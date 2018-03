Stiri pe aceeasi tema

- S-a dezlanțuit jihadul intr-unul dintre cele mai apreciate localuri de pe Șoseaua Nordului, din Herastrau, unde a fost ploaie de sticle, pahare, pumni și picioare. Diana Gureșoaie a dat o petrecere rasunatoare de ziua ei in care nu a curs doar șampanie, ci s-a aruncat și cu pahare, ajungandu-se la un…

- Anul trecut, rușii amenințau navele NATO din Marea Neagra cu avioane SU-24 , care se apropiau amenințator la joasa inalțime. Iata insa ca și romanii pot! Avioane de lupta MIG 21 Lancer protejeaza navele alianței nord-atlantice aflate in cursul unor exerciții in apropierea litoralului romanesc. Adica,…

- Incep INCORPORARILE. ANUNT de ULTIMA ORA despre cum se vor face recrutarile in ARMATA Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca 6.400 de posturi au fost deblocate in Armata Romana, in urma unui memorandum semnat cu Guvernul. Urmeaza sa fie angajati si 400 de medici si 50 de psihologi. Mihai Fifor…

- Peste 1.700 de militari romani si straini reprezentand alte cinci state aliate sau partenere vor participa, timp de zece zile, incepand de luni, la primul exercitiu major multinational din acest an, organizat de Fortele Navale Romane (FNR), pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, vineri, la Bistrita, ca 6.400 de posturi au fost deblocate in Armata Romana, in urma unui memorandum semnat cu Guvernul. Astfel, in perioada urmatoare urmeaza sa fie angajati si 400 de medici si 50 de psihologi. Mihai Fifor a spus, intr o conferinta de presa…

- Peste 1.700 de militari romani si straini vor participa la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre. Peste 1.700 de militari romani si straini vor participa, in perioada 5-15 martie, la unul…

- Eogen Sandu va prelua postul de director de la Agentia de Protectie a Mediului incepand cu 1 martie @ Fostul director Bogdan Davideanu a intrat in concediu medical Schimbare neasteptata la Agentia de Protectie a Mediului, unde Bogdan Davideanu, cel care a ocupat aproape cinci ani postul de director,…

- Astfel, programul de achizitie se deruleaza conform aprobarii Parlamentului Romaniei, in cadrul unui contract de stat atribuit de Guvernul Romaniei Guvernului Statelor Unite ale Americii. Legea nr 46/2018 pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare…

- Uniunea Europeana a inregistrat in 2017 cel mai mic numar de imigranti ilegali de la declansarea crizei migratiei, acum patru ani, potrivit datelor prezentate marti de catre Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Ministerul Afacerilor Interne a finalizat o noua metodologie privind cunoasterea personalului, elementul de noutate fiind introducerea unui formular de semnalare pe care superiorul sa il completeze si sa il puna la dispozitia psihologului, daca observa la un angajat „anumite comportamente, conduite,…

- Aeronava a plecat la ora 16,30 pentru acest zbor umanitar de urgenta pe ruta Otopeni - Satu Mare - Otopeni. Pacientul va fi asistat pe timpul zborului de o echipa SMURD si paramedici militari. Echipajul aeronavei este format din comandor Ion Staiculescu si locotenent Mihai Vardol. Misiunea…

- Joi, 15 februarie, de la ora 13.00, la Centrul Secundar de Instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea, va fi organizata Ziua Presei in cadrul exercitiului multinational PLATINUM EAGLE 18.1. Jurnalistii vor avea posibilitatea sa asiste la o secventa practica care…

- Ieri a vut loc, la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane, din Babadag, Ceremonia de deschidere a exercitiului multinational PLATINUM EAGLE 18.1, parte a exercitiului multinational BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 18 BSRF 18 .Conducatorul exercitiului si comandant al Batalionului…

- O suta de militari din Armata Romaniei se vor instrui, in perioada 12 - 16 februarie, in comun cu aproximativ 200 de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova si Statele Unite ale Americii, la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane, din Babadag, judetul Tulcea,…

