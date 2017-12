Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez Lactalis a anuntat joi retragerea de pe pietele din Franta si din strainatate a inca 720 de loturi de lapte praf din cauza riscului contaminarii cu salmonela, la doua saptamani dupa ce a retras 625 de loturi din acelasi motiv, informeaza AFP. "A fost luata decizia de extindere…

- Exista inca multe tradiții romanești uitate prin catune sau cunoscute doar locuitorilor dintr-o anumita regiune a țarii. N-au gustat toți romanii ciorba de bob cu corcodușe, moștenita din Țara Romaneasca, nu fac toți salate din papadie și susai, nu e foarte raspandit obiceiul de a umple placintele cu…

- Desi are mai multe servicii separate de streaming video si pentru muzica, Google intentioneaza sa le unifice sub un singur acoperis. Conform unor apropiati ai companiei americane, Google ar urma sa lanseze un nou serviciu de streaming, numit Remix. Lansarea ar urma sa aiba loc in luna martie…

- Un nou studiu arata ca cel mai ieftin abonament la internet costa 5,3 dolari, iar cel mai scump abonament este de aproape 1000 de dolari pe luna. Studiul realizat de Cable.co.uk releva ca diferențele de cost pentru accesul la internet variaza de la tara la tara, potrivit businessmagazin.ro. Cel mai…

- Reprezentativa U17 si-a aflat adversarii la Turneul de Elita, ultima faza dinaintea Campionatului European U17 de anul viitor, in urma tragerii la sorti care a avut loc miercuri, 6 decembrie, la Nyon. Romania face parte din Grupa 7, alaturi de Israel, Ungaria, si Slovenia. Turneul va fi…

- Șeful Poliției de Frontiera Romane, chestorul general de poliției Ioan Buda, a anunțat ca ultimul grup de 65 de migranți adus, in 28 noiembrie, cu o nava la Constanța, de catre doua calauze din Turcia, va fi returnat autoritaților turce in baza acordului de readmisie care a intrat in vigoare la 1 octombrie…

- Autoritatile georgiene au declarat luni ca verifica daca cecenul Ahmed Ciataiev, banuit ca ar fi organizat atentatul din iunie 2016 de pe aeroportul Ataturk din Istanbul, se numara printre jihadistii ucisi la Tbilisi in cadrul unei operatiuni a fortelor speciale georgiene, relateaza AFP. Trei barbati…

- Serviciul Federal Antimonopol (FAS) a anuntat vineri ca a aprobat, cu anumite conditii, fuziunea dintre subsidiara rusa a Uber si grupul tehnologic Yandex, transmite Reuters. Pentru a rezolva temerile legate de concurenta, companiile nu trebuie sa-si impiedice partenerii, soferii si pasagerii…

- Originile viticulturii dateaza de acum 8.000 de ani, cu aproape zece secole mai devreme decat era estimat, au concluzionat cercetatorii dupa ce au analizat resturile descoperite in vase de ceramica neolitica din Georgia, in sudul Muntilor Caucaz, informeaza AFP, preluat de News.ro. Cele mai vechi indicii…

- Daca nu ar fi devenit un politruc in grupul Dragnea - Tariceanu, dupa aparitia raportului MCV, cel mai dur cel putin din 2012 incoace, ministrul Toader ar fi avut un singur cuvant de spus: demisionez! Raportul CE privind situatia justitiei din Romania este devastator pentru factorul politic,…

- Dumitru Popescu, un roman care conducea o companie de lansatoare spațiale in Statele Unite a fost arestat de procurorii americani fiind acuzat de frauda, scrie The Associated press. Romanul care este CEO-ul companiei Arca Space Corporation, și care a devenit celebru dupa ce a dezvoltat un vehicul electronic…

- Bate in retragere? Lucescu: ”Nu imi fac planuri pentru urmatorii 3 ani”. Ce spune despre amicalul cu Romania Actualul selecționer al Turciei, Mircea Lucescu (72 ani), a facut o declarație tulburatoare inaintea amicalului cu Romania. Meciul este programat joi, de la ora 20:15, pe stadionul lui CFR Cluj.…

- NEWS ALERT FOTO | Naționalele Romaniei și Turciei au aterizat la Cluj Naționala de fotbal a Romaniei a aterizat, miercuri, in jurul orei 13:00, pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” din Cluj. Tot in acest interval a aterizat și selecționata Turciei, in frunte cu Mircea Lucescu. Cele doua formații…

- Veste buna pentru fanii ”U”. Meciurile de acasa vor putea fi urmarite și la TV Partidele de pe teren propriu ale Universitații Cluj, din Liga a III-a, vor putea fi vazute la TV incepand cu acest weekend. Duelurile "Șepcilor roșii" de pe Cluj Arena vor fi transmise în direct de Look TV, anunța…

