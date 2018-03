Cele mai tari manichiuri in 2018. Iata 25 idei!

Stiri pe aceeasi tema

- Claire Holt, actrița care i-a dat viața personajului Emma Gilbert in serialul de televiziune „H₂O”, dar care, de asemenea, s-a facut remarcata și in seriale precum „Jurnalele Vampirilor”, in rolul Rebekahai, și „The Originals”, trece printr-o perioada delicata dupa ce a pierdut sarcina. Dupa ce și-a…

- CHISINAU, 10 mart — Sputnik. Ziua de 9 martie este deosebit de dureroasa pentru Natalia Gordienko, deoarece pe aceasta data, acum 11 ani, a ramas fara mama. Artista a marturisit ca în acest an a simtit deosebit de acut aceasta pierdere pentru ca a devenit si ea mama. Ea…

- Functiile pe care BlackBerry pretinde ca Facebook le foloseste in aplicatiile sale fara a avea drept acopera partea de securitate, unele caracteristici ale interfetei grafice, dar si mai multe optiuni ce tin de functionalitate propriu-zisa a acestora. Generarea cheilor de criptare, afisarea pictogramelor…

- Cine este iubitul lui Nicole Cherry. Artista a postat o imagine cu acesta, pe contul de socializare, dupa ce zilele trecute a recunoscut pentru prima oara ca in viața ei exista cineva. Vedeta sustine ca a fost ceruta in casatorie pe Instagram. Nicole Cherry nu iși mai ține iubitul departe de ochii…

- Iata care sunt activitațile zilnice care ne afecteaza sanatatea mintala: Verificarea de dimineața a conturilor de pe rețelele sociale Chiar daca negam, mulți dintre noi avem acest obicei enervant de verificare a notificarilor de pe rețelele sociale dupa ce ne trezim. Ceea ce vedem acolo…

- Nu doar Meghan Markle are mici taine din trecut care ar dori sa ramana pe veci ascunse. Se pare ca și Prințul Harry ar fi avut un cont „secret” pe o rețea de socializare, unde ar fi avut imagini compromițatoare in care era surprins in ipostaze deloc demne de un prinț. Prințul Harry are un cont secret…

- Tanara de 23 de ani pasionata de fitness și-a rupt o vertebra in timp ce facea abdomene inverse, fiind legata de un aparat cu o centura. Absolventa de drept din Brazilia, Marcelle Mancuso, a trecut prin momente inspaimantatoare la sala de forța. In timp ce facea abdomene legata de un aparat, centura…

- Nu știm daca pe Zayn Malik l-a lovit melancolia sau doar iubește sa se joace cu ritmurile in postarile de pe Instagram, dar cert e ca ne pregatește ceva. Cantarețul a postat in mod repetat bucați de piese ce suna melancolic, iar daca acele fragmente vor deveni o piesa, cu siguranța noul hit ne va...…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS 2018: In gala desfașurata sambata, 17 februarie, nu a fost eliminata nicio concurenta. Decizia a fost luata ținand cont de faptul ca juriul nu a fost in formula completa - a lipsit Catalin Botezatu pentru ca se afla la un eveniment important programat cu mult timp in urma.…

- Elena Gheorghe (32 ani) este foarte mandra de copiii ei. Nicholas Razvan are 6 ani, iar Amelie Nicole abia ce a implinit 7 luni. Amandoi seamana mult cu mama lor, iar artista se mandrește cu ei pe rețelele de socializare. Puțina lume știe insa ca Amelie Nicole are cont pe Instagram, de la 3 luni! Inainte…

- Ziua Indragostiților a fost sarbatorita și in Romania, iar vedetele s-au pregatit ca la carte pentru a-și surprinde partenerul de viața. Unele dintre persoanele publice autohtone au ales sa scrie cateva cuvinte frumoase pentru iubirea vieții lor pe rețelele de socializare, altele au impartașit momente…

- Iranul acuza SUA ca i-a spionat instalațiile nucleare cu ajutorul unor șoparle capabile sa detecteze ”valurile atomice”, scrie Ars Technica . Acuzele vin in contextul arestarii mai multor membri ai unor organizații care se ocupa de protecția animalelor, dintre care unul chiar s-a sinucis in inchisoare.…

