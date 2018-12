Stiri pe aceeasi tema

- Un fruct care creste la dimensiuni impresionante si poate cantari si 45 de kilograme este in atentia tuturor veganilor. Se numeste Jackfruit, a fost descoperit in sud-estul Asiei si face parte din familia duzilor. El este cel mai mare fruct din lume.

- Ce se mananca in postul Craciunului este intrebarea care și-o pune orice creștin in perioada ultimului post din anul 2018. Postul reprezinta curațirea fizica și spirituala, iar la nivelul lumesc primul pas este eliminarea alimentelor de origine animala și inlocuirea lor cu cele vegetale. Postul este…

- Sfintii Mihail si Gavriil sunt sarbatoriți de credinciosii ortodocsi si greco-catolici pe data de 8 noiembrie. Sfinții Mihail și Gavriil sunt considerati conducatorii cetelor de ingeri si calauzele sufletelor spre Rai.Arhanghelul Gavriil, al carui nume se traducere din ebraica „Dumnezeu este puterea…

- "Activitatea domnului Tudorel Toader va fi evaluata de doamna prim-ministru ca al oricarui alt membru al Guvernului. Eu cred ca mandatul domniei sale trebuie privit in contextul dificultatilor pe care le are. Sunt momente si au fost ani foarte dificili. Eu cred ca sunt foarte multe puncte pozitive…

- Sfanta Parascheva este cinstita de creștii ortodocși pe data de 14 octombrie. In credința populara, Sfanta Parascheva este numita „Vinerea Mare de Toamna” sau „Vinerea celor 12 vineri”. Iata ce nu ai voie sa faci in aceasta zi – tradiții de Sfanta Parascheva. Tradiții de Sfanta Parascheva In tradiția…

- O jurnalista i-a adresat lui Liviu Dragnea o intrebare care l-a șocat și a marturisit ca nu se aștepta la așa ceva. Reporter: Mai aveti curaj sa dati mesaje de mobilizare la referendum, peste doua saptamani? Liviu Dragnea: Poate sa dea secretarul general - n.r. Marian Neacșu. Reporter:…

- Un videoclip cu presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, surprins in timp ce manca friptura la un restaurat din Turcia, a starnit furie in tara sa lovita de criza, noteaza BBC. Imaginile il surprind pe...

- In Kolassa Frigiei, aproape de Ierapole, era o biserica a Sfantului Arhanghel Mihail, deasupra izvorului apei de minuni facatoare. De acolo, multe tamaduiri primeau bolnavii, mai multe decat din scaldatoarea Siloamului, deoarece acolo, o data in an, se pogora ingerul Domnului și tulbura apa, iar aici…