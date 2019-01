Stiri pe aceeasi tema

- Conform sondajelor de opinie prezentate de Poll of polls, popularii Europeni vor caștiga alegerile in cea mai mare parte a țarilor Uniunii Europene, incluzand Republica Irlanda, Germania, Austria, Slovenia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Grecia, Cipru și Lituania.Socialiștii vor caștiga in Portugalia,…

- Comisia Europeana a amendat luni producatorul de articole de imbracaminte Guess cu suma de 39,82 milioane de euro pentru ca a restrictionat retailerii sa isi faca reclama online si sa realizeze vanzari transfrontaliere catre consumatorii din alte state membre, incalcand prevederile UE din domeniul concurentei,…

- Apoi presedintele Iohannis a depus o coroana de flori la baza Arcului de Triumf. A urmat un moment de reculegere pentru eroii neamului. Prin fata spectatorilor vor trece aproximativ 4.000 de militari si specialisti, cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de aeronave. Intre acestia vor fi si aproximativ…

- "Suntem dispusi sa contribuim mai mult la buget, estimand ca UE trebuie sa sustina financiar in continuare prioritatile sale cu acelasi volum (de fonduri) ca in prezent", a declarat Peter Pellegrini la Bratislava, la finalul unei intalniri a 15 tari din UE, membre ale grupului "Prietenii Coeziunii". Peter…

- Salariul minim brut din România este peste media regiunii Europei Centrale și de Est, dar are și cea mai ridicata rata efectiva de taxare dintre statele din regiune, de 41,5%. ”Ca urmare a transferului contribuțiilor de asigurari sociale în sarcina…

- Salariul minim brut din Romania, de 2.080 lei, de la 1 decembrie Salariul minim brut din România, de 2.080 lei, care va intra în vigoare la 1 decembrie (echivalent a circa 446,5 euro, la cursul de astazi), depaseste media regiunii Europei Centrale si de Est, care este de 422 de…

- impozitul și contribuțiile la bugetele publice fiind mai ridicate Salariul minim brut din Romania depașește media regiunii Europei Centrale și de Est. In același timp, are cea mai ridicata rata efectiva de taxare dintre statele din regiune, de 41,5%, potrivit unei analize Deloitte Romania. Rata efectiva…