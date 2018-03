Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Adrian NASTASE Stenogramele unor intalniri intre liderii americani si cei sovietici ne ajuta sa intelegem mai bine evenimentele din Romania si din Europa, din perioada 1989-1990. Un document remarcabil este stenograma discutiei dintre Gorbaciov si Baker, de la Moscova, din 18 mai 1990, in contextul…

- Unul dintre cele mai mari dezastre naturale care au lovit Romania a fost cutremurul din 4 martie 1977. Acesta s-a produs la ora 21:22 a avut magnitudinea de 7,2 pe scara Richter și o durata de 55 de secunde. Devastatorul cutremur din 1977, care a pus Romania la pamant, a facut, in mai putin de un minut,…

- Majoritatea medaliilor Dianei Lavic au fost de aur. Dupa cateva fragmente luminoase, din copilaria sa, cum ar fi amintirea zilei in care a ieșit pentru prima data din bazin ca un campion, urmeaza pagini negre, prafuite cu droguri!

- „Esti facuta pentru muzica!”. Aceasta a fost reactia lui Florin Calinescu, dupa evolutia buzoiencei Bianca Mihai, pe scena de la „Romanii au Talent“. Tanara de 16 ani, eleva a Colegiului „B. P. Hasdeu”, este una dintre cele mai bune concurente de anul acesta din celebrul show de televiziune de la Pro…

- Cristian Tudor Popescu l-a atacat dur pe ministrul Justitiei, dupa ce acesta a cerut revocarea șefei DNA Laura Codruța Kovesi. "A facut un proces la televizor, in care s-a autodesemnat avocat al puterii actuale, procuror al acuzarii impotriva lui Kovesi si judecator in acelasi timp", a spus jurnalistul."Nu…

- Coreea de Sud a cheltuit 240 de milioane de woni (circa 224.000 de dolari) pentru gazduirea lui Kim Yo Jong, sora liderului de la Phenian Kim Jong-un, și a anturajului ei in decursul celor trei zile de vizita in contextul Jocurilor Olimpice de Iarna din Pyeongchang, scrie digi24.ro.

- In comunism, Securitatea realiza numeroase rapoarte privind starea de nemultumire a populatiei, datorata, in principal, lipsei alimentelor de baza. Romanii erau indignati de faptul ca achitarea datoriei externe la ordinul dictatorului Nicolae Ceausescu a determinat o saracire a populatiei.

- Povestea de dragoste dintre femeia in varsta de 60 de ani si barbatul in varsta de 48 de ani continua! Oare amorezul Mircea s-a dat la una dintre fiicele partenerei sale? Oare mama Rodica, femeia de 60 de ani, si-a vandut fiica pentru organe?

- Un numar de cinci autovehicule au fost ridicate in doar doua zile pentru ca oprisera in zone interzise mai mult de 5 minute. Proprietarii trebuie sa achite cel putin 600 de lei pentru a-si scoate masina din curtea firmei de ridicare si depozitare, plus sanctiunea pentru stationare neregulamentara.

- Devenit celebru in vara anului 1975, dupa ce aici i-a fost prezentat dictatorului Nicolae Ceausescu primul avion cu reactie romanesc, IAR 93, singurul aeroport militar din Baragan, aflat astazi in ruina, va fi introdus in circuitul economic.

- Vino alaturi de noi pe platoul Prefecturii pe data de 10 februarieincepand cu ora 10:00 și exploreaza orașul Targoviște folosind jocul Vanatoarea de comori! Cine poate Post-ul Vanatoare de comori, in Targoviște! Joaca și tu, pe 10 februarie, și caștiga un premiu! apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Actrita australiana Nicole Kidman (50 de ani) si-a aratat aprecierea, printr-o postare pe Instagram, fata de actorul american de origine romana Sebastian Stan (35 de ani), alaturi de care joaca in filmul „The Destroyer“.

- Nicolae Ceausescu, care a condus Romania intre 1965 si 1989, intra pe ușa Comitetului Central al PCR, actualul sediu al Ministerului de Interne, fix la ora 8 dimineața, ca cei din cladire iși puteau potrivi ceasurile. Era intampinat de directorul Cabinetului, șeful Cabinetului și secretarul personal.

