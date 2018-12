Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori de la Universitatea Bristol din Marea Britanie au realizat un studiu care i-a ajutat sa inteleaga mai bine modul in care pasarile au evoluat pentru a avea penaje colorate, informeaza luni Press Association. Iridescenta este responsabila pentru existenta unora dintre cele mai…

- Femeile care sunt in cea mai buna forma fizica dimineata prezinta un risc mai mic de a dezvolta cancer de san in comparatie cu cele care sunt mai active seara, conform rezultatelor unui studiu realizat in Marea Britanie, citat de Press Association.Cercetatorii care au identificat asocierea…

- Mii de copii din Marea Britanie sunt supusi anual in mod ''inutil'' interventiilor chirurgicale de indepartare a amigdalelor, sugereaza un studiu efectuat recent in aceasta tara, citat de Press Association. Cercetatorii britanici sustin ca sapte din opt copii carora le…

- Femeile care sunt in cea mai buna forma fizica dimineata prezinta un risc mai mic de a dezvolta cancer de san in comparatie cu cele care sunt mai active seara, conform rezultatelor unui studiu realizat in Marea Britanie, citat marti de Press Association. Cercetatorii care au identificat asocierea intre…

- Virusul herpetic s-ar putea afla în spatele a cel putin jumatate dintre cazurile de boala Alzheimer, conform teoriei unei cercetatoare din Marea Britanie, citata vineri de Press Association.

- Știința avanseaza intr-un ritm amețitor. O echipa de cercetatori din China a anunțat ca a reușit, folosind celule stem si modificarea genelor, sa creeze soareci sanatosi din doua mame, care s-au dezvoltat atat de bine incat au avut proprii lor urmasi, relateaza Reuters.

- Universitatea Bristol a devenit prima institutie de invatamant superior din Marea Britanie care a introdus in programa sa de studiu un curs despre fericire, prin intermediul caruia studentii invata o serie de strategii pentru a avea o viata mai implinita, a anuntat miercuri Press Association.…

- Cainii nu au o inteligenta deosebita atunci cand sunt comparati cu alte animale, precum delfinii sau caprele, conform unui studiu realizat in Marea Britanie, citat luni de Press Association. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Exeter si Universitatea Crestina Canterbury au revizuit peste…