipsa unui nume acceptabil de catre Grecia…

- Premierul grec Alexis Tsipras a afirmat luni ca Atena si Skopje ar putea sa-si rezolve in curand disputa in legatura cu denumirea pe care trebuie s-o poarte fosta republica iugoslava Macedonia, relateaza agentia DPA. ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat…

- Ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire, a demisionat din motive de sanatate, a informat ziarul The Sun, înainte ca premierul britanic Theresa May sa anunte luni o remaniere a guvernului de la Londra, relateaza Reuters. The Sun, care a citat o sursa guvernamentala sub rezerva…

- Macedonia anunta masuri de urgenta pentru a face fata smogului dens care acopera orasele, o problema cu care regiunea Balcanilor de Vest se confrunta in fiecare iarna si care este cauzata de arderea carbunelui, industria invechita si nivelul inalt de emisii poluante provenite de la autovehicule,…

- Barbatul inculpat pentru comiterea atacului cu furgoneta in apropierea unei moschei din zona Finsbury Park, din nord-estul Londrei, in luna iunie, a pledat joi nevinovat la acuzatiile de crima si tentativa de crima legate de terorism, transmite Reuters. Darren Osborne (48 de ani), originar…

- Donald Trump intentioneaza sa viziteze Marea Britanie in februarie, pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra, insa nu se va intalni cu regina Elizabeth a II-a, potrivit The Daily Mail, scrie Reuters. Donald Trump a fost invitat in Marea Britanie de premierul britanic Theresa May,…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AFP si Reuters. 'Dispozitiile privind perioada…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Marea Britanie si celelalte state din NATO trebuie sa apere cablurile submarine aflate la mare adancime de un potential atac potential catastrofal din partea fortelor navale ruse, actiune care afecta tranzactii financiare de mii de miliarde de dolari, a avertizat vineri seful Statului Major al armatei…

- Gruparea Stat Islamic a amenintat ca vor urma atacuri in SUA ca raspuns la decizia administratiei lui Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, conform unuia dintre conturile de pe retelele sociale ale gruparii, noteaza Reuters.

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana si Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de iesirea acestei tari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marti negociatorul-sef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu ministri din UE inaintea…

- Pretul gazelor naturale in Marea Britanie a urcat marti, dupa ce explozia de la o centrala pe gaz a companiei OMV din Austria a amenintat sa reduca fluxul, pe o piata afectata deja de vremea nefavorabila, transmit Bloomberg si Reuters.Marti, la bursa ICE Futures Europe din Londra, pretul gazelor…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May a avertizat miercuri cu privire la ideea ca discutiile cu Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP) in vederea solutionarii disputei legate de Brexit sa implice bugetul alocat de Londra provinciei nord-irlandeze, informeaza Reuters.…

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar s-a declarat luni seara "surprins si dezamagit" de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit, potrivit Rador care care citeaza Liberation . Cu o cravata cu sigla Burberry…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a manifestat "ingrijorarea" fata de posibilitatea ca Statele Unite sa recunoasca Ierusalimul de Est drept capitala a Israelului, intr-o conversatie telefonica cu presedintele SUA, Donald Trump, potrivit La Repubblica , citata de Rador. Haberturk scrie ca presedintia…

- Poliția din Londra a anunțat ca un obiect a carui prezența a stat la originea unei alerte de securitate in districtul financiar din capitala britanica, marți dimineața, nu este suspect, dupa ce autoritațile au decis, ca masura preventiva, sa inchida stația de metrou St. Paul, transmite Reuters. …

- Un acord pentru a mentine Irlanda de Nord intr-o "aliniere normativa" cu Uniunea Europeana dupa Brexit ar putea fi replicat si in alte parti ale Regatului Unit, a declarat, luni, Nicola Sturgeon, liderul guvernului pro-independenta din Scotia, potrivit Rador care citeaza Reuters.