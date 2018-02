Cele mai romantice parfumuri. Idei perfecte pentru Valentine’s Day. Cele mai romantice parfumuri. Idei perfecte pentru Valentine’s Day. Brandurile de parfumuri, comerciale sau de nisa, au lansat in ultimul secol mii de titluri care mai de care mai interesante. Unele au devenit best-seller, altele au fost scoase din productie dupa cativa ani din pricina interesului scazut din partea publicului. Cele care au trecut proba timpului se afla inca pe lista de preferinte a celor care isi doresc un parfum bun, interesant, persistent, care spune o poveste si starneste aprecierile celor din jur. Cu ce parfumuri se dadeau vedetele celebre de altadata In prag de Valentine’s… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai de a face cu sprancenele subțiri, mai jos exista cateva remedii pe care le poți aplica chiar la tine acasa și care iți pot face sprancenele mai dese. In plus, vor avea un aspect natural.

- In cea mai importanta zi a unei femei, in ziua nunții, alaturi de rochia de mireasa este esențial un machiaj perfect. De aceasta parere au fost și Gabriela Firea, Andreea Berecleanu sau Anca Rusu, care s-au lasat pe mana aceleiași persoane: Georgiana Gheara. Cu ajutorul ei, miresele autohtone au aratat…

- Casniciile fericite și sanatoase necesita mult efort din partea partenerilor. Pana la urma, toți suntem oameni și toți facem greșeli. Unele cupluri pot fi capabile sa fie fericite pana moartea ii desparte. Probabil te intrebi cum!

- Luna februarie ar putea sa fie dedicata iubirii, fiindca sarbatorim nu doar Valentine`s Day, ci și Dragobetele! Avem toate motivele sa ne indragostim, sa iubim sau sa ne rasfațam partenerul cu...

- 14 februarie se apropie și probabil ați inceput deja sa va gandiți ce cadouri de Valentine’s Day puteți cumpara pentru iubitele sau soțiile voastre. Cu siguranța vreți ca acestea sa fie surprinse placut și chiar impresionate de originalitatea voastra, așa ca o simpla cutie cu bomboane și un buchet de…

- Mai sunt doar doua saptamani pana la Ziua Indragostitilor, ocazie cu care va puteti surprinde partenerii cu diferite cadouri. Daca ati trecut de perioada in care inimioarele de plus erau darul perfect, atunci va spunem ca hotelierii au pus in joc oferte de nerefuzat pentru o mini-vacanta, atat in tara…

- Vali Craciunescu iși ia inima-n dinți și-și scoate proaspata soție in oraș, de Valentine’s Day, zi in care iși serbeaza și ziua de naștere! Caci, sarbatoarea indragostiților, atat de populara in intreaga lume, coincide cu ziua sa de naștere, aniversarea ”primilor” 45 de ani, eveniment pe care il vede…

- Ziua indragostiților se apropie, iar tu ai putea sa ii faci iubitei tale cel mai frumos cadou. Ai putea, de pilda, sa o duci intr-o mica vacanța, pe podurile unde se leaga juraminte de iubire. Cum se leaga ele? Printr-un lacat. Se inchide, apoi se arunca in apa.

- Nivelul de incredere a populației Statelor Unite sufera anul acesta cea mai mare scadere din istoria sondajelor. Barometrul de Incredere Edelman 2018 arata ca oamenii au așteptari mai mari de la conducerile instituțiilor la care lucreaza, decat de la guvernanți. Astfel, lumea se așteapta ca mediul de…

- Luna februarie va aduce si prima expozitie din acest an pentru cei de la CCIAT. Editia de primavara a Salonului Industriei Usoare va oferi posibilitatea achizitionarii de cadouri de Valentine's Day pentru toti vizitatorii.

