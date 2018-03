Stiri pe aceeasi tema

- Asociațiile „Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” și „ProVita” organizeaza și in acest an „Marșul pentru Viața”, o acțiune care se desfașoara in aproximativ 300 de localitați din Romania și Republica Moldova. Evenimentul va avea loc sambata 24 martie, cu incepere de la ora 12.30. In Satu Mare punctul…

- Bucurestiul se claseaza pe pozitia 9 din 10 capitale ale lumii cu cel mai mic cost de trai, urmat de New Delhi. Instabilitatea economica si politica sunt principalii factori de influenta a scaderii costului nivelului relativ de trai, arata un raport intocmit de Economist Intelligence Unit.

- O judecatoare foarte cunoscuta din Pitesti a incercat sa isi puna capat zilelor in aceasta dimineata. Femeia in varsta de 45 de ani a baut o substanta toxica folosita pentru indepartarea tartrului depus pe obiecte canitare si apoi si-a taiat venele, scrie ziarulargesul.ro.

- De multe ori, viața unui artist ascunde drame cumplite, iar publicul e neiertator. Avem pretenția ca cel de pe scena sa aiba mereu zambetul pe buze, deși e imposibil. Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca și sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand,…

- Cu fiecare an ce trece se dovedește ca devenim tot mai dependenți de tehnologie. Lucruri de neimaginat in urma cu 50 de ani sunt acum aspecte comune ale vieții noastre. Trebuie sa recunoastem ca sunt zile in care petrecem mai mult timp in online decat offline. Avem satisfactia de a vedea zilnic cati…

- Vești surprinzatoare! Deși inflația in urcare și-a pus amprenta pe prețurile practicate de retaileri, Bucureștiul a ramas in Top 10 cele mai ieftine orașe din lume, potrivit unui clasament anual intocmit de Economist Intelligence Unit (EIU). Capitala Romaniei a obținut un scor de 48 de puncte și se…

- Singapore este, pentru al cincilea an la rand, cel mai scump oras unde oamenii pot locui, potrivit indexului Worlwide Cost of Leaving, realizat de Economist Intelligence Unit (EIU). 0 0 0 0 0 0

- Profesorul universitar si lingvistul Olga Dutu implineste astazi opt decenii de viata, din care mai bine de cinci si jumatate le a dedicat invatamantului constantean. Desi a fost olimpica la fizica, de a lungul anilor de liceu Liceul "Mihai Eminesculdquo; fost "Ana Ipatesculdquo; din Constanta , Olga…

- "Animatiile pot da viata oricarui lucru pe care mintea omeneasca si-l poate imagina"! In asta credea cu tarie Walt Disney, omul care a dat viata celor mai frumoase personaje si care a transformat copilaria atator generatii. Dupa ce a oferit lumii intregi “Alba ca Zapada si cei sapte pitici”, americanul…

- Fifor a afirmat, intr-o emisiune la Antena 3, ca dezvaluirile lui Dragnea arata "modul brutal de imixtiune al institutiilor statului paralel in viata unui partid politic si in formarea unui guvern intr-o tara democratica". "Implicarea in viata unui partid politic, implicarea in modul in care se aseaza…

- Actorul care a interpretat rolul celebrului Luke Skywalker in patru episoade din saga "Star Wars", Mark Hamill, spune ca daca ar fi sa se realizeze un film derivat despre un Luke tanar sau adolescent atunci personajul ar putea fi jucat de actorul nascut in Romania Sebastian Stan sau de copilul vedeta…

- Eckhart Tolle este unul dintre cei mai populari filozofi ai vremurilor noastre, care pune in cuvinte simple, experiente spirituale ce pareau inaccesibile pentru marea majoritate a oamenilor. Cuvinte simple, dar...

- Confirmand zvonuri care s-au inmultit in ultima perioada, cantareata Beyonce si rapperul Jay-Z au anuntat ca vor pleca impreuna intr-un nou turneu mondial, care include 36 de orașe, relateaza BBC. Primul concert al cuplului este programat la Cardiff, pe 6 iunie, urmate de alte 14 orașe din Europa. Artistii…

- Elena Udrea susține ca traiul în Costa Rica este unul extrem de scump și ca mâncarea este de 3-4 ori ori mai scumpa ca în tara noastra. ”Pot fi sunata pe whatsapp pentru ca aici telefonul costa foarte mult. Aici, lucrurile sunt foarte scumpe,…

- Confuzie si incidente la unele sectii de votare pentru alegerile legislative din Italia, inclusiv un protest neobisnuit la sectia unde fostul premier Silvio Berlusconi si-a exercitat dreptul la vot, relateaza agentia The Associated Press.

