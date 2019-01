Cele mai mari calităţi ale zodiilor 1. Horoscop Berbec Cele mai mari calitați ale zodiei Berbec sunt legate de elementul hotarare, deoarece aceștia sunt foarte hotarați, curajoși, plini de elan, entuziasmați și nu dau niciodata inapoi. Cei nascuți sub semnul zodiei Berbec lupta pentru ceea ce iși doresc cu adevarat și totodata sunt competitivi, buni conducatori, au o voința și o pasiune de fier, o energie inepuizabila și ambiție greu de egalat. Acestea sunt doar cateva din multitudinea de calitați ale nativului zodiei Berbec. Cele mai mari calitați aleBerbec sunt legate de elementul hotarare, deoarece aceștia sunt foarte hotarați, curajoși, plini de elan, entuziasmați și nu dau niciodata inapoi. Cei nascuți sub semnulBerbec lupta pentru ceea ce iși doresc cu adevarat și totodata sunt competitivi, buni, au o voința și o pasiune de fier, o energie inepuizabila și ambiție greu de egalat. Acestea sunt doar cateva din multitudinea de calitați ale nativuluiBerbec. 2. Horoscop Taur Nativii zodiei Taur sunt un spirit foarte practic, sunt puternici,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Nativii Taur sunt un spirit foarte practic, sunt puternici,…

