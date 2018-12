Cele patru orașe românești care intră în epoca SF Un numar de 51 de autobuze electrice de 12 metri vor fi cumparate de Ministerul Dezvoltarii, care este pregatit sa ofere pana la 141 de milioane de lei(30 de milioane de euro) pentru ele, ceea ce face ca pretul pe unitate sa fie de 588.000 de euro, de peste doua ori mai mult decat varianta medie pe motorina . Anuntul a fost publicat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice in 18 decembrie, ofertele sunt asteptate pana in 17 ianuarie. Contractul pe care Dezvoltarea il propune ofertantilor este impartit in patru loturi, pentru fiecare municipiu: 20 la Constanta, 13 la Alba -Iulia, 9 la Ploiesti,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

