Iata cele mai puternice citate motivationale din toate timpurile. Care este preferatul tau?

"Sunt doua moduri in care poti sa-ti traiesti viata. Unul in care sa crezi ca nu exista miracole si altul in care sa crezi ca totul este un miracol". Albert Einstein

"Dilema nu este daca ne putem schimba, ci daca ne putem schimba indeajuns de repede" Michelle Obama

"Daca nu poti sa zbori, alearga. Daca nu poti sa alergi, mergi. Daca nu poti sa mergi, taraste-te. Insa, indiferent ce faci, mergi inainte". Martin Luther King Jr.

