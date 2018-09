Stiri pe aceeasi tema

- Timp de doua zile, Atriumul Palas Mall va fi locul de intalnire al producatorilor de vinuri si somelierilor cu iubitorii licorii lui Bachus. Festivalul International „Vin la Cultura" este o initiativa a Organizatiei Somelierilor din Romania 2011 (OSR 2011) si se afla la cea de-a doua editie. Evenimentul…

- Interviu cu Marian Timofti, presedintele Organizatiei Somelierilor din Romania 2011. Festivalul „Vin la Cultura", organizat la Iasi de OSR 2011, va avea loc in zilele de 22-23 septembrie, in Atrium, Palas Mall Sa deduc ca evenimentul de anul trecut a iesit bine, de vreme ce, iata, la sfarsitul acestei…

- Flasnetari din Franta, Slovenia, Cehia, Slovacia si Romania au concertat duminica la Castelul Miclauseni, oferind vizitatorilor o inedita atmosfera pariziana la cel mai romantic palat din Moldova. Festivalul International al Muzicii Mecanice a inceput vineri la Iasi. Duminica flasnetarii au mers la…

- De astazi, timp de trei zile, la Iasi se desfasoara cea de-a unsprezecea editie a Festivalului International al Muzicii Mecanice. Evenimentul este organizat de Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu” din cadrul Complexului National Muzeal „Moldova” din Iasi. Manifestarile se vor desfasura la Palatul…

- In perioada 22 - 23 septembrie se va desfasura la Palas Mall Iasi, in Atrium, cea de-a doua editie a Festivalului International de Vinuri „Vin la Cultura". Organizat de OSR 2011 (Organizatia Somelierilor din Romania 2011), evenimentul se va bucura si in acest an de o participare numeroasa, confirmandu-si…

- Desi vacanta de vara este pe final, evenimentele in municipiul Iasi continua. Luna septembrie, vine cu cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice, eveniment ce se va desfasura in perioada 14 – 16 septembrie 2018. In cele trei zile, publicul se poate bucura de un program atractiv…

- Ansambluri folclorice din Romania si din strainatate vor participa la cea de-a 21-a editie a Festivalului International de Folclor "Ceahlaul", care se va desfasura in perioada 2-7 august pe platoul de la Curtea Domneasca din Piatra-Neamt. Vor fi prezente grupuri reprezentand cultura traditionala din…