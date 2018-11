Cele mai norocoase 7 zile din 2019 pentru căsătorie. Vezi cum se aliniază planetele Desi influentele planetelor depind de starea emotionala a fiecaruia, de situatia din viata, de zodie si de ascdendent, astrologii au hotarat ca aceste 7 zile din 2019 sunt cele mai norocoase din an pentru casatorie. Iata cele mai norocoase 7 zile din 2019 pentru casatorie. 6 ianuarie Iata cele mai7 zile din 2019 pentru. 6 ianuarie Venus, planeta iubirii, atinge la aceasta data elongatia vestica maxima. Astrologii traduc acest eveniment astral printr-o puternica armonie in cuplu. De aceea data de 6 ianuarie este perfecta pentru casatorie. 21 ianuarie 21 ianuarie Luna plina aduce echilibru, armonie, realizarea planurilor. De aceea este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