- De mai bine de 27 de ani, Direcția 5 ne incanta cu baladele lor pop-rock, pline de seducție și romantism. Astfel, cum Valentine’s Day e un bun prilej pentru a ne arata iubirea pentru oamenii speciali din viața noastra, avem ocazia sa-i vedem și sa ii ascultam live pe simpaticii cuceritori de la Direcția…

- Fiica cea mare a fostului presedinte Barack Obama, Malia, a fost surprinsa, la o intilnire romantica, pe strazile din New York. Cel care pare sa-i fi cucerit inima este Rory Farquharson, fiul unui bancher londonez. Rory a intrat in atentia presei inca din luna noiebrie a anului trecut, cind a fost fotografiat…

- Locuința cunoscutului cantareț Ruslan Lazarin a fost pradata de hoți vineri seara. „..... dupa 8 ore, acum a plecat POLIȚIA din casa mea. Dupa ce au fost ei, HOȚII Probabil 2, vreo 2 minute, aseara, pe la 9, cind eram puțin ieșiți in lume cum ne este obiceiul. 8 ore... de aseara de la 10…

- Ești pasionat de cumparaturi și iubești promoțiile? Iulius Mall Suceava iți aduce cele mai bune vești la inceput de an. Inca din primele zile ale lui 2018, brandurile tale preferate au dat startul sezonului reducerilor de iarna și te așteapta la shopping, cu oferte de pana la 70%.

- Varza acra sau dulce este foarte sanatoasa și se poate combina cu carne, paste, orez. Este un fel de mancare perfect pentru zilele reci de iarna. Incearca cele trei rețete cu varza propuse de noi. Cu paste | VIDEO Ingrediente: o cutie de paste, o varza alba, o ceapa mare, ulei de masline, o lingura…

- Astrele ne dezvaluie care sunt zodiile romantice și care te vor surprinde mereu cu gesturi tandre, scrie estisuperba.ro. Vezi care sunt aceste zodii: Citeste si HOROSCOP: 3 zodii predispuse sa ajunga amante TAUR: Nativii acestei zodii sunt extrem de fericiți atunci cand fac un…

- Reduceri parfumuri. Unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, anunța reduceri de peste 70% la mai multe parfumuri, perfecte pentru cadouri de Craciun, atât pentru femei cât și pentru barbați.

- Anișoara Loghin se pregatește sa aduca telespectatorilor mai multe „seri perfecte” Așa cum a scris presa anterior, odata cu plecarea de la pupitrul știrilor, jurnalista Anișoara Loghin va prezenta emisiunea „O Seara Perfecta”, despre aceasta anunța portalul perfecte.md. „Te-ai obișnuit sa o vezi serioasa,…

- Daca ai un business si ai avut acces la internet in ultima saptamana, e aproape imposibil sa nu fi auzit de faptul ca Facebook planuieste un nou update legat de News Feed si de ceea ce vedem atunci cand intram pe Facebook Toma Grozavescu, fondator al...

- Orice femeie iși dorește buze frumoase, puse in evidența de culoarea potrivita, care sa dureze pe parcursul intregii zile. Specialiștii Avon recomanda cațiva pași pentru a atinge obiectivul „buzelor perfecte”: Pas 1: EXFOLIAZA Este important sa folosești un scrub special care inlatura celulele moarte…

- Ficatul de pui se gatește repede și are multe vitamine și fier. Este un fel de mancare potrivit pentru orice masa. Iata trei rețete cu ficaței de pui, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Omleta cu ficaței de pui Ingrediente: 3 oua, 150 g ficatei de pasare, putin unt, 30 ml ulei, sare,…

- Reduceri parfumuri. Unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, anunța reduceri de peste 70% la mai multe parfumuri, atât pentru femei cât și pentru barbați.

- Brandurile din Iulius Mall Suceava sarbatoresc noul an cu reduceri de pana la 70%.Daca anul nou vine si cu dorinta de a-ti imbogati garderoba cu piese in tendinte, atunci te poti bucura de promotii atractive in magazinele cu articole vestimentare. Discounturi de pana la 70% sunt la Terranova, ...

