- Mai multe persoane care s-au urcat la volan desi consumasera bauturi alcoolice au cazut in plasa politistilor nemteni, in ultimele zile. Mai mult, un barbat de 35 de ani a ales sa urce la volan si baut si fara permis. “La data de 7 septembrie, polițiștii Secției de Poliție Rurala Ștefan cel Mare au…

- Mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au condus bauti sau fara permis de conducere. Astfel, la data de 7 septembrie a.c., in jurul orei 10.30, politisti din cadrul Sectiei 4 au identificat un barbat de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat pe strada Nicolae Filimon…

- La data de 6 septembrie a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Novaci au depistat in trafic un barbat, de 49 de ani, din orașul Novaci, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67C Novaci, din direcția Novaci – Ranca, avand o concentratie de 0,86 mg/l alcool pur in aerul expirat.…

- In weekendul cu cei mai multi turisti pe litoral, politistii sunt pe pozitii. Noaptea trecuta au iesit din nou la vanatoare de soferi indisciplinati si certati cu codul rutier. Tinta au fost in special tinerii care frecventeaza cluburile din Mamaia, iar rezultatele nu au intarziat sa apara.

- Ziarul Unirea Trei șoferi care au consumat alcool și s-au urcat la volan, depistați și taxați de polițiștii din Alba, in weekend. Recordul de alcoolemie – 0,78 mg/l, la doi barbați din Roșia Montana și Vidra Trei șoferi care au consumat alcool și s-au urcat la volan, depistați și taxați de polițiștii…

- Șase barbați care conduceau mașini sub influența alcoolului au fost descoperiți de catre polițiștii din Arad in ultimele ore. Barbații au varste cuprinse intre 19 și 51 ani, și aveau alcoolemii cuprinse intre 0,49 și 0,99 mg/l alcool pur ... The post Amenințare pe șoselele din vestul țarii. Șoferi beți…

- Ziarul Unirea Mai mulți șoferi din Alba au fost prinși beți la volan. S-au ales cu cate un dosar penal pentru imprudența lor Un numar de 3 șoferi au fost prinși de polițiștii rutieri din județul Alba avand o alcoolemie mult peste limita admisa, fiind un real pericol pentru ceilalți participanți la trafic.…

- Polițiștii rutieri au reținut, in patru zile, pe litoral, aproape 50 de permise de conducere, dintre care 35 pentru consum de alcool. De asemenea, au fost constatate 13 infracțiuni, 9 dintre acestea pentru conducerea sub influența unor substanțe interzise, anunța Mediafax.In cadrul unei acțiuni…