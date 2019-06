Cele mai scumpe trei orase din Europa pentru angajatii straini Cele cele mai scumpe trei orase din Europa pentru angajatii straini sunt toate in Elvetia - Zurich, Berna si Geneva -, potrivit unui nou sondaj realizat de compania de consultanta Mercer, scrie publicatia TheLocal.ch.



Zurich a ajuns pe locul al cincilea in ancheta anuala privind "Costul de trai", realizata de firma de consultanta Mercer.



Hong Kong a fost ales in fruntea clasamentului, Tokyo vine pe locul al doilea, iar Singapore pe locul trei, in timp ce capitala coreeana Seul e pe locul patru, ceea ce inseamna ca Zurich este locul cel mai scump din Europa pentru muncitorii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

