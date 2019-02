Cele mai noi date despre taxa impusa bancilor si cum se impoziteaza veniturile din jocuri de noroc

Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a adoptat joi o Hotarare de Guvern privitoare la programul „Investește in tine” prin care a fost aprobat un plafon al garanțiilor pentru 2019 de un miliard de lei.„In urma consultarii cu Comisia Naționala de Strategie și Prognoza și avand in vedere previzionatul succes de care se…

- Nivelul plafonului garantiilor care pot fi emise in acest an in cadrul programului "Investeste in Tine" va fi de un miliard de lei, a decis Guvernul, printr-o hotarare aprobata joi. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, a fost propus un nivel al plafonului garantiilor care pot fi emise in anul…

- Conform Ordonanței de Urgența a Guvernului (OUG) nr. 114/2018, noua taxa pentru banci, denumita inițial „taxa pe lacomie”, va fi aplicata, din 2019, la valoarea activelor financiare de la finele fiecarui trimestru, pentru bancile a caror ROBOR mediu trimestrial depașește pragul de referinta de 2%. In…

- Noua taxa pentru banci, denumita inițial „taxa pe lacomie”, va fi aplicata, din 2019, la valoarea activelor financiare de la finele fiecarui trimestru, pentru bancile a caror ROBOR mediu trimestrial depașește pragul de referinta de 2%, conform Ordonanței de Urgența a Guvernului (OUG) nr. 114/2018.In…

- Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern in 21 decembrie, seara, prin care se introduc noile taxe a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial. Masurile intra in vigoare la 1 ianuarie 2019. La finalul sedintei de Guvern in care a fost adoptata aceasta OUG criticata puternic de mediul de…

- Noi ne vom referi acum strict la taxa pe lacomie, dupa cum a definit-o ministrul. Dezavantajul principal al acestei taxe este ca, in final, bancile vor transfera costurile catre clienți. Și mai e important un lucru: atunci cand Romania se va duce sa ia bani de pe piețele internaționale, va da nas in…

- Cinci investitori au depus oferte pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru realizarea Autostrazii Ploiesti- Brasov, pana astazi, 17 decembrie 2018, ultima zi de depunere a cererii de participare. Ofertele pentru primul contract strategic de parteneriat public-privat din Romania,…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza o crestere a Produsului Intern Brut al Capitalei cu 2,9% in 2018, la 26.865 euro/locuitor, conform Prognozei in profil teritorial, varianta de toamna. In...