Cele mai mari ameninţări care ne aşteaptă în 2019 Ransomware ramane una dintre cele mai mari amenintari, desi a pierdut pozitia de lider in prima jumatate a lui 2018, dupa ani buni in care a condus clasamentul atacurilor informatice care tintesc persoane si companii.



”Detronat in premiera de minerii de criptomoneda, ransomware a recuperat din decalaj in a doua parte a anului si a demonstrat ca amenintarile care cripteaza fisiere si apoi solicita recompensa nu vor disparea din peisaj nici anul viitor. Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender observa ca in 2019 vom asista la un peisaj cu amenintari informatice din ce… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- La mare cautare in urma cu un an, criptomonedele s-au dovedit a fi investitii extrem de proaste atat pentru cei care au ales sa le cumpere folosind bani reali, dar si pentru cei care au investi sume considerabile in echipamente pentru generarea acestora folosind procedeul de mining. Ocupand pentru scurt…

- Dupa ani buni in care a condus clasamentul amenințarilor informatice care țintesc persoane și companii, ransomware a pierdut poziția de lider in prima jumatate a lui 2018. Detronat in premiera de minerii de criptomoneda, ransomware a recuperat din decalaj in a doua parte a anului și a demonstrat ca…

- Posibilul amestec strain in afacerile interne din Canada, inclusiv amenintarile cibernetice si spionajul, reprezinta o provocare strategica mai mare decat terorismul, a declarat marti seful serviciului de informatii canadian, David Vigneault, intr-una din rarele sale aparitii publice, potrivit Reuters.…

- Economia mondiala se afla in fata unor puncte de inflexiune sau amenintari care ii pot ameninta cresterea, desi majoritatea economistilor spun la unison ca, cel putin in Statele Unite, cresterea economica este una solida. Totusi, "fiecare zi ne...

- Nouasprezece jihadisti, despre care se presupune ca ar fi avut legatura cu atacul soldat cu sapte morti vineri la Minya, in centrul Egiptului, au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu politia, a anuntat duminica Ministerul de Interne egiptean, citat de AFP. Cei 19 presupusi jihadisti au fost…

- Croatia se asteapta sa indeplineasca criteriile tehnice pentru aderarea la spatiul Schengen de libera circulatie pana la finalul acestui an si spera sa devina membra in 2020, a afirmat marti Terezija Gras, secretar de stat in Ministerul de Interne croat, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Croatia…

- Era digitala a trasat in ultimii ani directii clare, in ceea ce priveste atat business-urile cat si clientii. Acestia din urma se așteapta, din ce in ce mai mult, ca informațiile dorite sa fie disponibile imediat, la un click distanta, iar decat sa aștepte clienții sa vina la ei, companiile…

- Guvernul pregateste saptamana viitoare o ordonanta de urgenta privind reducerea TVA la serviciile din turism de la 9 la 5%, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. "Săptămâna viitoare pregătim un proiect de OUG care va avea această măsură (n.r. - reducerea…