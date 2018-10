Stiri pe aceeasi tema

- Întrebat, miercuri, într-o conferinta de presa la Cluj-Napoca, daca are un sfat pentru autoritatile române, în conditiile în care România va prelua de la 1 ianuarie 2019 presedintia Consiliului UE, Cord Meier-Klodt a spus ca în Europa fiecare trebuie sa îsi…

- Rudi Verkempinck (52 de ani), fostul secund al lui Cristoph Daum, neamtul care a condus nationala Romaniei spre o noua dezamagire in preliminariile pentru Campionatul Mondial din Franta, spune ca nu are regrete dupa experienta avuta la carma nationalei.

- Deficitul comercial al Romaniei creste alarmant, astfel ca a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2008. Potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), exporturile de marfuri romanesti au crescut in primele sapte luni cu 10,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut,…

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Ministerului Agriculturii interzicerea utilizarii produselor folosite in tratamentele chimice utilizate pe terenurile agricole, care au la baza substanta activa glifosat, in speta produsul Roundup. "In…

- Desi vacanta de vara este pe final, evenimentele in municipiul Iasi continua. Luna septembrie, vine cu cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice, eveniment ce se va desfasura in perioada 14 – 16 septembrie 2018. In cele trei zile, publicul se poate bucura de un program atractiv…

- Ultimul debutant din lotul dinamoviștilor, Denis Ciobotariu (20 de ani), a primit numele de botez, Denis, in cinstea prezenței tatalui sau la Mondialul din Franța, cand a jucat la Saint Denis. Vara 1998 a insemnat ultima prezența a "tricolorilor" la un Campionat Mondial. Un dublu moment de bucurie…

- Stabilit in Franta, fostul ministru al Educatiei pe vremea guvernului Boc, Daniel Funeriu, a acuzat bancile din Romania de faptul ca fura „cu acte”. Pro-occidental convins, Funeriu se alatura tot mai numeroaselor voci care acuza sistemul bancar din Romania (format in majoritate absoluta din banci straine)…

- Mondialul a trecut si suporterii din Romania au revenit la partidele formatiilor din Liga I. Din pacate, cupele europene ne-au mai dat deja niste palme grele si ne-au reamintit despre o realitate extrem de trista.