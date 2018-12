Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele lunii decembrie sunt, ca in fiecare an, decorațiunile pentru sarbatorile de iarna. Luminoase, din lemn, hartie sau orice alt material, ornamentele din bradul de Craciun spun mereu o poveste, de aceea ne-am gandit sa va propunem cateva idei pentru 2018. In fiecare an, in preajma sarbatorilor…

- Vanzarea se va face in toate pietele, prin rotatie, programul este insa neanuntat! Regia Locala a Padurilor Kronstradt va vinde si in acest an brazi ieftini in pietele brasovene. Mai exact, brasovenii vor putea cumpara pomi de Craciun cu 10 lei, 30 lei sau 50 de lei, in functie de dimensiune,…

- Comisarii de la Protectia Consumatorului au verificat luni cele 40 de casute ale comercinatilor de la Targul de Craciun din Piata Sfatului din Brasov, pentru a vedea daca acestia isi desfasoara activitatea ca la carte sau mai au si mici scapari. Dupa cum a precizat Sorin Susanu, seful Comisariatului…

- Un adevarat maraton muzical le este oferit buzoienilor de autoritatile locale in luna decembrie. Startul va fi dat sambata, 1 decembrie 2018, la ora 16.00, cand se inaugureaza Targul de Craciun din Piata Daciei.

- Declaratiile liderilor PSD si ale membrilor Guvernului pe tema amnistiei si gratierii sunt contradictorii, mergand de la solicitarea expresa a unui act normativ pe acest subiect, la asigurari ca acesta va fi emis intr-un final si pana la posibilitatea clementei invocata la un moment dat de ministrul…

- Angelina Jolie se numara printre vedetele invitate ca editori speciali pentru a realiza programe de Craciun la BBC Radio, emisiunea actriței americane urmand sa fie difuzata pe 28 decembrie, potrivit bbc.com, scrie Mediafax.In perioada 22 decembrie - 1 ianuarie, BBC a invitat mai multe vedete…

- Regia Locala a Padurilor Kronstadt Brasov a adus vineri noaptea bradul de Craciun in Piata Sfatului. Arborele este cel mai inalt din ultimii ani, avand o inaltime totala de 31 m, din care 27,5 m deasupra solului. „Bradul are aproximativ 70 de ani si a fost adus din Vama Buzaului, de pe…

- Cele 39 de casute de la Targul de Craciun din Piata Sfatului sunt la mare cautare anul acesta, Primaria Brasov anuntand ca pana in 6 noiembrie (cand a fost termenul limita de depunere a dosarelor), au fost inregistrate 74 de solicitari. Cea mai mare concurenta este pentru cele 4 casute…