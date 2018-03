Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar doua luni pana la nunta regala dintre Meghan Markle și Prințul Harry și, pana atunci, fosta actrița trebuie sa se adapteze la traiul in U.K. A renunțat la actorie și s-a mutat din Canada in Marea Britanie pentru ca viața sa a luat o alta turnura din momentul in care l-a cunoscut pe Prințul…

- In Marea Britanie, toata lumea așteapta cu sufletul la gura cele doua mari evenimente din regat: venirea pe lume a noului bebeluș regal și nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Kate se apropie de termen Daca despre a doua știm cu siguranța ca va avea loc pe 19 mai, primul eveniment nu are inca o data…

- Ultimele zvonuri legate de rochia de mireasa pe care toata lumea asteapta sa o vada, spun ca desginerii ar fi cel de la Ralph & Russo, care s-au ocupat si de rochia pe care logodnica Printului Harry a purtat-o la sedinta foto oficiala, de logodna.

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…

- Ducesa de Cambridge a iesit pe locul al cincilea, cu 13% din voturi. Un procent de 49% dintre cei intervievati a spus ca aceasta a devenit mai putin pe placul publicului dupa ce s-a maritat cu ducele de Cambridge, iar casatoria a schimbat-o. Printesa Beatrice, fiica ducelui de York, se afla…

- Meghan Markle este cea mai atragatoare femeie de la Palatul Buckingham… conform științei. Ei bine, da, exista și astfel de topuri in Marea Britanie, iar viitoare soție a Prințului Harry ar avea, in concepția unor specialiști in chirurgie estetica, cea mai armonioasa fața. Asta comparand-o cu celelalte…

- Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica acestuia, actrița Meghan Markle au anuntat ca iși doresc ca la nunta lor sa participe și oameni de rand. Nunta va avea loc pe data de 19 mai, la Windsor Castle, in Marea Britanie, iar cuplul regal iși dorește ca publicul sa ia parte la acest…

- Kate Middleton și Meghan Markle, viitoarea soție a Prințului Harry, s-au afișat in public una langa cealalta, pentru a doua oara de la veștile despre nunta mezinului Prințului Charles. La summitul Fundației Regale, cele doua le-ai oferit experților in limbajul trupului posibilitatea de a analiza relația…

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat peste mii de persoane pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimentele din ziua nuntii lor.

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor. Potrivit unui purtator de cuvant, printul si logodnica lui isi…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Katherine.

- Este oficial! Trupa-minune a anilor 90, Spice Girls, se va reuni anul acesta. Dar și mai interesant este ca unul dintre aceste concerte atat de așteptate va avea loc la cel mai important eveniment monden al anului: nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, de pe 19 mai. Cea care a dat de ințeles ca cele…

- Printul Harry si-a invitat la nunta doua dintre fostele sale iubite. Pe lista oaspetilor de la ceremonie se regaseste avocata Chelsy Davy si actrita Cressida Bonas. Cu cele doua femei, Harry a ramas in relatii de prietenie.

- Cea mai stilata regina a mai marcat inca o apariție demna se podiumurile de la Saptamana Modei. In varsta de 45 de ani, Regina Spaniei a intors toate privirile la cel mai recent eveniment la care a participat alaturi de soțul sau, Regele Felipe al VI-lea al Spaniei. Mai puțin conservatoare decat Kate…

- Pregatirile pentru nunta Prințului Harry cu actrița Megan Markle din 19 mai sunt in toi. Cei doi au ales biserica unde urmeaza sa se casatoreasca, dar cea mai importanta parte a pregatirilor este alegerea meniului. La eveniment sunt așteptați sa participe in jur de 800 de invitați aleși pe spranceana,…

- Dupa ce Meghan Markle se va casatori cu Printul Harry in acest an, fosta actrita va trebui sa urmeze un set de reguli. Pe linga faptul ca niciun membru al familiei regale nu are voie sa ofere autografe atunci cind se afla la anumite evenimente sau vizite oficiale, exista si citeva reguli pe care femeile…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- O lume intreaga așteapta cu sufletul la gura ziua de 19 mai, ziua in care Prințul Harry (33 ani) se va casatori cu iubita lui, fosta actrița Meghan Markle (36 ani). Cu toate ca mici detalii legate de eveniment au fost date publicitații, lista invitaților ramane inca un secret bine pastrat. La nunta…

- Prinții William și Harry au doi frați vitregi despre care nu se știe nimic. Chiar daca numele lor ajung destul de des in presa, cel mai probabil nimeni nu știa Prințul William și Prințul Harry au doi frați vritegi ramași in umbra. Este vorba despre cei doi copii ai Camiliei Parker-Bowles, soția prințului…

- Numaratoarea inversa a inceput! Mai sunt mai puțin de 100 de zile pana la nunta anului 2018, nunta Prințului Harry (33 ani) cu fosta actrița Meghan Markle (36 ani). Și pentru ca nu vorbim de o nunta obișnuita, ci de o nunta regala, iata ca un nou amanunt a ieșit la iveala – viitoarea mireasa a inceput…

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Casa Regala Britanica a dat noi detalii despre nunta Printului Harry cu Meghan Markle, ce va avea loc pe 19 mai.Slujba religioasa va avea loc in capela Sfantului Gheorghe a castelului Windsor, un lacas de cult care dateaza din secolul al paisprezecelea si cu o istorie strans legata

