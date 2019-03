Stiri pe aceeasi tema

- Vali Barbulescu și Otniela Sandu au o relație foarte apropiata la show-ul Ferma, care a ridicat multe semne de intrebare. Vali și Otniela au o relație care i-a pus pe ganduri pe colegii lor de la show-ul Ferma, difuzat de postul de televiziune Pro TV. Cei doi sunt extrem de afectuoși unul cu celalalt…

- Iubita lui Catalin Botezatu, operata de urgenta! A primit un diagnostic dur si medicii intervin! Bruneta a trait cu boala fara sa stie ce i se intampla! Avem informatii de ultima ora despre starea ei! Monica Hill a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars si a spus despre ce este vorba. Iubita lui…

- Clipe grele pentru iubita lui Catalin Botezatu! Monica Hill va fi operata astazi de urgenta, dupa ce a facut cateva investigatii. Tanara a ajuns pe mainile medicilor dupa ce s-a simtit rau, dar s-a lovit de o situatie la care nu se astepta. Monica Hill a mers la mai multi medici deoarece, in prima faza,…

- Clipe grele pentru iubita lui Catalin Botezatu! Monica Hill va fi operata astazi de urgenta, dupa ce a facut cateva investigatii. Tanara a ajuns pe mainile medicilor dupa ce s-a simtit rau, dar s-a lovit de o situatie la care nu se astepta.

- Victor Slav a reușit sa depașeasca episodul celei de-a doua desparțiri de Bianca Dragușanu , mama fetiței sale, Sofia Natalia, in varsta de 2 ani, și in prezent traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Raluca Silea, o bruneta focoasa deloc straina de lumea mondena. Victor Slav, in varsta de…

- Iubita lui De Vrij a facut valuri pe Instagram nu numai prin pozele sale explozive, insa și cu ultima postare. Moldoveanca Doina Turcanu, 27 de ani, a lansat o propunere inedita: un autograf cadou la schimb cu o teza de 5-10 pagini pe tema "Spațiul in Istoria Artei". Oferta pe care unii tifosi ai lui…

- Graziano Pelle se bucura de vacanța, campionatul chinez fiind in pauza dintre sezoane, și de soare alaturi de frumoasa lui soție. Viktoria Varga și-a innebunit fanii de pe Instagram cu ultimele poze și promisiunea facuta acestora in ajunul Sarbatorilor: "Voi juca rolul fetei bune de Craciun". Nu rata…