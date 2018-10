Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Zimnicea din județul Teleorman, Petre Parvu, declara ca a votat sambata pentru familia tradiționala. "Nu ma vad cu tricolorul sfant pe piept, cununand doi barbați. (..) Cui ii spun sa sarute mireasa?", se intreaba edilul. Pirvu, a votat sambata dimineața, impreuna cu soția sa.

- Elevii din judetul nostru vor beneficia, din 1 octombrie 2018, de consultatii gratuite acordate de medicii Spitalului Clinic de Copii Brasov, care se vor deplasa in scoli pentru a realiza evaluarile. Campania se desfașoara in baza unui protocol stabilit intre spitalul brasovean, Inspectoratul…

- Aflata la Beijing unde va participa la turneul China Open, de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep a discutat cu jurnaliștii de la CNN despre incidentul provocat de Serena Williams in finala de la US Open. "Nu vad nicio diferența intre regulile pentru barbați și cele pentru femei și cred ca arbitrii…

- Pe un bloc din centrul Timișoarei a aparut un banner de circa 15 metri lungime, cu un mesaj care se vrea a fi unul care sa ii incurajeze pe oameni sa participe la referendumul pentru familie și sa voteze pentru casatoria dintre un barbat și o femeie,altfel „doi barbați vor putea adopta copilul tau”.…

- Doi barbați de 41 și 25 de ani din Alba Iulia care au participat la scandalul provocat in talciocul din Alba Iulia, au fost arestați preventiv pentru 24 de ore. Potrivit IPJ Alba, la data de 17 septembrie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat…

- CHIȘINAU, 9 sept — Sputnik. Trei barbati, originari din raionul Sângerei si municipiul Balti, au fost reținuți de Politie. Aceștia sunt suspectati de comercializarea drogurilor si pastrarea ilegala a armelor si munitiilor. Grupul specializat în comercializarea de marijuana,…

- Trei persoane din Brașov, doi barbați și o femeie, sunt cercetate intr-o ancheta, sub acuzația comiterii unor fapte de inșelaciune in forma continuata, complicitate la inșelaciune in forma continuata, tentativa la inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. Cei doi barbați…

- BULVERSARE…Alesii locali vasluieni mai au de asteptat pana se va modifica legea, astfel incat sa poata trece de la un partid la altul in timpul mandatului fara sa-si piarda functiile. In urma cu doua zile, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis sesizarea PNL si PMP in legatura cu unele modificari…