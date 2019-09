Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi de școala este o zi importanta pentru elevii din intreaga lume. Copii de toate varstele pașesc curioși in noul an școlar pentru a descoperi oportunitațile care ii pregatesc pentru viitor. Prima zi de școala este un eveniment marcat diferit de la o țara la alta, iar mai jos am adunat curiozitațile…

- O școala de gimnastica acrobatica din Aiud, care pregatește copii pentru campionatele mondiale din 2020, cauta sponsori pentru a cumpara echipament de baza. „Suntem o școala de gimnastica acrobatica in Aiud, singura școala de gimnastica acrobatica din Romania. Copiii noștri au vise uriașe și lucreaza…

- Primul mesaj de interes public pentru dreptul la educație incluziva al copiilor cu dizabilitați publicat in Codul Audiovizualului, ca urmare a demersurilor CEDCD: ”Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilitați au dreptul sa invețe in orice școala” Pentru prima data in Romania, in urma demersurilor…

- Copiii care opteaza pentru invațamantul dual mai au la dispoziție mai puțin de doua saptamani pentru a se inscrie la școala din Cadea unde pot invața una dintre cele mai cautate meserii, cea de sudor, in condiții excepționale. Cea mai noua tehnologie Cea mai moderna școala profesionala din…

- Premierul Viorica Dancila i-a indemnat, sambata, la Sulina, pe copiii veniti in taberele "ARC", sa-si pastreze "identitatea romaneasca, sa fie atasati de valorile romanesti". "Lansarea unei noi editii a taberelor ARC, devenita deja traditie (a XI-a), reprezinta un parteneriat intre Guvernul Romaniei,…

- Proiectul „Smart School la Ciugud” a fost declarat caștigator in cadrul competiției „Țara lui Andrei”, iar comuna va primi finanțare pentru a realiza prima școala smart din mediul rural din Romania. Proiectul inițiat de comuna Ciugud a fost selectat din cele cateva zeci de proiecte intrate in finala,…

- Comuna Ciugud va realiza prima școala smart din mediul rural din Romania Proiectul „Smart School la Ciugud” a fost declarat caștigator in cadrul competiției „Țara lui Andrei”, iar comuna va primi finanțare pentru a realiza prima școala smart din mediul rural din Romania. Proiectul inițiat de comuna…

- Comuna Ciugud vrea sa dezvolte un proiect ambițios, respectiv sa inființeze prima școala „smart” din mediul rural din Romania. Totodata, comunitatea dorește sa promoveze un concept național prin care sa demonstreze ca tehnologia poate fi soluția prin care educația in mediul rural se poate dezvolta și…