- Este cea mai așteptata nunta a anului 2018, iar marele eveniment se apropie cu pași repezi. Pe 19 mai va avea loc nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. Mai mult ca celelalte cupluri regale care au mers la altar in ultimii ani, Harry și logodnica sa au vrut sa fie foarte…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a fost invitat la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Informația a fost confirmata chiar de Donald Trump, în cadrul unei emisiuni. Motivul pentru care președintele american nu a fost invitat se bazeaza pur și simplu pe faptul ca…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Donald Trump a declarat ca nu stie daca a primit sau nu invitatie la nunta Printului Harry cu Meghan Markle. Intrebat daca a primit o invitatie la nunta din 19 mai, presedintele SUA a raspuns "nu stiu", transmite BBC. Actrita americana a fost sustinatoarea lui Hillary Clinton in alegerile din 2016 si…

- Fostul principe Nicolae este comparat cu printul Harry, in presa din Marea Britanie. Iar sotia lui, cu Maghan Markle. "Nicolae Medforth-Mills, nepotul cel mare al Regelui Mihai, este singurul capabil sa aduca o urma de speranta pentru reinstaurarea monarhiei romanesti". Aceasta este imaginiea pe care…

- Donald Trump, președintele SUA, a scos la iveala faptul ca nu a fost invitat sa participe la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Liderul american a acordat un interviu, iar la întrebarea daca a primit invitație la nunta, acesta a raspuns "nu din câte știu eu", potrivit…

- S-a logodit Printesa Eugenie! Iata cum arata inelul primit! Dupa nunta Printului Harry cu Meghan Markle din luna mai va mai avea loc inca o nunta in familia regala britanica. Printesa Eugenie tocmai s-a logodit cu Jack Brooksbank, iar marea ceremonie urmeaza sa aiba loc in toamna acestui an, la Capela…

- Nu știm daca, dupa nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, o sa mai reușeasca cineva din familia regala britanica sa mai starneasca același interes din partea publicului, așa ca orice alt eveniment de genul asta va trece, cu siguranța, pe plan secundar. Cu toate acestea este cat se poate de adevarat:…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Cum mai sunt doar cateva luni pana la fericitul eveniment, Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, Meghan Markle, pun cap la cap lista invitațiilor. Și, aparent, o sursa din anturajul viitorilor insuraței a aflat deja daca fostele iubite ale Prințului Harry vor fi invitate. In prezent, fac…

- Mai sunt cateva luni pana la nunta Printului Harry cu aleasa inimii sale, Meghan Markle. Si pentru ca este ultima perioada de libertate pentru fratele Printului William, acest lucru trebuie marcat asa cum se cuvine.

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical odata ce va deveni sotia Printului Harry. Bruneta va trebui sa renunte la cateva obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala.

- De ce nu poarta Meghan Marlke tiara, precum Kate Middleton inaintea nuntii Toata lumea isi doreste sa o vada pe Meghan Markle purtand tiara, asa cum se intampla cu Printesa Diana si cu Kate Middleton. Actrita americana nu si-a facut aparitia pana acum cu acest tip de accesoriu si se pare ca nu o va…

- Pregatirile pentru nunta regala de pe 19 mai, dintre Prințul Harry și Meghan Markle sunt in toi: dupa ce viitorii soți au ales biserica, acum stabilesc detalii legate de masa și dans, iar vinul ales pentru a-și servi invitații este unul alb, spumant. Dupa ce au stabilit biserica la care se va oficia…

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- Donald Trump nu va permite incheierea unui acord comercial post-Brexit intre Statele Unite și Marea Britanie, daca nu va fi invitat la nunta dintre prințul Harry și actrița americana Meghan Markle,...

- Nunta prințului Harry cu Meghan Markle va aduce 500 de milioane de lire la bugetul Marii Britanii. Cea mai mare parte a banilor vor veni din turism, iar restul din vanzarea de produse personalizate, scrie Reuters. Estimarile realizate de Oficiul de Statistica a Marii Britanii, in aprilie 2011, cand…

- Nunta Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera o crestere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorita turistilor care vor vizita tara si a cetatenilor care vor sarbatori evenimentului, potrivit unor estimari, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste…

- Analistii englezi estimeaza ca sute de mii de turisti vor vizita Marea Britanie cu ocazia nuntii Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle, venituri importante putand fi obtinute si din publicitatea gratuita de care Marea Britanie va beneficia la nivel mondial.

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical dupa ce va deveni sotia Printului Harry. Actritei îi vor fi interzise o serie de activitati care pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din comun. Meghan Markle are un cont de Instagram în care selfie-urile…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…

- Meghan Markle urmeaza sa devina soție de prinț și ducesa in mai, cand va fi oficializata casatoria sa cu Harry. E invidiata de toata lumea și toți stau cu ochii pe ea. Ai fi tentat sa crezi ca a fi membru al Familiei regale britanice presupune o viața roz, ca fiecare face doar ce vrea, atunci cand vrea.…

- Nunta prințului Harry cu Meghan Markle este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului viitor și este extrem de important atat pentru britanici cat și pentru americani, deoarece viitoarea mireasa vine de peste ocean. In aceste condiții prințul Harry se confrunta cu o dilema privind lista de…

- Ok, știm ca a doua nu a primit inca titlul de ducesa, dar odata cu nunta din luna mai se va intampla și asta. Pana atunci, observam ca logodnica Prințului Harry a inceput deja duelul stilului cu Kate Middleton, cumnata sa, cea care a stat pana acum in centrul atenției admiratorilor regali. Ieri, insa,…

- Rochia de mireasa a lui Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, ar putea fi realizata de creatoarea de moda Inbal Dror, din Israel, informeaza femalefirst.co.uk.Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle va avea loc pe data de 19 mai 2018.

- Inaintea ei au fost Kate Middleton, Camilla Parker-Bowles și chiar Diana Spencer. Niciuna dintre cele trei, insa, nu a avut parte de un asemenea ”favor” din partea Reginei Elibeta a II-a. Ei bine, anul acesta, monarhul britanic s-a hotarat sa rupa o tradiție de zeci de ani de dragul logodnicei Prințului…