- Se implinesc nu mai puțin de 41 de ani de la celebra scrisoare pe care scriitorul disident Paul Goma (fost deținut politic – experiența imortalizata in teribila carte ”Gherla”) i-a trimis-o dictatorului Nicolae Ceaușescu, in primele zile ale lunii februarie 1977. La 20 noiembrie 1977 – dupa ce a fost,…

- Ridicat din averea Saftei Brancoveanu, soția marelui ban Grigore Brancoveanu, intru ajutorarea oamenilor nevoiași, Spitalul Brancovenesc din București a fost inaugurat pe 14 octombrie 1838, in prezența domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica Voievod. Considerat a fi, multa vreme, cea mai moderna și mai…

- „Vanatoarea de vrajitoare” desfașurata impotriva comuniștilor in anii președinților Truman și Eisenhower a fost catalogata drept una dintre petele democrației americane. In general, vina a fost atribuita exponentului acesteia, Joseph McCarthy, autorul celor mai exagerate masuri din cadrul acestui program.…

- Fostul dictator comunist, Nicolae Ceaușescu, ar fi implinit astazi 100 de ani. De ziua lui, nostalgicii Epocii de Aur s-au adunat la Cimitirul Ghencea, au recitat poezii și au depus flori la mormantul lui.

- Reprezentanti ai Partidului Socialist, ai Partidului Comunist, membri ai diverselor comitete de initiativa sau cetateni neinregimentati politic, dar nostalgici dupa regimul in care, spun ei, astazi, au trait mult mai bine, s-au perindat pe 26 ianuarie prin curtea casei parintesti a fostului presedinte…

- Cu ocazia unei vizite pe care Larry Hagman a efectuat-o in anii 1980 in Romania, unde serialul "Dallas" era extrem de popular, oficiali ai regimului Ceausescu i-au cerut actorului permisiunea de a afisa un urias panou cu chipul sau, pe un imobil. Hagman a spus ca nu are nimic impotriva, daca sotia sa…

- Povestea de viata a fostului dictator Nicolae Ceausescu continua sa fascineze la un secol de la nasterea lui si la 28 de ani de la moarte. Regretat si contestat in egala masura, primul presedinte al Romaniei s-a nascut si a murit in aceeasi atmosfera: una violenta. Desi si-a depasit conditia de simplu…

- Nicolae Ceausescu ar fi implinit astazi 100 de ani. In anul marcarii primului centenar de la Marea Unire din 1 decembrie 1918, printr-o ciudat joc al istoriei, Romania inca nu a uitat ziua de naștere a celui mai cunoscut și in același timp mai crud dintre liderii ce i-au condus destinele in ultimul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca partidul va decide vineri daca o va sustine pe Viorica Dancila pentru functia de premier, precizând ca prim-ministrul desemnat a raspuns la toate întrebarile fara sa se uite la Liviu Dragnea.

- Liderul circuitului profesionist feminin de tenis, romanca Simona Halep, a declarat, miercuri, la Melbourne, ca e placut sa fie in semifinalele turneului Australian Open, dupa ce a invins-o pe Karolina Pliskova, numarul sase mondial, cu 6-3, 6-2. ''E foarte placut sa fiu in semifinale…

- Deputatul Victor Ponta a precizat marti ca nu s-a mai intamplat ca toate deciziile in PSD sa fie luate de un singur om, sustinand ca presedintele social-democrat Liviu Dragnea este cel mai puternic om politic de la presedintele comunist Nicolae Ceausescu...

- "Cand am facut consultarile, teoretic puteam sa chem doar coalitia majoritara. Nu am facut asa, am vrut sa cunosc opinia tuturor partidelor din Parlament. Recunosc ca mi-ar fi facut placere ca la intrebarea pusa fiecarui grup din opozitie "Ati vorbit cu ceilalti?" macar unii sa raspunda da", a afirmat…

- Daca ar mai fi trait, chiar in anul centenarului, Nicolae Ceaușescu ar fi implinit 100 de ani. In preajma zilei de nastere a dictatorului, in Capitala sunt scoase la licitatie bunuri care au apartinut familiei Ceausescu si Epocii de aur.

- Cei mai bogati oameni din Europa, dar si personalitati importante ajung, in aceasta dupa amiaza, la conacul din Bihor al lui Ion Tiriac pentru a incepe controversata vanatoare de mistreti organizata in fiecare iarna. Primii milionari care au ajuns la aeroportul din Oradea sunt designerul Stefano Ricci…

- In urma intreruperii colaborarii cu Adidas, Simona Halep, numarul 1 WTA, joaca la Australian Open intr-un echipament comandat de pe un site chinezesc. WTA au facut o selectie a celor mai reusite modele destinate jucatoarelor de top. ...

