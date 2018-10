Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Stelian ȚURLEA Scriu editorii: ”Despre textele cuprinse in acest volum, nu putem spune ca ar avea un continut teologic covarsitor sau a caror autenticitate istorica ar fi de netagaduit. Luate in ansamblu, vom observa ca ele se prezinta ca o urzeala de evenimente motivate mai degraba sentimental…

- CHIȘINAU, 9 sept — Sputnik, C. S. Mare bucurie pe capul unor copii din sectorul Râșcani al Capitalei. Când s-au trezit în aceasta dimineața, copiilor de pe strada Iazului, de la Poșta Vehce, nu le venea sa creada ochilor ca în sfârșit vor avea și ei un mic…

- CHIȘINAU, 9 sept — Sputnik. În duminica a XVI-a dupa Rusalii, în Evanghelia citita astazi în Biserica, creștinii afla care este cea mai mare porunca din Lege, data de Dumnezeu omului. Iata ce i-a raspuns la aceasta întrebare însuși Mântuitorul nostru…

- "Nu-ti poate face nimeni niciodata nici un rau. Pot sa vina toti dracii din iad ca nu au ce-ti face. Odata ce te-ai marturisit si esti sub canonul duhovnicului ai intrat in taina lui Iisus Hristos. De aceea cand se intampla ceva, o sfada in casa la voi, ori femeia, ori barbatul, ori un copil,…

- In era consumismului agresiv pe care o traim din plin, luna august este, la nivel global, mai ales pentru cei care locuiesc in spatiul marilor aglomerari urbane, o perioada de concediu. Oamenii care locuiesc in megapolisuri sub imperiul secularizarii se intreaba „de ce Biserica nu-si adapteaza randuielile…

- Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Proroc Ilie in fiecare an pe 20 iulie. Ilie, cunoscut ca fiind un proroc evreu este mentionat in cea de-a treia carte a regilor din Vechiul Testament in capitolele 17-20. In Noul Testament, Mantuitorul nostru, Iisus Hristos aduce aminte de Ilie cand vorbeste…