Stiri pe aceeasi tema

- Pe 24 ianuarie, Lidia Oboroc din Chirileni a implinit 69 de ani. Aniversarea a prins-o in spital. ”Acum, cand starea mea de sanatate s-a inrautațit, m-au sunat toți copiii mei. Toți 12 și-au facut griji pentru mine! Sa vedeți ce bucurie e pentru o mama”, ne-a spus dansa din start. Nu i-a fost ușor…

- Uneori, chiar și vedetele vor sa-și faca de cap, asta incluzand bautura in exces. Vedetele de la Hollywood au experimentat și ele o beție, iar faptele pe care le-au facut sub influența alcoolului sunt de-a dreptul bizare sau surprinzatoare. De la arestari, sau acțiuni care nu le fac deloc cinste, iata…

- Starurile de la Hollywood ne surprind mereu cu preferințele in materie de beauty, fie ca incearca o metoda noua de a se tunde (vezi cea prin arderea varfurilor), fie ca se lasa pe mana unui make-up artist avangardist. Recent, insa, un alt trend printre contur printre celebritațile de peste Ocean. Cel…

- Britney Spears, Beyonce, Madonna sunt vedete care stralucesc la aproape fiecare apariție. Parul aranjat impecabil, ținuta fara cusur, silueta de invidiat. La prezentarile de moda, pe platourile de filmare sau la senzaționalele petreceri de la Hollywood, vedetele adulate de milioane de oameni arata impecabil!…

- A facut praf un bolid de sute de mii de dolari chiar de ziua lui. Este vorba despre starul de cinema de la Hollywood, Orlando Bloom, care a scapat ca prin minune in urma unui accident, produs in timpul campionatului de mașini electrice Formula E.

- Sebastian Stan joaca alaturi de Margot Robbie și Allison Janney in filmul „I, Tonya" (2017), despre cunoscuta patinatoare Tonya Harding, unul dintre cele mai laudate filme ale anului, cu 3 nominalizari la Premiile Oscar, Globul de Aur pentru Allison Janney și 5 nominalizari la Premiile BAFTA.…

- Salvamontistii si jandarmii montani au intervenit, duminica dupa-amiaza, pentru limitarea accesului turistilor in zona partiei Subteleferic din Predeal, dupa cei doi ursi si-au facut aparitia...

- In așteptarea ceremoniei de decernare a premiilor Oscar care va avea loc pe 4 martie, 12 dintre vedetele importante de la Hollywood s-au reunit pentru o ședința foto VIP. Ca in fiecare an, Vanity Fair a lansat o ediție speciala pe coperta careia apar cateva dintre cele mai mari personalitați din showbizul…

- In curand va implini 65 de ani, dar varsta este doar un numar pentru el. Celebrul Pierce Brosnan este mai cool cu fiecare an care trece și continua sa fie un sex-simbol masculin la Hollywood. Pierce este un personaj cool la 64 de ani. Dintotdeauna a avut imaginea de barbat cuceritor, cu o atitudine…

- Dintre cei aproape 1.000 de participanti la acest sondaj anual privind riscurile la nivel global, 93% au spus ca frictiunile politice sau economice intre marile puteri se vor inrautati. Aproape 80% considera ca riscurile legate de razboaie care sa implice mari puteri sunt mai ridicate in acest an…

- Eddie Redmayne, actor laureat cu Oscar, a declarat duminica, referitor la campania pentru egalitate de gen de la Hollywood, ca era ''asteptata de mult timp'' si ca este nevoie de ''mai multa schimbare'', informeaza Reuters. Declaratiile au fost facute cu…

- Flavia Mihașan, implicata intr-un accident de mașina. Vedeta a fost lovita in traffic de o tanara care se machia la volan, insa din fericire, asistenta de la Neața cu Razvan șui Dani nu a pațit nimic grav. Flavia Mihasan a povestit la Antena 1 cum s-a intamplat totul si a marturisit ca incidentul…

- Ediția cu numarul 75 a Galei Globurile de Aur a fost o ocazie excelenta și pentru a admira cele mai stilate cupluri de la Hollywood. Indiferent ca este vorba despre relații nou formate sau, din contra, de casnicii care dureaza de ani de zile, vedetele și partenerii lor au fost in centrul atenției la…

- Cagatay Ulusoy, protagonistul unuia dintre cele mai tari seriale tucești, ”Insider”, are amintiri nu prea placute din perioada in care mergeala școala generala. De ce? Pentru ca erau colegi care radeau numele lui, mai exact de felul in care acesta se pronunța (ceatai). Colegii i-au pusnu una, ci doua…

- Cristian Borcea nu reușește sa vanda apartementul din Miami, deși incearca de ceva timp sa scape de el. Mai mult, acesta a scazut și prețul, in speranța ca il va vinde. Acum, apartementul cu vedere la ocean apare pe site-urile de profil la 2,4 milioane dolari, cu 300.000 dolari mai puțin decat la sfarșitul…

- Poate cea mai buna dovada a faptului ca Alexandra Dinu a reusit sa puna bazele solide ale unui nou inceput la Hollywood a fost venirea la Bucuresti a lui Adrien Brody, partenerul ei din pelicula „Bullet Head” ( Capcana mortala). O vizita facuta la invitatia ei, care a atestat succesul de care se bucura…

- Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, face dezvaluirile controversate in noua sa carte. Potrivit acestuia, presedintele american ar fi violent cu angajatii sai si este obsedat de stirile false care il au in centrul atentiei. De asemenea, cel mai puternic om al lumii este obsedat de fast…