- Aproximativ 6000 de articole de incaltaminte, imbracaminte si parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de peste 400.000 de lei, au fost confiscate de politisti la frontiera cu Bulgaria, fiind intocmite dosare penale pe numele a noua romani si doi cetateni turci, se arata intr-un…

- Fecioara. Anul care a trecut a fost o provocare pentru nativii Fecioara si va continua aceasta tendinta si in acest an. In 2017 au muncit pentru cariera lor si pentru afirmare, iar acest lucru este valabil in 2018. Deși nu sunt inclinați sa se distreze, ar trebui sa gaseasca un hobby sau un spațiu unde…

- Anul acesta, deschiderea oficiala a sezonului de schi la Predeal va avea loc in data de 29 decembrie, cand se va da startul seriei de evenimente organizate in cadrul „Predeal Perfect Winter”. Deschiderea oficiala a sezonului de schi 2017-2018 , va avea loc pe Partia Clabucet, incepand cu ora 17:00.…

- Petrecerea de Anul Nou. Unii o asteapta tot anul, altii abia asteapta sa treaca. Dar, indiferent de sentimentele tale in legatura cu petrecerea de Anul Nou, cu siguranta iti doresti sa gasesti rochia perfecta pentru evenimentul la care ai de gand sa mergi. Deci, care sunt regulile pentru rochia perfecta…

- Andra a avut un an incredibil, cu multe reusite care au insemnat un efort pe masura. Desi adesea dupa nopti nedormite, din cauza concertelor sau pentru ca are doi copii acasa, iar mamele stiu ce inseamna asta, Andra a filmat pentru emisiunile Romanii au talent si Vocea Romaniei Junior , a lansat 4 single-uri…

- Folosind în prajituri doar cele mai proaspete și alese ingrediente, de cele mai înalte standarde de calitate, sa garanteze ca fiecare prajitura de la Lemnul Verde va fi un moment de neuitat.”, declara Trifan Felicia , director general Cofetaria Lemnul Verde. Sarbatorile de…

- Horoscop 2018. Iata care sunt combinatiile perfecte de zodii! Compatibilitate 100%. Berbec si Varsator In 2018 nu va fi loc de plictiseala intre Berbec si Varsator. Relatia lor va fi foarte interesanta. Ambele semne au o pofta incredibila de aventura si se vor bucura de fiecare moment…

- Pana pe 15 ianuarie 2018, primul centru comercial modern din Romania continua campania “Bine ai venit in casa ta”, prin care aniverseaza 18 ani de activitate. Astfel, poți caștiga un apartament nou-nouț, complet utilat, dotat cu finisaje de lux și aflat in centrul Bucureștiului. In cei 18 ani de existența,…

- Romania are cateva milioane de ambasadori de tara, romanii care au plecat din tara. Chiar daca se afla peste hotare, romanii raman fideli produselor care le amintesc de tara lor si le recomanda prietenilor lor din strainatate.

- Fundația Mereu Aproape a participat la IWA Charity Christmas Bazaar 2017 pentru a face fericiți, de sarbatori, o parte dintre copiii pe care ii susține. Alaturi de mai mulți producatori și designeri...

- Are nu mai putin de 2 milioane de urmaritori. In ciuda faptului ca are o varsta destul de frageda, incearca si reuseste cu mare succes sa faca invidioase doamnele si domnisoarele. Anyuta a devenit cunoscut dupa ce a inceput sa posteze fotografii pe contul sau.