- Campania "Flotila Romania Centenar. Un proiect de promovare a Romaniei in orase europene 2018-2019", initiata de ICR Londra si Asociatia "Ivan Patzaichin-Mila 23", a fost lansata, vineri, la Romexpo. "Astazi noi lansam 'Flotila Romania Centenar', un proiect in care ne propunem sa adunam sase…

- Cantareața Corina are o casa de poveste, cu decorațiuni scumpe și aranjata in stilul caracteristic al vedetei, nonconformist și chiar excentric pe alocuri. De un an de zile, Corina, care este divorțata și are un copil , s-a mutat in casa noua. casa cantareței este una de vis, in care totul este aranjat…

- Orange, Samsung Electronics si Cisco au anuntat miercuri un parteneriat ce presupune testarea tehnologiei 5G, incepand din a doua jumatate a anului 2018, in mai multe zone urbane din Romania. Timp de o luna, cele trei companii vor demonstra modul in care tehnologia 5G vine in completarea retelelor de…

- Fetele lui Gigi Becali par sa fie, cu adevarat, doua rasfațate ale sorții. Iar asta pentru ca, de curand, cele doua au demonstrat ca, de multe ori, banii aduc dupa sine și momentele pe care, probabil, toata lumea și le dorește.

- Dupa relația cu Laura Cosoi, Smiley nu și-a mai asumat nicio relație, asta nu pentru ca nu a avut o iubita oficiala, ci pentru ca a ajuns la concluzia ca daca lumea știe cat mai puține lucruri despre viața lui personala este mult mai fericit. Discret in ceea ce privește lumea lui, Smiley a facut declarații…

- Anton Anton, ministrul propus al energiei, a spus la finalul audierilor in Parlament ca opozitia nu i-a pus intrebari incuietoare. "Sigur ca la vot nu vreau sa comentez faptul ca asa e modelul, opozitia trebuie sa se opuna, dar opozitia nu mi-a pus intrebari incuietoare sau de-astea cu tendinta. Asta…

- Un jucator al echipei de fotbal de liga a IV-a Flacara Muntenii de Sus din judetul Vaslui s-a stins din viata la doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, adolescentul a suferit un atac cerebral.

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat.

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte doua a fost grav ranite dupa un atac armat care a avut loc în centrul Amsterdamului, pe strada Grote Wittenburgerstraat, la câtiva pasi de o populara zona turistica.

- Un paramedic ISU Cluj a salvat viața unui barbat cazut pe carosabil. Plutonierul major Hadarean Alexandru se întorsese acasa, vineri dupa-amiaza, alaturi de soția și fiica sa, când a observat pe geamul locuinței un barbat cazut pe carosabil. ”Instinctul…

- Neagu Djuvara s-a stins astazi din viața la varsta de 101 ani. Unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, Neagu Djuvara a fost una dintre personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos autentic despre Romania si blazonul ei. Tocmai de aceea, decesul…

- Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, Neagu Djuvara a incetat din viața la 101 ani. A fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei, apreciat pentru spiritul sau viu, pentru eleganta si pentru eruditia sa.

- O altercatie intre doi minori, copii ai strazi, si un barbat in varsta de 30 de ani, s-a incheiat tragic. Barbatul a fost lovit cu un cutit in zona abdomenului si a ajuns cu rani grave la spital.

- Ozana Barabancea a uimit pe toata lumea cu felul in care a slabit. despre viața sa de acum a comentat vedeta la o emisiune de televiziune. Anul trecut, artista lirica Ozana Barabancea a decis sa-și faca o operație de micșorare a stomacului pentru a ajunge la silueta dorita. Acum, Ozana Barabancea a…

- Ce spune actrița Tora Vasilescu despre soțul ei de origine croata, pe nume Alain. Aceasta s-a retras din lumina reflectoarelor, in urma cu cațiva ani și este foarte fericita și mulțumita de viața ei. Tora Vasilescu și soțul ei formeaza un cuplu solid, dar și foarte discret, de mai mulți ani. Chiar daca…

- Liderul PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat, luni, inainte de sedinta CExN, ca se considera nevinovat in privinta acuzatiilor DNA la adresa sa, mentionand ca nu are de ce sa faca un pas inapoi. "Sunt nevinovat si am convingerea ca adevarul se gaseste intre copertile dosarului. De ce sa fac un pas…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington. Cel mai mare numar de manifestanti s-a strans in Los Angeles, unde…

- Dupa moartea soției, s-a concentrat strict pe creșterea celor doi copii ai sai, punand pe planul secund viața personala. Dupa 11 ani de cand femeia iubita s-a stins din viața, Tudor Caragea – personajul interpretat de Adrian Titieni face primul pas pentru a-și reface viața sentimentala. In cel de-al…

- La data de 16 ianuarie 2018, in urma unei intalniri a președintelui Acțiunii pentru Renașterea Craiovei (ARC), Lucian Bernd Sauleanu, cu Luminița Simoiu și Anca Ciortan, din partea Asociației Civice pentru Viața, Carla Stoica, din partea Asociației Pro Democrația și ...