- CHIȘINAU, 13 feb — Sputnik. „Cel mai frumos criminal din lume", Jeremy Meeks, a ajuns recent la Moscova pentru a participa la filmarea clipului video WI-FI al prezentatoarei de televiziune Olga Buzova. În timpul liber, acesta a facut o plimbare prin centrul capitalei ruse,…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, a mers astazi la unul dintre actorii ei preferați, Will Smith. “Ce mai fac starurile de cinema in weekend? De exemplu, Will Smith și-a facut debutul intr-o trupa de percuționiști, pe insulele Cayman. A fredonat puțin din “La Bamba” și n-a fost rau deloc, incheind…

- Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai populare retele sociale din lume. Unul din aspectele discutiei a atras atentia celor prezenti in mod deosebit, scrie Business…

- Mirabela Daur a fost externata astazi din spital. Pentru a instiinta fanii in legatura cu starea ei de spirit, vedeta a postat pe Instagram doua fotografii care ilustreaza fericirea vedetei de a ajunge, din nou, in casa sa.

- Un salon de coafor din Dubai a facut un experiment bizar, dar cu efecte uimitoare. A folosit crema de ciocolata Nutella pentru a vopsi perfect parul intr-o nuanța de brunet deschis. Rezultatul a fost filmat și distribuit pe rețelele de socializare. Bloggerul Huda Kattan a filmat și a distribuit pe…

- Walter și Raluca Zenga fac naveta intre Dubai și Crotone, Italia, de cand antrenorul a prins un nou contract. Dar reușesc sa țina vie flacara iubirii vie cu ajutorul rețelelor de socializare. Raluca Zenga posteaza o poza provocatoare pe Instagram, iar Walter comenteaza: „Cați prieteni te iubesc, mia…

- Dwayne ''The Rock'' Johnson si-a indemnat fanii sa isi ajute semenii care se confrunta cu momente dureroase amintind de faptul ca la varsta de 15 ani a salvat viata mamei sale in timpul unei tentative de sinucidere, relateaza joi Press Association. In timpul filmarilor…

- Intr-o decizie care va fi cu siguranta apreciata de utilizatorii care doresc sa asigure un flux constant de continut in paginile pe care le administreaza, Facebook a anuntat extinderea suportului pentru programarea in avans a postarilor si la reteaua Instagram. Momentan, optiunea pentru alegerea datei…

- Actrita Shannen Doherty spune ca ii multumeste in fiecare zi lui Dumnezeu pentru ''binecuvantarea de a fi in viata'' in urma luptei pe care a purtat-o impotriva cancerului de san, informeaza luni Press Association. Vedeta din ''Beverly Hills 90210'' (Brenda Walsh) si-a facut publica lupta contra cancerului…

- Anunțul facut de Mihaela Radulescu despre “Romanii au talent”. Jurata de la Pro tv a postat pe contul de socialize o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru fanii ei. Mihaela Radulescu este nerabdatoare sa revina pe micile ecrane alaturi de Andra, Andi Moisescu și Florin Calinescu, in platoul…

- Va exista sau nu un contract prenupțial intre cei doi viitori soți? Și, daca da, ce va conține acesta? Iata care sunt subiectele de interes pentru Prințul Harry și Meghan Markle in acest moment, adica inainte de nunta, cand astfel de decizii sunt luate! Ce se intampla cu conturile ei de social media?…

- Zilele astea, familia cantaretului se afla in vacanta in Tenerife. Uite ce mare s-a facut Maya! Are deja 4 ani, pe care i-a implinit in Tenerife, acolo unde se afla in vacanta cu parintii ei celebri, Misha si Connect-R. Cu siguranta, fetita a fost uimita sa treaca brusc de la hainele de iarna cu care…

- Lora, deranjata de afirmațiile unei fane, dupa ce artista a postat pe contul de socializare, un text amuzant, prin care iși exprima parerea cu privire la casatorie. Unii dintre fani insa, nu au gustat gluma și au reacționat imediat in dreptul imaginii de pe contul de socializare. Lora, replici ironice…

- Chiar credeai ca Instagram se va opri din a mai copia Snapchat in 2018? Platforma care se bucra de o imensa popularitate in ultimii ani testeaza acum o funcție, pe care aplicația Snapchat o are deja, care ii notifica pe utilizatori atunci cand cineva face screenshot sau inregistreaza ecranul pe instastories.…

- Cantaretul pop britanic Ed Sheeran a anuntat sambata ca se casatoreste cu iubita lui, Cherry Seaborn, relateaza AFP. "Ne-am logodit inainte de Anul Nou. Suntem foarte fericiti si indragostiti, iar pisicile noastre sunt la fel de rasfatate", a anuntat artistul, pentru cei 18 milioane de…

- Dupa ce a fost atacata de Paula Craciunescu, „mama adoptiva” a Gabrielei Cristea, Bianca Dragusanu a reactionat, printr-o postare sugestiva facuta pe Instagram. Blondinei pare ca nu-i pasa de scandalul iscat pe carma show-ului „Te vreau langa mine” si se simte sigura pe locul sau in emisiune.

