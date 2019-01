Stiri pe aceeasi tema

- Salariile medicilor s-au dublat. Trei miliarde de lei este majorarea salariala acordata pentru a sustine cresterile salariale ale medicilor si ale asistentelor de anul acesta, in plus fata de 8 miliarde de lei care au fost bugetati in total in 2017 pentru salariile angajatilor din sanatate.

- Business International A venit momentul temut: BCE va anunta joi incetarea programului de achizitii de obligatiuni Tweet Print Mail Autor: Alina Botezatu astazi, 11:49 55 Programul de achizitii de obligatiuni trebuie incheiat pentru credibilitatea BCE, dar, in conditiile turbulentelor politice…

- Unul dintre aspectele tranzactiilor de M&A care a dobandit o importanta sporita odata cu aplicarea in Romania a Regulamentului general privind protectia datelor (UE) 2016/679 (GDPR), priveste protectia datelor cu caracter personal, mai concret cum...

- Scaderea pretului petrolului brut in noiembrie indica semne ale unei prabusiri in piata. Daca analizam evolutia si tiparele pretului titeiului, putem observa ca, de la jumatatea anului 2008, cand piata petrolului a atins nivelul de 140,00 USD, ne confruntam cu o tendinta descendenta persistenta.…

- Valoarea tranzactionata pe piata principala a BVB a crescut in octombrie fata de septembrie pentru toate tipurile de instrumente financiare deja emise, atat luand in calcul volumele din piata regular (care functioneaza pe baza de ordine de tranzactionare si nu pe baza de negociere), cat si volumele…

- Burse - Fonduri mutuale Evolutie spectaculoasa la bursa: Valoarea de tranzactionare creste cu peste 20% in octombrie pe toate segmentele bursei noastre, la 956 milioane lei Tweet Print Mail Autor: Tibi Oprea astazi, 15:58 0 Valoarea de tranzactionare a crescut luna trecuta cu peste 20% pentru…

- In luna septembrie 2018, 4.006 autorizatii pentru construirea de cladiri rezidentiale au fost eliberate, din care 63% pentru zona rurala. La nivelul Bucurestiului, luand in calcul numai locuintele individuale, numarul tranzactiilor a scazut luna trecuta la 3.188 de unitati, valoare cu…

- Consiliul de Administratie (CA) al MedLife a semnat o noua facilitate de credit sindicalizat cu Banca Comerciala Romana (BCR), Raiffeisen Bank, BRD Groupe Societe Generale si Banca Transilvania, pentru o valoare de 10 milioane euro, potrivit unui anunt facut vineri.