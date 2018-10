Cele mai poluate orase din Europa. Ce pozitii ocupa orasele Romaniei in clasament?

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul britanic Liberty, parte a Aliantei mondiale GFG apartinand omului de afaceri Sanjeev Gupta, a anuntat, pe 12 octombrie, un acord conditionat pentru cumpararea a patru combinate siderurgice din Europa, respectiv ArcelorMittal de la Galati, Romania, si Ostrava din Republica Ceha, precum si laminoarele…

- Campionatul Mondial de volei feminin care se desfasoara in aceste zile in Japonia a ajuns in fazele finale. Sita a cernut, iar in lupta pentru titlul mondial au mai ramas sase nationale, trei din Europa (Italia, Serbia, Olanda), doua din Asia (Japonia, China) si una din America de...

- Romania ocupa locul 67 dintr-un total de 157 de tari din punctul de vedere al potentialului dezvoltarii umane, primele pozitii in clasament fiind detinute de Singapore, Coreea de Sud si Japonia, iar ultimele de Niger, Sudanul de Sud si Ciad, conform unui clasament realizat de Banca Mondiala.

- Multe locuri de munca din Germania, fie ca este vorba de sectorul constructiilor sau de servicii, nu ar mai putea fi ocupate fara lucratorii veniti din Europa de Est, mai ales din Polonia si Romania, releva datele oficiale ale guvernului de la Berlin, preluate de Deutsche Welle. În prezent, fiecare…

- Cu soiuri romanești s-au cultivat in ultimii ani 400 de hectare și alte sunt 300 in pregatire, iar cultivatorii vor sa se organizeze intr-o asociație pentru a investi intr-un brand de țara și o unitate de procesare. De asemenea, se cauta un fond de investiții pentru cea mai mare livada cu nuci din…

- Deși este cel mai mare oraș din Romania, cu cele mai mari salarii, Bucureștiul nu ocupa primul loc in topul orașelor unde se traiește cel mai bine. Capitala abia prinde topul zece, situandu-se pe locul 9, intr-un studiu realizat de Storia și de agenția D&D Research.

- Persoanele care pleaca din Romania și Bulgaria cu destinația Italia folosesc diferite mijloace de transport care circula ilegal in Europa. Majoritatea acestor vehicule sunt inregistrate in Bulgaria.