- Studiourile de la Hollywood promit un 2018 prosper, cu filme de box office de la regizori precum Steven Spielberg, Ron Howard, fratii Russo, Brad Bird, Christopher McQuarrie, Etan Cohen si Gary Ross. Printre filmele noului an se numara Ocean's Eight, Mission Impossible 6, Bumblebee, Robin Hood, Tomb…

- Unele vedete s-au bucurat pentru prima data de „pachetele“ livrate de aceasta. Altele au jucat la dublu, ba chiar la triplu… Beyonce & Jay-Z Nou-veniti: Rumi și Sir Vedeta de culoare este one hot mama. Asta pentru ca, pe 13 iunie, aceasta a dus pe lume o pereche adorabila de gemeni, Rumi și Sir. Daca…

- Superstitiile de Anul Nou sunt respectate de multe persoane, care spera ca în acest fel vor scapa de ghinion si vor atrage doar lucruri bune în viata lorAceste superstitii iau multe forme, de la umplerea portofelelor cu bani pentru un an prosper, la dansul

- Elena Carstea s-a remarcat, de-a lungul timpului, ca una dintre cele mai indragite cantarete de muzica usoara de la noi, cel putin pana cand a decis sa paraseasca definitiv Romania, impreuna cu cele doua fete adoptate. Artista s-a casatorit cu un cetatean american si s-a stabilit peste Ocean. Nu prea…

- E una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, in palmaresul ei existand patru Globuri de Aur caștigate, 4 premii Emmy, dar și o mult-ravnita statueta Oscar. Totuși, ce s-a intamplat in ultimii ani cu aceasta faimoasa actrița? Așa arata in tinerețe Ei bine, in ultimii patru ani a intrat intr-un…

- Sezonul premiilor se apropie cu pasi repezi la Hollywood. Gala Globurilor de Aur va avea loc pe 7 ianuarie si totul trebuie sa fie pus la punct. Reporterii de peste Ocean au vorbit cu organizatorii si au aflat cu ce...

- Medicul Monica Pop a facut dezvaluiri despre o asistenta pe care a fost nevoita sa o dea afara de la spitalul unde lucreaza din cauza comportamentului halucinant. Monica Pop, unul dintre cei mai cunoscuți medici oftalmologi din Romania, a facut marturisiri naucitoare in cadrul unei emisiuni de la Antena…

- Atunci cand Prințul Harry și Meghan Markle se vor casatori la Palatul Windsor, in mai 2018, va exista cel puțin un membru din familia fostei actrițe care nu va fi invitat: Samantha, sora vitrega a lui Meghan. Samantha Markle, cunoscuta și cu numele de Samantha Grant, este mai mare cu 17 ani decat Meghan. …

- Un lucru este sigur la Hollywood, vedetelor nu le lipsește creativitatea, asta mai ales cand vine vorba de alegerea unui nume interesant, unic sau chiar amuzant pentru copii lor. Din pacate, in unele cazuri alegerile lor sunt de-a dreptul bizare sau neinspirate, copiii vedetelor ajungand sa poarte nume…

- Patru luni de zile, 40 de oameni, stres zi si noapte, aproape cinci milioane de euro, toate pentru ca pe Muntele Mic, in zona Valsanu iubitorii sporturilor de iarna sa poata sa se simta bine. Si, la toate astea, acum se renunta o perioada, pana cand decide instanta ce se va face in continuare. De…

- Fanii din intreaga lume il comemoreaza astazi pe actorul Paul Walker, care a murit in urma cu patru ani. Artistul, in varsta de 40 de ani, si-a pierdut viata in urma unui accident rutier la aproape 50 de kilometri de Hollywood. Colegii sai din „Fast & Furious” l-au comemorat cu imagini si mesaje emotionante,…

- Sunteti pregatiți pentru un nou blockbuster plin de actiune, rasturnari de situatie si vedete de top de la Hollywood? Anul 2018 vine cu o noua productie cinematografica din seria deja consacrata ‘Ocean’s Eleven’. Pentru cei care nu sunt familiarizati cu peliculele anterioare, precizam ca primul film…

- Stela Popescu a fost o femeie plina de viața, cu o energie de nedescris și mereu cu zambetul pe buze. Deși a fost casatorita cu Puiu Maximilian din 1969 pana 1998 cand el a murit, actrița nu a facut copii. Motivul l-a explicat chiar ea intr-un interviu acordat pentru emisiunea Xtra Night Show in urma…

- Actrița Gwyneth Paltrow, care a fost casatorita timp de 11 ani cu Chris Martin, solistul trupei britanice Coldplay, s-a logodit cu producatorul de televiziune american Brad Falchuk, relateaza ziarul ABC, scrie Agerpres.ro.

- Iși știu valoarea și profita la maximum de pe urma faimei lor, pretinzand niște tarife care, pentru orice muritor de rand, sunt inimaginabile. Tom Hanks In Forrest Gump OK, e un veteran al marelui ecran, un actor cu experiența și talent cu duiumul, care face toți banii, nu-i așa? Nu-i de mirare ca,…

- Michael García este un tânar care s-a gândit la o modalitate inedita de a-și cere iubita în casatorie. Acesta a insistat ca femeia sa se urce într-un carusel foarte periculos, de care ei îi era foarte frica. În…

- Seriale de comedie de mare succes, realizate la Hollywood, precum „Doi barbati si jumatate”, „Teoria Big Bang” sau „Mike si Molly”, poarta semnatura unei romance! Mona Garcea (42 de ani) este producatoarea acestor sitcomuri care au facut istorie in lumea televiziunii. Nascuta in Brasov, Mona aplecat…