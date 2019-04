Cele mai mari marketplace-uri online din .ro - alatura-te lor si vinde!

Stiri pe aceeasi tema

- Breslo, marketplace online de produse handmane, a lansat primul asistent virtual dedicat magazinelor online din Romania. Zoe trimite informatii clientului dupa finalizarea comenzii, tine deschis canalul de comunicare intre vanzator si client si poate...

- Pe 15 martie, de la ora 15.00, JYSK Romania se alatura campaniei pentru constructia de autostrazi, informeaza compania. JYSK Romania va opri activitatea timp de 15 minute in cele 73 de magazine din tara. “Existenta autostrazilor care sa lege orase cheie ale tarii, precum si tara noastra de restul Europei,…

- Procurorul Adina Florea a inregistrat un dosar penal pe numele lui Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), dupa o plangere depusa de luju.ro, potrivit News.ro. Dosarul a fost inregistrat dupa ce luju.ro a depus o plangere…

- cu 7% mai mulți decat anul anterior •88% dintre romani viziteaza magazinele online de fashion, iar 65% fac cumparaturi online; •50% dintre cumparatorii online returneaza produsele, mai ales pentru ca nu li se potrivesc marimile; 30% mai multe experiențe digitale in magazinele de fashion din Romania…

- O serie de detalii din intalnirile avute in ultimul an la Belgrad de catre Sebastian Ghita arata ca acesta foloseste de fiecare data in capitala Serbiei aceeasi locatie atunci cand vrea sa se vada si sa discute cu moguli, consultanti si jurnalisti din Romania, ulterior fotografiile intrevederilor lui…

- Cele mai multe firme din Romania fac marketing online. Trebuie sa ne gandim ca mediul online ne ofera astazi mai multe variante de a ne promova afacerea decat o facea in trecut; fiecare acțiune pe care o facem acum poate fi masurata inclusiv in unele platforme de socializare. Iar datele de care dispunem…

- Ideea vine dupa ce Consiliul Judetean Braila a lansat, in luna decembrie, pe site-ul institutiei, o platforma online interactiva, unde pot fi consultate, in timp real, o serie de informatii de interes public, intre care si starea drumurilor judetene, aceasta fiind prima aplicatie online de tip GIS…