- Dupa inca un an plin de concerte și de spectacole de succes, trupa Holograf iși planuiește calendarul pentru 2018 anunțand “Best Ballads”, de Valentine’s Day, la Sala Palatului. Astfel, pe 14 Februarie 2018, declarațiile de dragoste vor curge timp de mai bine de doua ore de muzica live, pe ritmurile…

- Cui nu-i place fasolea uscata?! O gasești sub diverse forme și dimensiuni: alba, roșie, neagra, pestrița, boabe mari sau marunte. Este o leguma plina de vitamine și minerale care se poate combina atat cu carne, cat și cu legume. Cu siguranța ți-a mai ramas de la 1 Decembrie, așa ca iți aratam cateva…

- Vedete fara machiaj. Par perfecte, dar atunci cand isi dau jos machiajul arata ca niste femei normale. Chiar si cele mai frumoase actrite de la Hollywood au cosuri, riduri si alte imperfectiuni pe fata. Cu siguranta, frumoasele de pe marile ecrane nu arata la fel si in realitate, dar acesta lucru nu…

- Cei mai mari patru retaileri de carburanti din Romania - Petrom, Rompetrol, Lukoil si MOL Romania - detin 77% din numarul total de benzinarii de pe piata locala, adica peste 1.600 din totalul de 2.100 de statii. Cei patru controleaza astfel piata, unde jucatorii mici se afla departe de podium, cu retele…

- De la eMag la Posta Romana, trecand prin zeci de companii de curierat mai mici sau mai mari, dar mai ales prin milioanele de clienti, Black Friday 2017 a fost cel mai mare de pana acum. Primele colete au fost, deja, livrate clientilor, curierii lucrand “la foc continuu”, in timp ce investitiile…

- Sambata, in schimb, oamenii au avut parte de o surpriza. Au vrut sa faca, in continuare, cumparaturi de Black Friday, dar reducerile pe care le-au gasit pe site nu au fost pe placul lor. De exemplu, "Led tv NEI 32NE4000, ieri, de Black Friday s-a epuizat in trei minute de la deschiderea site-ului,…

- Marile magazine din Timișoara au anunțat de mai multa vreme ca vor aplica reduceri serioase de Black Friday, o tradiție imprumutata de peste ocean, la fel ca Valentine`s Day sau Halloween. Totuși, aceasta a fost imbrațișata, incepand din 2011, cu și mai multa caldura, intrucat apetența romanilor pentru…

- Peste 843.000 de produse au fost comandate pâna la ora 17:00, numar record de produse vândute în 9 ore in istoria eMAG . Valoarea cumulata a comenzilor plasate de clienții eMAG au ajuns la 270 milioane lei. 2.800 de selleri din Marketplace au vândut peste 160.000 de…

- BLACK FRIDAY 2017.La eMAG, de Black Friday a fost ziua recordurilor în online. Peste 67% din trafic și peste 55% dintre comenzi au venit, vineri, de pe dispozitive mobile. BLACK FRIDAY 2017. În primele 10 ore, au fost 24 de produse comandate în fiecare…

- Marile case de parfumuri ale lumii se intrec in lansari de arome pentru cele mai pretențioase… nasuri. Inspira-te din clipul video de mai sus și alege-ți parfumul favorit! Foto: Shutterstock, Pr

- Le folosim in fiecare zi, insa ceea ce nu stim este faptul ca unele parfumuri conțin ingrediente periculoase pentru sanatatea noastra. Care sunt acestea si de ce e musai sa citim eticheta atunci cand cumparam parfumuri?

- Parfumuri femei de Black Friday 2017. Magazinul Elefant.ro continua campania de reduceri pentru mii de produse. Și cum discount-urile ajung și pana la 80 la suta, exista variante pentru buzunarele. Black Friday 2017 are loc in Romania pe 17 noiembrie. Sunt magazine care vor avea reduceri si in perioada…

- Horoscop De cate ori este 7 noiembrie am sentimente complexe. Treptat, mergand acolo, in Rusia, la locul faptelor, de mai multe ori, apoi in alte zeci de locuri si castigand experienta prin trecerea anilor, sentimentul s-a focalizat: imi este mila, foarte multa mila. Si poate, indignare si revolta!