- Mihai Calin Novacescu, cel despre care s-a scris ca ar fi fosta garda de corp a lui Nicu Gheara și, mai apoi, numit consilierul personal al vicepremierului Paul Stanescu, a facut primele declarații in legatura cu acest subiect extrem de mediatizat și controversat din ultimele zile. Reamintim ca, intrebat…

- La inceputul lunii februarie a avut loc Convocarea anuala a subofiterilor maistrilor militari de comanda din marile unitati si unitatile din compunerea subordonate Statului Major al Apararii SMAp . Cu acest prilej a fost efectuata analiza retrospectiva pentru anul de instructie 2017 si de orientare…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au interceptat, anul trecut, 686 de migranti straini care incercau sa intre clandestin in tara si au salvat 1.800 de persoane in cadrul operatiunilor internationale Frontex, in Marea Egee, informeaza un comunicat de presa emis, luni, de aceasta…

- Mihai Fifor: Nu facem shopping cu 2 la suta din PIB Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, crede ca anul 2018 ar trebui sa fie anul Fortelor Navale, mentionand programele de achizitie a patru corvete multifunctionale si a trei submarine, dar a subliniat, vineri, ca acestea trebuie sa fie realizate…

- Primul a fost promovat in cadrul Statului Major General, si se va ocupa de instructia militarilor la nivel national. La eveniment au participat si fostul comandant al unitatii iesene, foarte respectat in randurile soldatilor, generalul de brigada Nicolae Tonu, care conduce in prezent Divizia 4 Infanterie…

- Azi, 1 februarie 2018, la sediul Brigazii 9 Mecanizata ldquo;Marasesti" a avut loc ceremonia de predare primire a comenzii unitatii. Colonelul Florin Marian BARBU a preluat comanda si Drapelul de lupta ale marii unitati, de la generalul de brigada Dorin TOMA, care a fost promovat in cadrul Componentei…

- Doua grupari navale ale NATO, din care fac parte si o fregata si un dragor maritim romanesc, alaturi de nave britanice si turcesti, desfasoara misiuni si activitati specifice de supraveghere maritima in Marea Neagra. Ambele grupari vor vizita portul Constanta la sfarsitul acestei saptamani.…

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut cu scorul de 3-1 meciul din deplasare, disputat astazi, cu formația CSA Steaua București, liderul Diviziei A1. Meciul din Sala Regimentului de Garda ”Mihai Viteazu” din capitala – inceput la ora 15 – a contat pentru etapa a XVII-a a Diviziei A1 la volei masculin.…

- Bistrițenii care au ales sa petreaca aceasta sambata la Piatra Fantanele au avut parte de cateva surprize memorabile. Militarii din Brigada 81 Mecanizata „General Grigore Balan” au fost prezenți in aceasta dimineața pe Pașunea Rusu. Un ochi vigilent a surprins un inedit mesaj de dragoste desenat in…

- Ordine si liniste In 2017, jandarmii au intervenit la 916 misiuni de asigurare a ordinii publice, fața de 736 in anul 2016, cu o creștere de 19,65 %. Au fost la proteste, evenimente sociale, artistice, religioase, de comemorare, sportive, dar si la trei 3 misiuni de protectie antiterorista.…

- Conducerea administratiei locale, dar si a celei judetene din Suceava se vor afla miercuri la Vaslui pentru a participa la comemorarea a 543 de ani de la batalia de la Podu Inalt – Vaslui. „Impreuna cu presedintele Consiliului Judetean Suceava voi depune o coroana de flori la ceremonia de comemorare…

- Astazi, incepand cu ora 11, militarii Brigazii 15 Mecanizate “Podul Inalt” Iași vor organiza o ceremonie la Ansamblul Monumental din satul Bacaoani, comuna Muntenii de Jos, dedicat victoriei repurtate de domnitorul Ștefan cel Mare impotriva turcilor la 10 ianuarie 1475. “Brigada 15 Mecanizata poarta…

- Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui invita publicul sa participe la manifestarea cultural-stiintifica ‘Lupta de la Vaslui – Podul Inalt (10 ianuarie 1475)’, care se va desfasura maine, 10 ianuarie, cu incepere de la ora 11.00, la Ansamblul monumental ‘Podul Inalt’ din satul Bacaoani, comuna Muntenii…

- Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, a incheiat cu Fortele Aeriene Romane un contract in valoare de peste 60 milioane lei. Intelegerea vizeaza, printre altele, intretinerea flotei de transport…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata pe 31 decembrie 2017, incepand cu orele 19:00, in Piata George Enescu, unde va avea loc Revelionul 2017-2018, organizat de Primaria Capitalei. Restrictiile vor fi impuse astfel: pe str. Benjamin Franklin, intre Calea Victoriei si str. Nicolae Golescu, in perioada…

- La înmormântarea Regelui Mihai, la Noua Catedrala din Curtea de Arges, au asistat circa 16.000 de oameni. Au fost trase 21 de salve de tun si a fost intonat imnul national, în onoarea fostului suveran. Slujba a fost oficiata în vechea catedrala…

- A cerut scuze pentru ca in Catedrala Patriarhala nu au loc toți cei care și-ar fi dorit sa participela acest eveniment istoric. Așadar, printr-o fraza de zece cuvinte, Patriarhul Daniel a dat replica unui milion de postari pline de ura de pe Facebook care conțin un singur mesaj: "VREM SPITALE, NU…

- De departe unul dintre cele mai puternice și emoționante momente ale funeraliilor Regelui Mihai I l-a reprezentat procesiunea de la Palatul Regal pana la Mitropolie. Sute de mii de romani au fost in strada pentru un ultim omagiu. Sicriul așezat pe un afet de tun, steagul, coroana, familia, sute de mii…

- UPDATE ora 11:15 – Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai I a fost urcat, sambata, pe un afet de tun tras de un vehicul militar operational, cortegiul funerar deplasandu-se din Piata Palatului Regal spre Catedrala Patriarhala, unde va avea loc slujba de inmormantare a fostului suveran. Dupa…

- Regele Mihai va fi condus sambata pe ultimul drum. Libertatea va prezenta, sambata, imagini de la inmormantarea Regelui Mihai, de la ceremoniile din București și de la Curtea de Argeș. Programul complet de sambata al inmormantarii Regelui Mihai Pe unde trece cortegiul funerar al Regelui Mihai Cum poți…

- In semn de omagiun fața de Majestatea Sa, la ceremoniile funerare vor fi prezenți și elevi ai colegiului militar din Breaza, unitate unde a fost inscris regele Mihai, la insistențele lui Carol al II-lea. MApN anunța și ca vor fi prezente trei detașamente la funeralii, are vor reprezenta cele trei categorii…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai a ajuns in tara miercuri, la ora 11.00, si va fi dus la Castelul Peles, unde va ramane pentru cateva ore, apoi va fi transportat la Bucuresti si va fi depus in Sala Tronului de la Palatul Regal, unde va ramane pana sambata, ziua in care va avea loc inmormantarea,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica seara, la B1 TV, legat de prezenta liderilor opozitiei la manifestatiile din Piata Victoriei ca acestia participa „pe post de circari”, in speranta ca vor mai aduna voturi, el acuzand organizatiile civice ca „s-au inhaitat" cu politicienii si spunand…

- Fostul principe Nicolae va participa, impreuna cu logodnica sa, la funeraliile bunicului sau. Mai mult, principele dezmoștenit a primit un rol in cadrul protocolului funerar, a spus avocatul sau.

- Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat pentru news.ro ca nu va participa la mitingul organizat de PSD impotriva statului paralel deoarece sambata este plecat din țara.„Eu sunt plecat din tara. Chiar plec, avem consiliul BEREC la Copenhaga (Body of European Regulators for Electronic Communications,…