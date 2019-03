Stiri pe aceeasi tema

- Matinalul Antenei 1 a oferit in aceasta dimineata un dialog spumant intre asistenta Flavia si bucatarul Vladut. Se pare ca sarcina i-a dezvoltat simtul ironiei blondinei, care a facut misto de orientarile amoroase ale colegului ei de platou. Ironia a devenit ”molipsitoare” in cadrul matinalului de la…

- Municipiul Targu-Jiu a ramas fara apa sambata la pranz. Din cauza gerului s-a format gheata in mai multe puncte ale retelei de distributie a apei. Echipe din cadrul Aparegio lucreaza la aceasta ora la remedierea problemelor. Se estimeaza ca in ...

- „Nu mai am nicio amintire de la Madalina, decat papusa asta pe care a primit-o ea cand a implinit 4 ani. In rest nu mai am nimic, pentru ca am avut niste inundatii pe aici si ne-a luat apa, toate le-a stricat. Atata mai am”. Sunt cuvintele sfașietoare, rostite cu lacrimi printre gene, ale Georgetei…

- Cutremur miercuri dimineața, in zona Vancea.Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, miercuri dimineața, in judetul Vrancea la adancimea de 126 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), conform Mediafax. Cutremurul s-a produs…

- Patru case aflate pe Strada Chimirului din Sectorul 5 al Capitalei au fost cuprinse de flacari, sambata dimineața, o persoana fiind transportata la Spitalul Clinic de Urgența "Bagdasar-Arseni", anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov, potrivit Mediafax. Reprezentanții…

- Ai observat ca atunci cand tot reprogramezi alarma, sari peste micul dejun și ești mereu pe fuga de dimineața, parca tot restul zilei iți este greu sa te organizezi, te simți agitata și obosita. Iar asta se intampla pentru ca modul in care te trezești de dimineața iți influențeaza restul zilei. In schimb,…

- TRAFIC BLOCAT pe DN1, miercuri dimineața, sensul Aiud – Alba Iulia, la intersecția cu Garbova Miercuri dimineața, pe pe DN 1 la km 403 cu 400 la intersectia cu localitatea Garbova, un microbuz fara pasageri a ramas pe carosabil. Sensul Aiud – Alba Iulia este blocat. IPJ Alba anunța ca se circula…

- Meteorologii din Marea Britanie au emis o serie de avertizari pentru ninsori abundente si fenomenul „freezing rain” („ploaie inghetata”), care se vor produce in zone extinse de pe teritoriul acestei t...