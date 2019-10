Stiri pe aceeasi tema

- Deputații au dezbatut concluziile summit-ului UE din 17-18 octombrie, in ședința plenara din aceasta dimineața, alaturi de președinții Juncker și Tusk. In timpul discursului sau introductiv, ultimul in calitatea sa de președinte al Consiliului European, Donald Tusk a condamnat acțiunea militara unilaterala…

- Un procent de 93% dintre migrantii care au calatorit spre Europa prin mijloace ilegale s-au confruntat cu un pericol pe drum, releva un raport important al Natiunilor Unite despre migratie, facut public luni, potrivit DPA. Cu toate acestea, numai 2% au spus ca nu ar mai fi pornit la acest…

- Un urias brand de moda, popular in randul tinerilor, a solicitat duminica protectia fata de creditori conform legii falimentului din Statele Unite, alaturandu-se unei liste tot mai mari de retaileri traditionali care cad victima concurentei comertului electronic. Majoritatea magazinelor din Europa si…

- Culturile de grau, porumb și sfecla rosie se vor reduce la jumatate in Europa, pana in 2050. "Schimbarile climatice afecteaza deja continentul" Productia culturilor pe terenuri uscate precum graul, porumbul sau sfecla rosie s-ar putea reduce la jumatate in sudul Europei in 2050 din cauza schimbarilor…

- "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Deci acest lucru nu presupune schimbarea Guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentata atunci cand trece o motiune de cenzura, pentru ca s-ar putea ca dintre ministrii pe care eu ii propun, unii sa nu fie de acord cu aceste…

- Viorica Dancila a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta Comitetului Executiv de la Mamaia, ca, daca remanierea nu trece prin Parlament, acest lucru nu presupune schimbarea Executivului. "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Acest lucru nu…

- Zecile de mii de incendii care devasteaza in prezent portiuni din bazinul raului Amazon sunt diferite de marile incendii de padure din Europa si America de Nord. Majoritatea focarelor de incendii din Padurea Amazoniana sunt provocate de oameni, care incearca astfel sa scape de reziduuri in zonele defrisate,…