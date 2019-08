Cele mai mari salarii din tara: joburi pe care te poti angaja ACUM si sa fii invidiat pentru cat castigi

Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut al Romaniei aferent trimestrului I din 2019 a fost mai mare cu 1,3% in termeni reali raportat la ultimul trimestru al anului trecut si cu 5%, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier fata de perioada similara a anului 2018, potrivit datelor provizorii (2) publicate…

- Potrivit CNN, raportul mai arata ca procesul de automatizare va fi amplificat și vor fi create alte locuri de munca. Pe de alta parte, va exista un decalaj chiar mai mare intre populația saraca și cea bogata. Roboții devin tot mai ieftini in comparație cu forța de munca umana. Statistica arata ca,…

- Deficitul balantei comerciale a urcat la 5,03 miliarde de euro in primele patru luni ale acestui an, mai mare cu 1,298 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada ianuarie – aprilie 2018, pe fondul unor exporturi de 2,3 miliarde de euro si al unor importuri de 2,81 miliarde de euro, potrivit…

- Cresterea economica a Romaniei a surprins, in primul trimestru, cand Institutul National de Statistica a anuntat ca avansul a fost de 5%. Acum, INS da detalii si asupra factorilor care au condus la aceasta crestere si, cum era de asteptat, ea s-a datorat in mare parte consumului populatiei.

- Economia germana va pierde probabil din avant in trimestrul doi din 2019, dupa un avans solid in primele trei luni ale anului, a anuntat luni Bundesbank (banca centrala a Germaniei), transmite Reuters. Germania, cea mai mare economie europeană, a revenit pe creştere în primele trei luni…

- Economia germana va pierde probabil din avant in trimestrul doi din 2019, dupa un avans solid in primele trei luni ale anului, a anuntat luni Bundesbank (banca centrala a Germaniei), transmite Reuters. Germania, cea mai mare economie europeană, a revenit pe creştere în primele trei luni…

- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat in aceasta dimineața ca PIB a crescut cu 5% pe serie burta și 5,1% pe serie ajustata sezonier, in trimestrul I din acest an fața de perioada similara a lui 2018. Aceste cifre sunt superioare estimarilor facute de diverși analiști. De exemplu, Erste Group…

- Institutul Național de Statistica a anunțat, miercuri, ca produsul intern brut (PIB) a inregistrat o creștere in primul trimestru 2019 cu 5,0% fața de primul trimestru din 2018. De asemenea, potrivit INS comparativ cu trimestrul anterior, creșterea economiei a fost de 1,3% in date ajustate sezonier. …