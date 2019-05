Stiri pe aceeasi tema

- Secția de Ortopedie a spitalului a ramas astfel doar cu doi medici care nu pot asigura buna desfașurare a activitații. Procurorii de la Direcția Naționala Anticorupție aproape ca au inchis secția de Ortopedie a Spitalului Județean de Urgența din Piatra Neamț dupa ce au demarat o ancheta ce ii vizeaza…

- Moment complet neașteptat la „Asia Express”! Concurenții au ajuns in India și acesta a fost momentul in care o echipa a fost nevoita sa paraseasca aventura! Dupa accidentarea lui Cosmin Seleși, Șerban Copot este nevoit sa abandoneze cursa Asia Express- Drumul Elefantului. „Am vești proaste. Din pacate,…

- Peste 450 de bistrițeni au mers luni la Policlinica Spitalului de Urgența Bistrița-Nasaud pentru a se programa la analize gratuite, numarul acestora fiind de 10 ori mai mare decat in mod obișnuit. Laboratoarele private nu fac analize gratuite pentru ca nu a fost adoptat bugetul. Peste 450…

- Copiii sunt simpatici, dar au si idei trasnite! Mama a doi baieti superbi, Aylin Cadir a avut parte de o experieta inedita. Vedeta a fost pusa intr-o situatie neasteptata chiar de fiul ei cel mare.

- Deputata PNL de Suceava, Angelica Fador, constata ca ”niciodata in istoria județului Suceava nu a fost intalnita o situație atat de neagra privind proiectele de investiții guvernamentale” dublata de ”un total refuz al partidelor aflate la guvernare PSD-ALDE de a lupta pentru nevoile cetațenilor județului…

- Consilierul județean liberal Liviu Cocean, director-adjunct la Piețe SA, și-a anunțat demisia din aceasta funcție, pe motiv ca a devenit „indezirabil”. The post Demisie cu cantec la societatea Piețe SA. Fostul director-adjunct dezvaluie o situație grava appeared first on Renasterea banateana .

- Peste 50.000 de romani au pierdut lupta impotriva cancerului, in 2018! Cancerul va deveni principala cauza de deces la nivel global și cea mai importanta bariera pentru creșterea speranței de viața in secolul XXI. Estimarile arata ca, pana in 2040, se vor inregistra 27,5 milioane de cazuri noi de…