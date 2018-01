Stiri pe aceeasi tema

- Leu Horoscopul 2018 pentru Leu arata ca anul acesta va actiona ca un val racoritor care va sterge presiunile din anul precedent. Va veti simti mult mai relaxat, deoarece confuzia nesfarsita si tensiunile se estompeaza in cele din urma. Dar trebuie sa va onorati aceste schimbari pozitive…

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii ianuarie 2018 și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile mai puțin norocoase in horoscopul lunii ianuarie…

- La putin timp dupa ce presedintele Iohannis a criticat din nou in plenul CSM faptul ca persoane condamnate penal ocupa functii inalte in stat, Liviu Dragnea, presedintele PSD si cel al Camerei Deputatilor, a anuntat o importanta reusita, informeaza stiripesurse.ro.

- Potrivit astrologilor, în anul 2018, fiecare zodie ca avea o culoare norocoasa, iar multe dintre ele sunt asociate cu fericirea și succesul pe care-l vor avea pe parcursul celor 12 luni. Iata care este culoarea norocoasa a fiecarei zodii în acest an: Berbec Berbec…

- Potrivit astrologilor, anul 2018 vine ca un val de energie pentru toate semnele zodiacale, mai ales pentru semnele de aer și cele de apa. Insa, pentru unele zodii energia va fi una negativa iar 2018 nu este un an prea bun pentru ei. Zodiile norocoase ale anului 2018 sunt: Conform analizei astrologice,…

- >Zodiile norocoase ale anului 2018 sunt: Conform analizei astrologice, printre semnele zodicale care vor avea un an foarte bun se numara Balanța, Varsator, Leu, Gemeni, Scorpion, Rac și Pești. Toate aceste zodii vor avea un an bun in cariera, sanatate, casatorie. In plus, li se indeplinesc…

- In astrologia chinezeasca, 2018 este anul Cainelui de Pamant, un an ce este asociat cu suisuri si coborasuri in orice aspect al vietii tale! A fost un an dificil pentru toate zodiile, dar poți afla ce te așteapta in anul ce tocmai a venit!

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Zodiile norocoase in dragoste in horoscopul lunii ianuarie 2018 Taur Noul an incepe cu vești bune, chiar dupa Revelion, iar astrele vor fi deosebit de generoase cu tine in luna ianuarie. Venus…

- HOROSCOPUL LUNII IANUARIE 2018. Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii ianuarie 2018 și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile norocoase in…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Grupul Combatantilor Populari, o mica grupare greaca de extrema stanga, a revendicat atentatul cu bomba de pe 22 decembrie la un tribunal din Atena care a provocat pagube importante dar in care nu a fost ranita vreo persoana, scrie The Associated Press, conform news.ro.Gruparea - cunoscuta…

- BERBEC Numere norocoase: 1, 9, 10, 19, 28, 37, 46, 55 TAUR Numere norocoase: 2, 4, 6, 11, 20, 29, 37, 47, 56 Citeste si Horoscop 2018: Cele trei zodii care vor avea parte de un mare ghinion si alte trei vor avea noroc cat pentru toata viata GEMENI Numere…

- Balanta Marte este, in general, un astru benefic pentru zodia Balantei si ii da energia de care are nevoie pentru a face mereu lucruri interesante. Dar mai putin buna va fi influenta lui Marte in februarie si septembrie anul viitor, cand nativii Balanta se vor confrunta cu o pierdere insemnata.…

- In anul ce urmeaza unii dintre nativi vor intampina piedici destul de mari pe latura financiara. Toate aceste pierderi vor avea tocmai menirea de a-i invața sa acționeze ințelept și pentru a evolua ca persoane.

- Tragerile Speciale Loto de Craciun au loc duminica, 24 decembrie. Loteria Romana suplimenteaza fondul de caștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40. Pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Craciun. Pentru aceste…

- O sa stim cum anume sa procedam ca sa ne achitam rapid de toate obligațiile, sa atragem lucrurile de care avem nevoie, sa reparam relatiile care înca mai au flacara care ne poate tine uniti. Vibratia zilei este 22 si o sa punem umarul la activitatile în care important este spiritul…

- HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Indatoririle profesionale si relatiile cu mediul profesional in care activezi sunt tensionate, solicitandu-te mult. De aceea fii prudent in toate. Cineva te poate sfatui de bine vizavi de planurile de viitor, mai ales in privinta locului…

- Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a semnat marti, 19 decembrie 2017, contractele de finantare pentru modernizarea, reabilitarea si asfaltarea a trei drumuri judetene destul de importante pentru judetul Valcea: DJ 678 , DJ 678 A si DJ 703 G. Valoarea celor trei contracte…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti pregatit pentru succes. Anul incepe in forta, fii pregatit sa conduci lumea. Mercur este retrograd in zodia ta pana de la sfarsitul lui martie, pana la mijlocul lui aprilie. Analizeaza-te si vezi ce ai putea schimba ca sa iti imbunatatesti imaginea si stima de sine.…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti pregatit pentru succes. Anul incepe in forta, fii pregatit sa conduci lumea. Mercur este retrograd in zodia ta pana de la sfarsitul lui martie, pana la mijlocul lui aprilie. Analizeaza-te si vezi ce ai putea schimba ca sa iti imbunatatesti imaginea si stima de sine.…

- Berbec: Semne bune ca incep schimbari importante pentru voi: veți afla poate chiar din gura șefului despre planurile cu bataie mai lunga pe care le are in ceea ce va privește, stabiliți ziua și locul unei negocieri cu un potențial client important, aflați ecourile unei inițiative recente a voastre.

- HOROSCOP 19 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Gandurile iti zboara in locuri indepartate, in tari straine pe care ai dori sa le vizitezi, alaturi de cei dragi. Posibil sa-ti fie taiat elanul fie de unele probleme de sanatate, fie de indatoririle profesionale pe care la ai la serviciu.…

- “In decembrie 1989 nu a existat vid de putere” – este concluzia la care s-a ajuns in ancheta privind Revolutia. La o zi de cand la Timisoara au fost comemorati eroii care, cu 28 de ani in urma, au pierit in timpul evenimentelor din decembrie ’89, reprezentantii Parchetului General au facut publice noi…

- A fost un an dificil pentru toate zodiile, dar nu mai este mult și intram in 2018, cunoscut in horoscopul chinezesc ca fiind și anul cainelui de pamant! Ce te așteapta in lunile ce vor urma?

- Deputatul Dan Vilceanu este semnatarul mai multor amendamente la bugetul de stat pentru anul 2018, printre care cel privind acordarea sumei necesare reabilitarii Drumului National 67 D Targu Jiu – Herculane, dar și unele privind indexarea pensiilor din prima zi a anului viitor. PNL a…

- Consiliul Concurenței a demarat doua investigații pe piața serviciilor bancare, in cadrul carora a efectuat inspecții inopinate la sediile a 25 de banci, instituții financiare non-bancare (IFN), societați de leasing, asociații profesionale și patronale din domeniul serviciilor financiare, fiind una…

- PESTI Pana pe 31 Ianurie pot aparea pentru nativii Pești multe oportunitați de dezvoltare. Propulsare pe inalte culmi ale succesului daca s-a muncit susținut la proiectele pe care inițiate in ultimii 2 ani de zile, propuneri de a lucra in strainatate. Avansari in funcții inalte de stat, in…

- Situație financiara dificila la societatea Edilitara aflata in subordinea Consiliului Local Targu Jiu. Cifrele arata ca firma inregistreaza pierderi importante, iar acestea cresc de la an la an. Daca in 2016 erau inregis...

- Locul IV: GEMENI Acești nativi au investit la un moment dat intr-un proiect pe care l-au considerat a fi inutil, insa acum se va adeveri ca nu este deloc așa. Vor avea parte de o serie de surprize placute din acest punct de vedere. Este posibil ca o persoana draga acestor nativi sa…

- BERBEC – Cu exceptia zilelor de 7, 8 si 9 decembrie, as spune ca tot ce vor intreprinde acesti nativi va avea o finalitate sigura. Ar fi bine ca starile lor interioare sa nu altereze aceasta promisiune. In ultima zi a saptamanii li se intampla tot felul de lucruri, care de care mai ciudate. …

- Daca joci la Loto sau crezi foarte mult in semnificatia numerelor, trebuie sa stii ca fiecare zodie are numere norocoase care functioneaza de fiecare data atunci cand se apeleaza la ele. Iata care sunt acestea.

- Primaria Capitalei va lansa in cateva zile o licitatie pe SEAP pentru realizarea strategiei de smart city, a declarat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, cu ocazia inaugurarii lucrarilor de constructie la noul magazin IKEA din Bucuresti.'In cateva zile va fi urcata pe SEAP…

- Daca joci la Loto sau crezi foarte mult în semnificația numerelor, trebuie sa știi ca fiecare zodie are numere norocoase care funcționeaza de fiecare data atunci când se apeleaza la ele. Iata care sunt acestea.