- DJ-ul Alex Pall a fost prins de iubita sa in timp ce o inșela. Tori Woodward a postat pe Instagram un filmuleț care-l arata pe DJ-ul de la The Chainsmokers sarutandu-se cu o alta femeie. Imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere.

- Boxer roman, intr-un rol la Hollywood, alaturi de Sylvester Stallone Pugilistul de origine romana Florian "Big Nasty" Munteanu va juca alaturi de actorii Sylvester Stallone si Michael B. Jordan in continuarea filmului de actiune "Creed". Surse apropiate producatorilor au declarat pentru publicatia…

- Steve Irwin a murit pe cand fiul sau, Robert, avea doar doi ani. Acum, baiatul are 14 ani și este copia fidela a „vanatorului de crocodili”. Adolescentul a moștenit de la tatal sau pasiunea pentru natura și animale, fiind crescut alaturi de sora lui la o gradina zoologica din Australia, unde Steve iși…

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Irinuca s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum este nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Zilele acestea se împlinesc trei ani de când Simona Halep si Darren Cahill au început sa colaboreze, chiar înaintea primului turneu de Grand Slam al anului. Antrernorul a ținut sa marcheze momentul printr-o fotografie speciala și un mesaj emoționant pe care le-a publicat…

- Acum exact o luna, Leanka Grau a postat pe contul sau de Instagram o fotografie de o valoare sentimentala deosebita, in care ea este dor un copil, iar mama sa - o femeie foarte tanara si frumoasa

- Paris Hilton a inceput noul an cu un zambet larg pe chip și o fericire extrema. Controversata diva a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, actorul Chris Zylka, cel cu care are o relație de la inceputul anului trecut. In timp ce se aflau pe o partie de schi din Aspen, Colorado, locul unde cei doi…

- Planuiești deja nunta ta din 2018? Daca ești o mireasa in cautarea rochiei de mireasa ideala, afla ca a fost aleasa rochia de mireasa ce va face furori in 2018. Cum arata rochia de mireasa 2018? Are maneci lungi și umeri goi. Trendurile in materie de rochii de mireasa le seteaza designerii specializați…

- Fiecare mama este de parere ca are cei mai frumosi copii din lume, dar pentru o mama din California, acest lucru chiar pare sa fie adevarat. Jaqi Clements le-a facut un cont de Instagram fetitelor ei, Leth Rose si Ava Marie, iar acele cele doua micute au peste 193,000 urmaritori.

- Daca erai curios sa vezi cum aratau celebritațile in adolescența, uite aici raspunsul. In fotografii, desigur. Contul de Instagram lostinhistorypics a adunat la un loc toate pozele celebritaților dinainte ca aceștia sa cunoasca faima. Printesa Diana It’s been 19 years since Princess Diana sadly passed…

- Finn Wolfhard („Stranger Things"), Kevin Hart („Ride Along"), Noah Schnapp („Stranger Things") si Dove Cameron („Descendants") completeaza primele cinci locuri. Top Actors este o clasare a celor mai populari actori pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube si Google Plus, bazat pe date furnizate de MVPindex.…

- Judecand dupa imaginile surprinse de papparrazi, actorul Leonardo DiCaprio are o relație cu un model de pe Instagram. Camila Morrone, o tanara de 20 de ani din Argentina, a fost pozata in timp ce ieșea din casa ei din LA alaturi de DiCaprio, potrivit The Cut. Tanara este, pe langa un model care a strans…

- Actorul american Michael Douglas a devenit pentru prima data bunic la varsta de 73 de ani, dupa ce Viviane Thibes, partenera de viata a fiului cel mare al starului hollywoodian, Cameron, a nascut luni o fetita, informeaza contactmusic.com. Informatia a fost dezvaluita de Cameron Douglas…

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii" si-a pus fanii pe jar dupa ce a postat pe pagina sa de Instagram o poza in care avea o burtica de graviduta. Dupa ce toata lumea astepta sa vada evolutia frumoasa a sarcinii, ispita le-a spulberat orice gand legat despre acest lucru.