- La 03 noiembrie 2017 in incinta filialei Institutului de Stat Relații Internaționale (MGIMO, filiala din or.Odințovo, reg.Moscova), a avut loc Festivalul culturilor naționale, dedicat Zilei unitații naționale. In acest an la festival au participat studenți din Azerbaidjan, Georgia, Israel, Italia, Kazahstan,…

- Selectionerul Cosmin Contra a convocat 30 de jucatori pentru meciurile amicale cu Turcia si Olanda. Marea surpriza s-a numit convocarea lui Denis Alibec (Steaua), jucator aflat intr-o eclipsa de forma prelungita, cauzata ,pare-se, de o pubalgie.De asemenea, a mai fost chemat si un alt jucator de care…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat lotul complet al Romaniei pentru meciurile amicale cu Turcia și Olanda. Selecționerul a decis sa cheme 30 de jucatori, pe care ii va testa in meciurile de pe 9 noiembrie, respectiv 14 noiembrie. De remarcat ca selecționerul a decis sa-l cheme pe Denis Alibec, chiar…

- Conform tragerii la sorti de sambata, in play-off-ul CE din 2018 se vor intalni echipele: Franta – Elvetia, Romania – Cehia, Polonia – Germania, Olanda – Lituania, Georgia – Israel, Portugalia – Slovacia, Belarus – Malta si Ucraina – Turcia. Mansa tur este programata in 24 februarie 2018, iar cea retur…

- Echipa de fotbal a Parlamentului va participa, in perioada 17 – 20 noiembrie 2017, la Campionatul Internațional de Fotbal din Antalya (Turcia), unde va intalni parlamentari fotbaliști din Georgia, Ungaria, Polonia și Ucraina.

- Cel putin o data pe saptamana, parlamentarii dau jos costumele scortoase si imbraca echipamentul de fotbal. Carnetele de partid nu au ce cauta pe teren. Pentru a da totul pe gazon, fotbalistii parlamentari lasa deoparte orice disputa politica. Dupa cateva sprinturi in banda dreapta, liberalul Ionut…

- Ziua internaționala a Marii Negre este sarbatorita in fiecare an, la 31 octombrie. Aceasta este data la care, in anul 1996, cele șase țari riverane Marii Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia și Ucraina, au semnat Planul Strategic de Acțiune pentru Marea Neagra, document…

- Tradițiile de Halloween au fost respectate intocmai la Casa Alba unde Prima Doamna a organizat o petrecere dedicata copiilor. Cei mici au primit dulciuri, au fost felicitați pentru costume și au avut ocazia sa faca poze cu Donald și Melania Trump. Casa Alba a fost decorata in așteptarea evenimentului…

- Noua cale ferata care unește Asia de Europa, Baku-Tbilisi-Kars (BTK), a fost inaugurata luni, in prezența șefilor de stat din Azerbaidjan și Turcia, a premierilor din Georgia, Kazahstan și Uzbekistan și a delegaților din Tadjikistan și Kargazstan, scrie Agerpres.ro.

- Noua cale ferata care unește Asia de Europa, Baku-Tbilisi-Kars (BTK), a fost inaugurata luni, in prezența șefilor de stat din Azerbaidjan și Turcia, a premierilor din Georgia, Kazahstan și Uzbekistan și a delegaților din Tadjikistan și Kargazstan, transmit agențiile Azeri Press, Trend News și Bloomberg.…

- Fagadau a mers duminica dimineata pe plaja Modern din Constanta, pentru a lua startul la cea de-a doua editie a crosului Marii Negre. “Am venit sa alerg pentru ca noi, constantenii, datoram mult marii. Constanta este un oras nascut din mare, Constanta are un trecut datorita marii, dar cred…

- Partida, desfasurata pe hard, in aer liber, a durat doua ore si noua minute. Vineri, in primul meci, Dragos Dima (25 ani, 463 ATP), a fost invins de Edan Leshem (20 ani, 285 ATP), scor 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 3-6. In cea de-a doua partida, Nicolae Frunza (20 ani neimpliniti, 600 ATP) a pierdut…

- CUPA DAVIS. In primul meci al zilei, Dragos Dima (locul 463 ATP) a fost invins de Edan Leshem (locul 285 ATP), in cinci seturi, scor 6-3, 5-7, 6-2, 3-6, 6-3. Prima partida a zilei a durat trei ore si jumatate. Nicolae Frunza, locul 600 ATP, a pierdut, vineri, al doilea meci al zilei din cadrul infruntarii…