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea și al UNCJR, Marian Oprisan, a declarat marti, la Palatul Victoria, ca este nevoie de "democratizarea vietii interne" din PSD, "in asa fel incat deciziile sa fie luate colectiv". Intrebat daca la sedinta de luni a Comitetului…

- Aflat sub amenințarea anilor de inchisoare, fostul șef al Securitații vorbește despre diversiunea și ”teroriștii” care au tras la Revoluție dupa 22 decembrie 1989. Madalin Hodor precizeaza ca documentul reprezinta una dintre cele mai importante marturii, daca nu cea mai importanta, a existenței,…

- Ultimul sau discurs de revelion din 1988 a fost facut public recent de catre televiziunea nationala. Iata cum se desfasura o seara de sarbatoare inainte de evenimentele din 1989 care au dus la inlaturarea comunismului din tara noastra. Citeste si INCREDIBIL. Ce s-a gasit in poseta Elenei…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Serena Williams a fost invinsa, sambata, de jucatoarea letona Jelena Ostapenko, intr-un meci demonstrativ disputat la Abu Dhabi, la trei luni dupa ce americanca a dat nastere primului ei copil.

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea...

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea traditionala de Craciun, relateaza site-ul gala.fr, citat de Agerpres.

- Pe 25 decembrie 1989 romanii sarbatoreau primul Craciun liber. Iar la Targoviste, sotii Ceausescu erau judecati, condamnati la moarte si executati pentru anii de dictatura indurati de popor. Sunt insa nostalgici care si astazi deplang moartea conducatorului comunist.

- Pe 25 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu și soția sa erau executați la Targoviște intr-unul dintre cele mai controversate episoade din istoria recenta a poporului roman. Cu șapte ani in urma, la cererea fiului Valentin Ceaușescu, corpurile celor doi soți au fost deshumate pentru a fi prelevate cateva…

- Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceausescu, vreme de cateva decenii, Mos Craciun a fost inlocuit cu Mos Gerila, o inventie prin care comunistii atei au dorit sa stearga din constiinta colectiva sarbatoarea crestina a Craciunului. In vremea dictaturii Ceausiste, zilele de Craciun erau lucratoare,…

- În decembrie 1989, când regimul opresiv al lui Nicolae Ceausescu dadea semne tot mai evidente ca-si traieste ultimele clipe, regele MIhai I s-a adresat pentru prima data românilor, dupa patru decenii, prin intermediul postului de radio Europa

- Relațiile sunt complicate și foarte greu de ințeles deoarece nu poți testa o persoana pentru a-ți da seama daca ea este potrivita pentru tine. Nu poți ști niciodata pe cine ajungi sa placi și mai ales daca acea persoana este atat de potrivita cu tine pe cat ți-ai dori sa fie.

- "Respect tradițiile și nu ma abțin de la nimic cand este vorba de mancarurile delicioase care se pregatesc de Sarbatori. O data pe an e Craciunul, cum sa refuzi niște șorici proaspat? Cum sa refuzi un carnacior? La noi se procedeaza așa: se taie porcul in ajunul Craciunului și impreuna il pregatim:…

- Pe 19 decembrie 1989, regimul comunist aducea la București cadavrele a 40 de revoluționari din Timișoara, care o zi mai tarziu erau incinerate la crematoriul Cenușa. Pe ascuns, calaii voiau sa ștearga urmele crimelor pe care le savarșisera in 17 deceembrie. De atunci, rudele revoluționarilor din Timișoara…

- In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, ieri, ca au inregistrat clarificari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din decembrie 1989, dar si cele legate de declansarea si efectuarea diversiunii militare, aceasta fiind cauza numeroaselor decese.…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului General din data de 18 decembrie 2017, procurorii au avansat substanțial in ceea ce privește cunoașterea și stabilirea unor stari de fapt relevante pentru contextul existent in decembrie 1989. Astfel, se confirma de catre Parchetul General al Romaniei lovitura…

- Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, stadiul cercetarilor in dosarul "Revolutiei". "A fost stabilita componenta comandamentului politico-militar care a preluat, in timp foarte scurt, dupa fuga presedintelui in exercitiu, puterea totala in Romania. Referitor la…

- "A fost identificata, inclusiv prin probe testimoniale, sursa sunetului cu efect de panica (emis la data de 21 decembrie 1989, in timpul discursului lui Nicolae Ceausescu) care a contribuit, alaturi de alte elemente, la dezorganizarea mitingului din Piata Palatului si declansarea protestelor in Bucuresti.…

- Procurorul militar Marian Lazar a anunțat, luni, ca s-a avansat substanțial in dosarul Revoluției. Anchetatorii au identificat sursa zgomotului din timpul ultimului discurs al dictatorului Nicolae Ceaușescu, dar și faptul ca s-au distrus probe in legatura cu organizarea Revoluției.