Stiri pe aceeasi tema

- PRIAevents organizeaza conferința PRIA Fire Safety for Buildings Conference (București, 25 octombrie 2018), dezbatand teme importante despre cum vor fi implementate in Romania prevederile Directivei nr. 844/2018 privind performanța energetica a cladirilor și despre cum imbunatațim legislația de siguranța…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezentat luni, 8 octombrie 2018, concluziile ciclului de „Consultari cetațenești pentru viitorul Uniunii Europene“ care a avut loc in Romania in perioada mai – septembrie 2018. Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezentat luni concluziile ciclului de „Consultari cetațenești pentru viitorul Uniunii Europene“ care a avut loc in Romania in perioada mai – septembrie (anul curent). Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene,…

- Guvernul Romaniei ar trebui sa fie unit, in perspectiva preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, iar disputele politice interne reprezinta un obstacol in aceasta cale, a declarat ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, vineri, in cadrul unei conferinte gazduite de Universitatea…

- O noua ediție a „Consultarilor cetațenești pentru viitorul Uniunii Europene“, organizate de Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene și Institutul European din Romania, in parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, se desfasoara…

- Broșuri anti-vaccinare care conțin informații false și poarta siglele Ministerului Sanatații și UNICEF au fost gasite in cutiile postale din Bucuresti. In replica, Ministerul Sanatatii a publicat un comunicat de presa in care sustine ca vaccinurile utilizate in Romania sunt sigure si eficace, fiind…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene și Institutul European din Romania, organizeaza duminica, 19 august, la Negrești-Oaș, o noua ediție a „Consultarilor cetațenești pentru viitorul Uniunii Europene“, in parteneriat cu Primaria Orașului Negrești-Oaș.…

- “Este vorba despre o investitie necesara pentru desfasurarea in bune conditii a Summitului UE de pe 9 mai 2019, eveniment ce va reuni toti sefii de stat din Uniunea Europeana. Acest summit are loc in contextul in care Romania va prelua de la 1 ianuarie 2019, pentru sase luni, Presedintia Consiliului…