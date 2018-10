Stiri pe aceeasi tema

- Baietelul de 4 ani si mama acestuia în vîrsta de 30 de ani, care si-au pierdut viata în explozia care a avut loc în seara de 6 octombrie într-un bloc cu 21 de etaje din bulevardul Moscovei, vor fi condusi astazi pe ultimul drum. Cei doi vor fi înmormîntati…

- Proprietatile oualor de gaina au fost, in mod repetat, puse la indoiala. Oamenii au defaimat acest produs, care s-a dovedit a fi unic in compozitia sa, in diferite moduri. Iti prezentam 9 lucruri care se intampla in corpul tau daca incepi sa mananci 2 oua pe zi:

- Momentul ingrozitor cand o profesoarE cu carierE reputabilE a murit in timpul unei transmisiuni in direct face inconjurul lumii. AflatE la o emisiune, femeia anun:ase cu doar cateva clipe inainte cum ar arEta moartea perfectE pentru ea.

- DespErtirile sunt momente grele prin care persoanele trec mEcar o datE in viatE. Aceste dezamEgiri din dragoste ne afecteazE atat psihic, cat xi fizic. Trecem cu greu peste amintirile cu un om drag nouE, indiferent dacE ne-am petrecut o lunE sau zece ani alEturi de el.

- Mersul pe jos combinat cu un somn bun și o dieta sanatoasa va poate ajuta sa evitați medicul in totalitate. Cate 15-30 minute de mers pe jos in fiecare zi pot imbunatați drastic nu numai aspectul general al unei persoane, ci și sanatatea.

- Corpul uman este ca un puzzle, format din mai multe sisteme și subsisteme care ne protejeaza și care ne dau abilitați cu ajutorul carora putem supraviețui, scrie feminis.ro.Acestea sunt cele mai incredibile și elaborate mecanisme pe care le-a creat natura.

- Cu sigurantE te-ai intrebat mEcar o datE ce se intamplE cu corpul uman dupE moarte, imediat dupE ce inima se oprexte. Specialixtii au explicat pas cu pas, cum orice activitatea din corp se oprexte, insE fiecare, pe rand.

- Deseori, din cauza timpului puțin, a oboselii sau pur și simplu pentru ca nu simți ca îți este foame, tinzi sa sari peste mesele importante ale zilei. Mai rau este atunci când faci asta ca sa scapi de câteva kilograme în plus.