- În acest weekend, constanțenii iubitori de sport, și nu numai, vor avea posibilitatea sa ia parte la o serie de evenimente sportive desfașurate la malul marii. Mâine, în intervalul orar 10.00-13.00 se va desfașura evenimentul sportiv „Constanța pedaleaza”,…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marina "Grigore Antipaldquo; Constanta marcheaza astazi, de la ora 13:00, Celebrarea Zilei Internationale a Marii Negre.Ziua de 31 octombrie a fost declarata Ziua Internationala a Marii Negre la 31 octombrie 1996, cand cele sase tari riverane Bulgaria, Georgia,…

- La 25 octombrie este sarbatorita Ziua Armatei României. Cu aceasta ocazie, va fi arborat Drapelul național la sediile instituțiilor militare, se va ridica Marele Pavoaz la bordul navelor militare maritime și fluviale și vor fi organizate ceremonii militare și activitați comemorative în…

- Obiectivul Romaniei la Campionatul European de fotbal tenis (15-20 noiembrie, la Sala Polivalenta de la Izvorani): cucerirea a 9 medalii de aur! “Avem ca obiectiv sa castigam 9 medalii de aur si sa sa ne clasam la inca patru probe pe locurile 3 sau 4. Tin sa multumesc MTS si COSR pentru organizarea…

- Experții Asociației Promo-LEX considera necesara crearea a șase circumscripții electorale peste hotarele țarii, astfel încât în țarile membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda, Elvetia, Liechtenstein, San Marino, tarile din Europa de Sud-Est care nu sunt membre ale UE, Turcia,…

- Voq.ro INNA – doua single-uri cu peste 100 000 000 de vizualizari “Gimme Gimme” și “Ruleta” Cele doua single-uri lansate de INNA anul acesta “Gimme Gimme” și “Ruleta” au deja peste 100 000 000 de vizualizari. “Gimme Gimme” a ajuns la 100 000 000 de vizualizari in 8 luni de la lansare, in timp ce “Ruleta”…

- Reprezentativa Islandei s-a calificat la Cupa Mondiala pentru prima oara in istoria sa, dupa ce a invins Kosovo, in ultima etapa a grupei I din preliminarii. Si echipa Serbiei si-a asigurat prezenta la competitia de anul viitor, din Rusia. Croatia si Irlanda vor juca la baraj. Turcia, echipa pregatita…

- Rezultate Grupa D Tara Galilor - Irlanda 0-1 Moldova - Austria 0-1 Serbia - Georgia 1-0 Clasament 1. Serbia 10 6 3 1 20:10 21 2. Irlanda 10 5 4 1 12:6 19 3. Tara Galilor 10 4 5 1 13:6 17 4. Austria 10 4 3 3 14:12 15 5. Georgia 10 0 5 5 8:14…

- Un fenomen destul de rar intalnit la Mamaia.Ieri, din cauza vantului puternic si a schimbarilor bruste de temperatura, marea s a retras mai bine de 15 20 de metri in larg.Asta dupa ce doar cateva zile inainte plaja era pur si simplu acoperita de ape.Acesta fenomen a s a produs imediat dupa ce viteza…

- Guvernele trebuie sa isi "regandeasca" politicile turistice, pentru a fi mai respectuoase fata de mediul inconjurator si populatiile locale in anumite destinatii saturate de vizitatori, potrivit uni text adoptat marti de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), transmite AFP.…

- La Sala de Arta „Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” va avea loc joi, 5 octombrie 2017, de la ora 14.30, lansarea cartii „Ma cufund in marea de cuvinte”, de Bonnie Mihali (Bombonica Curelciuc). Invitat de onoare este Valentina Becart. Prezinta prof. dr. Daniela ...

- Istanbulul gazduiește zilele acestea ediția inaugurala a unei competiții speciale: Campionatul European de fotbal rezervat persoanelor cu un picior amputat. La intrecere participa 12 echipe naționale, repartizate in trei grupe. Din prima grupa fac parte Turcia, Spania, Germania și Georgia. In a doua…

- Criza Spaniei, Revoluția Identitara Globala și perspectiva separatismului. Va recunoaște Putin Catalonia? Istoric și cultural vorbind, daca mergem mult in urma, de exemplu pana la Coroana Aragonului din Evul Mediu, am putea, desigur, gasi argumentele unui stat catalan. Dar nu cred ca așa trebuie pusa…

- Alexandra Stan se numara printre puținele artiste din Romania care au cucerit și publicul strain. Deși este foarte cunoscuta in Japonia, in Mexic, Turcia, chiar și in Emiratele Arabe, cantareața nu-i cucerise inca și pe americani. Așa ca, de ceva vreme, Alexandra Stan s-a mutat in Los Angeles, pentru…