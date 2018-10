Cele mai interesante concepte auto de la Salonul Auto de la Paris 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Standul BMW de la Salonul Auto de la Paris este plin de masini, la propriu vorbind. Aici si-au facut prima aparitie publica asa modele ca: noul BMW Seria 3, noua generatie BMW X5, noul BMW Z4, noul BMW Seria 8 Coupe, modelul actualizat BMW i3, noul BMW M5 Competition, alaturi de alte automobile aflate…

- Am ajuns in capitala franceza, la noua editie a Mondial de l’Auto, pentru a participa la acest salon auto si pentru a va oferi posibilitatea sa aflati printre primii despre toate noutatile de aici. Traditional, pregatim o serie de reportaje video de la standurile producatorilor, unii dintre care au…

- Daca noul BMW Seria 5 le-a primit la putin peste o luna dupa lansare, noul BMW Seria 3 Sedan le-a primit odata cu al sau debut la Salonul Auto de la Paris. Vorbim despre setul de accesorii si piese BMW M Performance Parts, care pot face din noul G20 sa arate bine direct din uzina, indiferent de motorizare.

- Va mai amintiti de modelul aniversar 911 Speedster Concept , prezentat in aceasta vara cu ocazia celor 70 de ani pe care ii marcheaza Porsche in acest an, de cand a inceput sa produca masini sportive?Aflati ca germanii s-au decis sa-l produca in serie si cu aceasta ocazie prezinta la Salonul Auto de…

- In urma cu cateva saptamani, Dacia a publicat un comunicat de presa prin intermediul caruia anunța noutațile pregatite pentru Salonul Auto de la Paris. Atunci, oficialii afirmau ca pregatesc și un concurs de design pentru Sandero Stepway. Acum, cu ocazia evenimentului de la Paris, am primit toate detaliile.…

- Aparitie impresionanta pe strazile orasului Varsovia, capitala Poloniei. Compania Renault a decis sa organizeze acolo o sesiune foto pentru un nou concept pe care cel mai probabil in va prezenta in curand, acasa, la Salonul Auto de la Paris.

- Schitele ofera o prima impresie asupra conceptului care va fi prezentat la Salonul Auto de la Paris. Materialul video ofera o avanpremiera exclusiva a prototipului Skoda VISION RS. Compacta sportiva are la baza o istorie de 117 ani a marcii in motorsport

- Hyundai iși construiește treptat o gama diversificata de modele de performanța sub brandul N. Primul dintre ele a fost i30 N, urmat la scurt timp de prezentarea oficiala a lui Veloster N. In prezent, constructorul sud-coreean face ultimele pregatiri inainte de lansarea lui i30 Fastback N (foto) la Salonul…