- INVITATIE… Vasluienii care studiaza sau lucreaza in strainatate si vor sa se intoarca acasa au o sansa importanta de a-si incepe propria afacere. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, in parteneriat cu Asociatia Europeana pentru o Viata mai Buna (AEVB), implementeaza proiectul “Diaspora…

- Ne-a facut inima sa bata mai tare ca niciodata la primul ei concert live de la Sala Palatului, iar acum Andra se pregatește intens de a doua superproducție, “Aievea”. O admiram pentru talentul și autenticitatea ei și ne miram constant de faptul ca pare sa reușeasca mereu mai mult. Cei care iși doresc…

- Un tanar de 23 de ani din Tașnad, Romeo Kulcsar, a facut un gest ieșit din comun. Afland despre boala Anettei Marcuș, o tanara de 24 de ani din Chereușa, acesta a donat o parte din ficatul sau pentru a salva viața fetei. Intervenția chirurgicala a avut loc miercuri, 17 ianuarie, și a fost o […]

- Cristian Tudor Popescu a lansat un atac dur la adresa Vioricai Dancila, propusa pentru funcția de premier de PSD, dupa plecarea lui Mihai Tudose.Jurnalistul spune ca are o singura curiozitate in privința europarlamentarului PSD: sa o auda vorbind in limba engleza. Citește și: Dragnea…

- Femeia a incercat sa hraneasca cainele care era legat cu un lant, insa acesta a reusit sa rupa lantul si s-a naspustit asupra ei, scrie stirilekanald.ro. Cainele a muscat-o pe femeie de mai multe ori, de maini, pana in momentul in care femeia s-a refugiat in casa. Citeste si Un barbat si-a…

- Cele mai fascinante sunt micile iesiri in decorul narativ, minunate imagini cu care suntem deja familiarizati din filmele sale: povestile nebunesti din Balcani, personajele sentimentale, uneori grotesti, insa debordand de viata. Romanul reprezinta debutul literar al celebrului regizor sarb Emil Kusturica,…

- Sabina Dorofte, medic rezident, a lansat un apel umanitar tuturor celor care vor sa o ajute sa-si salveze viata. Tanara a fost operata de doua ori pentru a i se extirpa o tumora, insa acum are nevoie de o noua interventie pentru care are nevoie de 40.000 de euro.

- Sora Monicai Gabor nu se plange deloc de viata pe care o duce! E de ceva vreme in Dubai, unde traieste cu adevarat viata la inaltime. Mai nou, ea si-ar fi gasit jumatatea, iar vedeta a decis ca e tiumpul sa anunte. Doar ca a facut-o intr-un mod inedit.

- O moldoveanca de 45 de ani a murit dupa ce e a cazut de pe un munte. Tragedia s-a produs simbata, in comuna Ala, provincia Trento, in zona Refugiului Fraccaroli. Moldoveanca impreuna cu un prieten au mers sa alerge pe munte la o altitudine de 1,700 de metri. Zona era inconjurata de o ceata densa, iar…

- Cunoscuta pentru piesele sale și considerata una dintre cele mai iubite artiste din industria noastra muzicala, Irina Rimes și-a ferit viața privata de ochii curioșilor. Cu toate acestea, recent, a ieșit la suprafața un episod neplacut din viața vedetei.

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt o familie fericita, implinita și iubita. Anul trecut a fost cel mai bun an din viața lor, pentru ca a venit pe lume Victoria. Fetița le-a umplut viața de implinire. In plus, cei doi soți s-au mutat și in casa noua și incearca sa faca totul ca o familie normala.

- Comuna Florești a avut cea mai mare creștere a populației din toata România. În ultimii 10 ani, populația oficiala a crescut de aproape 5 ori, dar în realitate a crescut de 8 ori. Acum populația neoficiala a comunei Florești a trecut de 50.000 de…

- Dupa ce a realizat unul dintre cele mai scumpe focuri de artificii din Romania, primarul comunei Cheveresu Mare sustine ca nu si-a dat seama cat de mare e suma, tot ce si-a dorit fiind un foc de artificii. „Am dat in cap? Am omorat pe cineva?”, s-a eschivat primarul Marcel Muia.

- Maine este Revelionul și marile orașe ale lumii se pregatesc de petrecere. Se monteaza scene uriașe și vor fi mai multe forțe de ordine decat de obicei. Siguranța este cuvantul de ordine pentru noaptea dintre ani.

- Vanzatorii de apartamente au crescut prețurile cu 10 procente in 2017. Ei au profitat de faptul ca tot mai mulți romani au decis sa investeasca in imobiliare, și au fost dispuși sa cuumpere locuințe. ”Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare…