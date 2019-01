Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a emis un proiect de ordin prin care incearca sa repare prejudiciile aduse celor care au castigat premii la Loteria bonurilor fiscale, dar nu le-au primit, motiv pentru care s-au adresat instantelor de judecata.

- Asociația EduSoft și Asociația Betania au organizat luni, 7 ianuarie, un concurs de programare pe echipe la Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu”. Concursul a durat cinci ore iar la acesta au putut lua parte elevii inscriși la cursul „Programare cu rabdare”, organizat de profesorul Bogdan Patruț, de…

- La 51 de ani, Julia Roberts este una dintre cele mai apreciate actrițe, la nivel internațional, dar și un adevarat style icon. Aparițiile ei publice sunt atent gandite, vedeta remarcandu-se adesea datorita ținutelor sale simple, dar foarte elegante. In ciuda acestei aparente sobrietați, Julia Roberts…

- Nicolae Dica (38 de ani) a plecat de la carma lui FCSB dupa un an și jumatate și susține ca a primit un mesaj de la Filipe Teixeira (38 de ani) in momentul desparțirii. "Am primit foarte multe mesaje de incurajare, le multumesc tuturor celor care mi-au scris. De la suporteri am primit mesaje, suporteri…

- Premiile "Patriot Fest" la Cercul Militar National din Bucuresti Palatul Cercului Militar National din Bucuresti. Foto: facebook.com/cmn.ro/ La Cercul Militar National din Capitala se decerneaza marti, 11 decembrie, premiile "Patriot Fest". Mai multi tineri inovatori români…

- Actualul selectioner al Turciei, Mircea Lucescu (73 de ani) a revenit temporar in Romania si a vizitat baza sportiva a celor de la FC Voluntari, unde s-a intalnit cu doi dintre prietenii sai, Ioan Andone si Mircea Radulescu.

- Amfitrionul manifestarii, Mircea Moscovici, directorul Bibliotecii Municipale, a tinut sa precizeze ca, exact in urma cu 100 de ani, in 22 noiembrie 1918, in aceasta sala s-a constituit delegatia care avea sa reprezinte Caransebesul la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia, care l-a avut…

- Joi, 1 noiembrie, la restaurantul ”Mercur Lux”, s-a desfașurat Balul Bobocilor de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Simion Stefan” din Alba Iulia. Șuvaina Ariana și Koncz Darius au demonstrat celor prezenți ca sunt cei mai frumoși și inteligenți “boboci” și au primit titlurile de Miss și Mister…