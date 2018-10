Stiri pe aceeasi tema

- Primele zece companii cu actionariat majoritar romanesc inregistrate in judetul Alba au avut anul trecut o cifra de afaceri cumulata de peste 1,5 mld. lei si peste 4.300 de angajati, arata calculele ZF facute pe baza datelor de la Registrul Comertului. Comparativ, cele mai mari zece companii cu actionariat…

- Economia județului Alba este predominant indreptata spre sectorul industriei – in special industria prelucratoare. In prezent pilonii principali ai industriei județului Alba care au cea mai mare pondere sunt: fabricarea autovehiculelor de transport; industria de prelucrare a lemnului; industria alimentara;…

- In ultimul deceniu, cifra de afaceri a companiilor din judetul Alba a crescut cu peste 150%, pana la 16,7 mld. lei in 2016, datorita investitiilor straine importante facute in aceasta perioada.

- Daca in 2016 existau in judetul Iasi 786 de firme de IT&C, anul trecut s-au inregistrat cu aproximativ 100 de firme in plus, cifra totala de afaceri crescand de la 264 de milioane de euro la 319 milioane de euro. Si numarul de angajati a crescut simtitor, de la 8.800 la 10.000, clasand judetul nostru…

- Rares Bogdan, realizatorul emisiunii „Jocuri de Putere”, este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști care apar pe micile ecrane. Puțini sunt aceia care știu ca Rareș Bogdan are un frate. Anul trecut, in cadrul unui interviu, realizatorul Realitatea TV declara ca in 2001 a inființat o…

- Pesta porcina africana provoaca pierderi uriase in judetul Braila. Desi valoarea exacta a pagubelor inca nu poate fi stabilita, specialistii vorbesc despre pierderi de zeci de milioane de euro, inchiderea unor mari afaceri si șomaj in creștere.

- Pentru protecția impotriva inundațiilor și refacerea terenurilor agricole. Aproape 30 de milioane de euro investiți de Ministerul Apelor și Padurilor in județul Alba. Ioan Deneș a prezentat investițiile derulate de ministerul pe care il conduce in județul Alba, in anul 2018, in ceea ce privește domeniul…

- Apple a inchis in crestere sesiunea bursiera de joi de la New York ajungand la 1.001,7 miliarde de dolari devenind astfel prima companie privata din lume care a depașit, in termeni de capitalizare bursiera, pragul de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit AFP. Dow Jones a cotinuat sa scada (-0,03%),…