- Horoscopul lunii decembrie 2017. Afla daca ești printre zodiile norocoase la bani! Taur Venus va avea o mulțime de surprize frumoase pentru Tauri și le va aduce mai mulți bani, luna aceasta. Cei nascuti sub acest semn trebuie sa se pregateasca de aventura. Sunt favorizate…

- BalantaDecembrie 2017 este o luna cu mare potential financiar pentru Balante.Jupiter se afla in casa banilor Balantei, iar la 9 decembrie i se alatura si Marte, stapanul aceste case. Prin urmare, capeti mult mai mult curaj si preiei initiativa, cu intentia clara de a-ti spori…

- Valve a activat promoția Steam Autumn Sale, unde sunt disponibile 1.275 jocuri cu reduceri masive. Fara dubii, incercarea de a compune o lista cu cele mai importante reduceri ar fi inutila, dat fiind numarul jocurilor, dar cateva merita menționate oricum, beneficiind de discounturi importante…

- Reprezentantii PNL si cei ai Pro Romania au avut, joi, o intalnire in contextul demersurilor liberalilor pentru sustinerea motiunii de cenzura pe care o vor depune vineri, scrie News.ro. La finalul intalnirii, prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a precizat ca si-au propus o colaborare institutionala…

- Taur Mediul de lucru de la locul de munca este foarte animat și punctat cu note conflictuale. Fii prudent in relațiile colegiale, pentru ca exista riscul sa te implici in controverse gratuite. Ocupa-te numai de indatoririle tale și lasa-i pe ceilalți sa se ocupe de ale lor. Sanatatea este vulnerabila…

- Foarte multi tineri antreprenori aleg sa isi mute sediul companiei intr-o casa, preferand aceasta solutie in locul cladirilor de sticla dintr-un numar de motive: liniste, spatii mai aerisite, control mai bun al resurselor interne, iar lista poate continua. Alegerea casei perfecte nu este o treaba…

- A inceput o noua zi din saptamana și astrele deja au pus la cale tot felul de surprize pentru zodii. Unii nativi vor caștiga bani mulți azi, in timp ce alții vor avea parte de vești proaste

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat luni ca rapiditatea nu este factorul cheie atunci cand e vorba de adoptarea in Guvern a unor masuri atat de importante, precum pachetul referitor la masurile fiscale. "Eu cred ca atunci când e vorba de adoptarea în…

- Zodiile mai puțin norocoase Berbec Evenimente noi sau situații mai puțin obișnuite te vor forța sa iți schimbi planurile pentru aceasta luna! Ai nevoie de o atitudine noua și de o alta perspectiva asupra muncii tale. Din 20 noiembrie, Marte te provoaca sa faci o alegere dificila și…

- Horoscopul lunar noiembrie 2017 pentru Berbec semnaleaza prezența celor mai multe planete in partea superoara a harții tale astrale. Casa Carierei tale va predomina ca importanța. Familia și aspectele psihlogice vor trece intr-un plan secundar. Importante vor fi realizarile in plan profesional,…

- Un cercetator din Statele Unite ale Americii sustine ca extraterestrii au locuit pe Pamant cu mult timp inaintea oamenilor. Profesorul Jason Wright sustine ca, ,,tehnologic,'' extraterestrii au existat pe una dintre planetele din sistemul nostru solar. In cadrul unei noi lucrari, ,,Speciile tehnologice…

- Atunci cand vine vorba de bani, pentru unii nu exista limite. Iar acest lucru se diferentiaza si in materie de semne zodiacale. Unele zodii se pot mandri cu o competitivitate iesita din comun in cariera, ceea ce determina, de la sine, castiguri foarte mari.

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii noiembrie și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion.

- Forma excelenta pe care o traverseaza biletul de pariere oferit zilnic de redactia noastra, a fost reconfirmata ieri. Pentru a 6-a zi consecutiva, combo-ul propus a fost castigator! Am investit cu succes pe cel putin un set castigat de Ostapenko, in meciul cu Venus Williams de la Turneul Campioanelor…

- Norocul le bate la ușa unor nativi, in timp ce Scorpionii vor avea parte de caștiguri financiare incepand chiar cu prima zi a saptamanii. Horoscopul a fost furnizat de astrologul Remus Ionescu.

- "Ce lipseste Romaniei in acest moment este un proiect de tara in Europa. Practic, noi nu stim in aceasta clipa ce ne dorim ca tara de la Europa, care sunt strategiile ca noi sa atingem obiective clare, concrete pentru Romania, pentru romanii care traiesc in tara, pentru romanii care traiesc sau lucreaza…

- Iata care sunt cele mai bune combinatii de zodii. Esti pe lista? Iata ce ai de facut daca nu esti in acest top. Pesti si TaurCele doua semne sunt departate in zodiac, insa au legaturi karmice si conexiuni empatice. Uniunea lor genereaza fericire. Desi Pestii au tendinta sa fie mai visatori…