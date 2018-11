Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 70 de persoane au fost arestate dupa ce mii de protestatari au blocat cinci poduri din centrul Londrei pentru a isi exprima ingrijorarea fata de pozitia Guvernului Theresa May in contextul crizei schimbarilor climatice, relateaza The Guardian.

- Protestatarii care au participat la mitingul din 10 august, organizat in Piața Victoriei, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, pentru agresarea jandarmilor. Decizia a fost luata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Procurorii au deschis un dosar penal dupa ce 169 de jandarmi dintre…

- Aproximativ 100 de persoane au protestat duminica seara la Cluj impotriva deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie de interzicere a manifestarilor spontane, dar si impotriva Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei. Protestatarii…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, duminica seara, in Piata Victoriei, pentru a protesta impotriva actualei guvernari si a "asaltului impotriva justitiei", potrivit afirmatiilor celor prezenti. Protestatarii au strigat sloganuri precum: "Romania, trezeste-te", "Afara cu mafia din statul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni intre doua autoturisme, traficul rutier pe DN2 (E85) Buzau – Ramnicu Sarat este, la aceasta ora, intrerupt pe ambele sensuri in zona localitatii buzoiene Comisoaia (comuna Zarnesti).Se pare…

- Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) s-a intalnit vineri cu conducerea Ministerului Transporturilor si a Metrorex, cu care nu s-a inteles insa in privinta revendicarilor, iar sindicalistii au anuntat ca vor continua luni si marti protestele in fata sediului Guvernului.