- Administrația unui oraș din județul Alba a depus proiecte pe FONDURI EUROPENE in valoare de 61 milioane de euro! Municipalitatea din Aiud pare ca s-a suparat pe Uniunea Europeana și vrea sa o lase fara bani, sau cel puțin așa se ințelege din cele discutate cu administratorul public al municipiului Aiud,…

- 19 iulie 2013 a insemnat un punct important pentru tranzacțiile imobiliare, fiind data la care a intrat in vigoare obligativitatea existenței certificatului energetic pentru orice vanzare sau inchiriere de imobil. Acest document impus de Uniunea Europeana era prezent de ceva vreme in imobiliare, insa…

- Primaria Capitalei a facut o noua rectificare bugetara, prin care a acordat inca 10 milioane de lei pentru construirea Catedralei Manturii Neamului, potrivit unui proiect aprobat, joi, in ședința Consiliului General al Municipiului București.La capitolul „Cultura, recreere și religie”, Primaria…

- Primaria Timișoara a decis in urma cu patru ani sa reabiliteze 30 din tramvaiele vechi care circulau in oraș. Contractul a fost caștigat de asocierea dintre firma din Pașcani și Astra Vagoane Arad. Pentru fiecare garnitura se platește 2,57 milioane de lei, ceea ce inseamna ca valoarea totala a contractului…

- Primaria municipiului Targu Jiu are in pregatire proiecte de modernizare a infrastructurii in valoare de 60 de milioane de euro. Edilul-sef Marcel Romanescu a spus ca pana la finalul acestui an trebuie semnata documentatia pentru obtinerea finantarii. Anul viitor vor ...

- Cladirea in care functioneaza Liceul „Dr. Lazar Chirila” din orasul Baia de Aries va fi odernizata printr-un proiect european invaloare de aproape 4 milioane de lei. Primarul orasului Baia de Aries, Traian Pandor, si directorul general ADR Centru, Simion Cretu, au semnat astazi, 2 octombrie 2018, proiectul…

- Consiliul Judetean Brasov a accesat o finantare europeana pentru eficentizarea energetica a noului corp de cladire al Maternitatii, precum si a spatiului care face legatura cu corpul vechi, redeschis in acest an, dupa ce a fost renovat complet cu bani de la Banca Mondiala.